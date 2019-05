Journalist Suus Ruis over de hilarische maar vooral krachtige manier waarop Amy Schumer met haatberichten omgaat

Speciaal voor Flair schrijft journalist Suus Ruis wekelijks een zalige column over (show)nieuws dat haar opviel en waar ze gewoon over móest schrijven. Deze week stort ze zich op alle haatreacties waar Amy Schumer mee te maken krijgt na haar zwangerschap én waarom ze iets meer zoals zij zou willen zijn.

“Hoewel het langzaam een piepklein beetje begint te wennen, moet ik meestal toch nog wel slikken als ik haters over me heen krijg naar aanleiding van iets dat ik heb geschreven. Het is een wetmatigheid: als je ergens – waar dan ook – je mening over ventileert, is dat voor de rest van de wereld een vrijbrief om jou virtueel te slopen en volledig te bashen. Vooral (jonge) moeders zijn er goed in. Ik ben door schade en schande wijs geworden, maar weet inmiddels twee dingen:

Als moeder kun je het nooit, maar dan ook nooit goed doen. Uit je je op wat voor wijze dan ook over borstvoeding (ik ben een paar maanden geleden echt bedreigd toen ik dat deed, en ik zei niet eens iets ergs), het vraagstuk ‘al dan niet fulltime werken als moeder’ of inenten, dan moet je in het Witness Protection Programme.

De Amerikaanse comédienne Amy Schumer is nog geen maand moeder, maar heeft nu al dezelfde lessen geleerd. Exact twee weken nadat ze beviel van zoontje Gene trad ze weer op. ‘I’m back!’ schreef ze onder haar Instagram-foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Pic from tonight by @hewasfunny I’m back! Een bericht dat is gedeeld door @ amyschumer op 20 Mei 2019 om 6:59 (PDT)

Er waren genoeg positieve reacties, maar de tendens was vooral haat. Van andere moeders, notabene. Want hoe kon Amy in godsnaam nu al gaan werken? Het was verschrikkelijk slecht voor haar kindje, want hoe kon hij goed hechten als ze hem nu al in de steek liet? Ikzelf had al op een hartje gedrukt voordat ik al die nasty commentaren las. Nee, ik zou zoiets zelf nooit doen. Toen ik een kind kreeg, heb ik 6 maanden lang gelukzalig in mijn XL omaslip en joggingbroek in bed/op de bank gehangen met mijn baby. Maar dat ik die behoefte had, betekent niet dat dat voor alle moeders de norm is of moet zijn. Dat Amy (met waarschijnlijk een maandverband zo groot als een dekmatras in haar broek) na twee weken het podium weer op wil: dikke vette prima, moet zij weten. Als je denkt dat je er klaar voor bent en je voelt je goed, waarom niet?

‘Het leukste aan Amy is dat ze lelijk durft te zijn, maar vooral dat het haar werkelijk niks kan schelen wat de wereld van haar vindt’

Een paar dagen eerder kreeg ze al een bak ellende over zich heen toen ze op Instagram een foto plaatse waarop te zien was hoe er aan elke tiet een kolf hing. Als je goed keek, kon je tepels zien – iets waar het puriteinse Amerika natuurlijk van op zijn achterste benen staat. Volgers vonden de foto te onthullend, en onnodig. Ikzelf vond hem hilarisch, net als alle andere verwaaide net-bevallen foto’s die ze plaatst.

Dit bericht bekijken op Instagram Guys what are we doing tonight? #schumerpump #ootd @stassischroeder Een bericht dat is gedeeld door @ amyschumer op 18 Mei 2019 om 7:37 (PDT)

Amy’s antwoord op alle bagger na de optreed-foto: gewoon keihard nóg een kolf-foto plaatsen, dit keer in omaslip (echt, niets zo fijn als die gigantische HEMA-onderbroeken. Ik heb gehuild toen de vader van mijn kind me na dat halfjaar dwong om ze weg te gooien).

Dat vind ik het leukste aan Amy: dat ze lelijk durft te zijn, maar vooral dat het haar werkelijk niks kan schelen wat de wereld van haar vindt. Ik zal mijn inner Amy wat meer gaan omarmen; dan durf ik binnenkort vast weer een keer te schrijven over borstvoeding.”

