Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

“Mijn ouders waren enorme kampeerfans, dus elk jaar gingen we diehard kamperen in Zuid-Frankrijk. Met zelfopblazende matjes en een auto volgeladen met houdbare hamburgers – een koelkast was er namelijk niet. Om spullen koud te houden, groef mijn vader ze in. Als kind maakte me dat allemaal niet uit. Ik had het geweldig op de camping. Achteraf denk ik: waar hadden ze zin in? Want man o man, wat een gedoe. Alles verzamelen, in- en weer uitladen. En dat 2 keer.

In mijn herinnering regende het ook altijd wanneer de tent weer moest worden ingepakt. Bij thuiskomst moest-ie ergens op een veldje worden opgezet om te drogen. Toen ik eenmaal een eigen gezin had, riep ik dus elk jaar: ‘Nee, we gaan niet kamperen!’ Mijn kinderen wilden juist wel: ‘Mama, ik wil ook eens in een tent.’ Maar vakantie betekent voor mij niets hoeven doen, en dat associeerde ik niet direct met kamperen. Franklin trouwens ook niet, dus wij hielden onze poot stijf.

‘Ik haalde Franklin over en boekte. Vanaf dat moment sloeg de koudwatervrees toe’

Tot dit jaar. We wilden heel graag naar Ibiza, maar alle huizen bleken onbetaalbaar. En als we ze wel konden betalen, waren ze donker en troosteloos. Tot ik op Airbnb iets zag waar ik acuut verliefd op werd: een plek op een camping, met lampjes, kleedjes, kussens en ja, ook een tent. Ik haalde Franklin over en boekte. Vanaf dat moment sloeg de koudwatervrees toe. Het begon al met Kyano die mij met grote ogen aankeek. ‘Moet ik echt in een tent?’ ‘Maar dat wilde je toch zo graag?’ ‘Ja, 1 nachtje, geen 3 weken.’ Ook van anderen kreeg ik verbaasde blikken. ‘Maar er zijn gewoon bedden hoor!’, riep ik dan. Dat was mijn houvast.

Lees ook

Hoofdredacteur Marije: ‘Mijn sexy lingeriesetje liet ik voor de zekerheid in mijn koffer’

Totdat ik vorige week een mailtje kreeg van de eigenares. De tent was stukgegaan en ze had een nieuwe gekocht. Daar pasten de bedden niet meer in, dus dat waren Aerobedden geworden. Ik heb 3 uur gewacht voordat ik het zelf voldoende verwerkt had om het Franklin te durven vertellen. Zijn ogen werden groot als schoteltjes: ‘Een Aerobed? Dat is toch een veredeld luchtbed?’ Inmiddels staan we aan de vooravond van vertrek en ben ik weer zen. Ik heb pyjama’s ingepakt om naar het douchehok te kunnen lopen. En toilettassen, want inderdaad: geen eigen badkamer waar je alles vanuit de koffer zo in kunt zetten. Voor de rest komt het vast goed. We gaan het beleven!”

Deze editorial van Marije komt uit Flair 31. Dit nummer ligt nu in de winkel. Liever thuis laten bezorgen? Bestellen kan hier.