Hoofdredacteur Marije: ‘Mijn sexy lingeriesetje liet ik voor de zekerheid in mijn koffer’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

“Zeven jaar geleden gingen we op vakantie naar Zuid-Afrika. Ik wilde dolgraag terug naar het land waar ik als student een jaar lang had gewoond. We keken vooral uit naar onze nacht in een klein privéwildpark ergens onder het beroemde Kruger Park, in een suite midden in het bos met een jacuzzi buiten onder een boom. In mijn hoofd zag ik ons al zitten. Bubbelend in het bos, terwijl Kyano binnen op één oor lag.

Eenmaal daar was alles zoals het plaatje beloofde. Een prachtige suite van alleen maar glas, waardoor je het idee had dat je buiten sliep. Bij de eigenaar van het wildpark, een blonde jongen van eind 30 met een geweer op zijn rug, had ik een minder goed gevoel. Zijn gepoch hoe hij stropers van zijn terrein afschoot, bezorgde me koude rillingen…

Na het eten lieten we de jacuzzi vollopen. Toen we er een uur later met z’n drietjes in zaten, begon het al te schemeren. Ineens zaten we niet zo lekker meer onder die boom. Wat als we niet doorhadden als er iets inviel? Een spin? Een slang? Wat lacherig begon Franklin Old McDonald had a farm te zingen en al snel zongen we driestemmig mee. Toen het tijd was om Kyano in bed te leggen, keek ik vanuit onze kamer naar buiten. Het was nu pikdonker. Gordijnen waren er niet. Je kon nog geen 5 meter ver kijken. Misschien stond die eigenaar ons wel ergens te bespieden? Paniekerig sloeg ik een handdoek om. Eenmaal buiten keken we weer naar het bubbelbad. Zelfs Franklin had het lef niet om er weer in te stappen.

De rest van de avond kon ik het gevoel dat iemand ons bespiedde niet van mij afschudden. Terwijl we nog wat wijn dronken op de veranda maakten we grapjes over hoe de man toeristen met een goedkope prijs naar zijn suite lokte waarna vervolgens niemand nog wat van ze hoorde. Een grap, maar mijn sexy lingeriesetje liet ik voor de zekerheid toch maar in mijn koffer. De volgende ochtend was ik mijn angst op slag vergeten. Wat prachtig om zo wakker te worden tussen de bomen, en zagen we daar echt een aapje? In de ontbijtruimte liepen we de eigenaar weer tegen het lijf. ‘Hebben jullie lekker geslapen?’, vroeg hij met een glimlach. Over en weer wisselden we beleefdheden uit. Tot hij wegliep en Old McDonald had a farm begon te neuriën. Ik ben nog nooit zo blij geweest een accommodatie te verlaten.”

