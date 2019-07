Hoofdredacteur Marije: ‘Zeg nou zelf, álles is leuker in de zomer’

Yay, de nieuwe Flair ligt in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

“Het eerste officiële Flair-zomernummer ligt in de schappen! Vanaf nu gaan we er 8 weken lang vol in, met maar 1 ultiem doel: jou nog meer laten genieten van deze fijne tijd. Op de eerste dag dat Kyano en Liv zo heerlijk lang vrij zijn, gaat bij mij altijd stiekem de vlag uit. Natuurlijk is het rondbreien van de opvang een puzzel, want Franklin en ik werken nog gewoon door. Maar ik vind het heerlijk dat die ratrace ’s ochtends net iets rustiger verloopt.

‘Die tijd die de rest van het jaar vaak ontbreekt om als gezin echt even samen te zijn, haal ik in deze vakantieweken altijd dubbel en dwars in’

Dat de broodtrommeltjes niet in alle vroegte gevuld hoeven te worden, en de kinderen ’s avonds niet vroeg hun bed in hoeven. En als het weer het even toelaat, zit ik het liefst met mijn laptop in de tuin terwijl alle buurtkinderen op de achtergrond een waterballongevecht houden. Die tijd die de rest van het jaar vaak ontbreekt om als gezin echt even samen te zijn, haal ik in deze vakantieweken altijd dubbel en dwars in.

Zomer

En zeg nou zelf: alles is ook gewoon leuker in de zomer. Dat je ’s avonds na je werk nog even naar het strand kunt rijden om te zwemmen, te eten en een drankje te drinken terwijl de zon ondergaat, vind ik puur geluk. ’s Ochtends koffiedrinken in de tuin, die fijne boho-zomerjurkjes die ik nooit kan laten liggen en inmiddels de helft van mijn kast in beslag nemen… ga zo maar door.

Maar het allerfijnste van de zomer vind ik dat ik mezelf eindelijk de rust gun om de hele dag op een strandbedje te liggen met een goed boek of een stapel magazines. Gewoon even helemaal niets, behalve de zon. Niet gek dus dat we voor dit eerste zomernummer maar liefst 100 pagina’s nodig hadden om al die extra leesverhalen kwijt te kunnen. Zodat het deze keer net iets langer duurt voordat je Flair uit hebt. Enjoy!”

