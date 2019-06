Hoofdredacteur Marije: ‘Toen ik klein was, was mijn vader al mijn held’

Yay, de nieuwe Flair ligt in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont. Deze week vertelt ze over haar vader.

“Toen ik klein was, was mijn vader al mijn held. Ik weet nog dat ik ruzies op school met vervelende jongetjes altijd oploste door heel hard te roepen dat als ze niet zouden stoppen ik mijn vader zou roepen. Pas maar op, zei ik dan. Straks komt mijn vader, die is groot en sterk en heeft een hamer en slaat je zo op je hoofd.

Het hielp altijd. Mijn vader was timmerman en af en toe mocht ik met hem mee naar zijn werk. Voor mij was dat magisch. Dan zat ik naast hem in de bus, tussen de bak met kit en de enorme map met opdrachtbonnen in. Ik ruik nog die geur van hout. Die is voor mij onlosmakelijk verbonden met mijn vader. Pas later, toen ik groter was, begon ik te beseffen dat alles wat hij deed heus niet zo vanzelfsprekend was.

‘Het was één van die momenten waarop ik begon te beseffen hoe ene grote rol je vader eigenlijk speelt’

Ik weet nog goed dat ik twintig was en net met Franklin ging en ik geen zin had om mijn fiets om te rijden en in de schuur te zetten. Als vanzelf maakte ik dan een terloopse opmerking als…’He getsie, nu moet ik mijn fiets hélemaal omrijden…’ Met precies die tonatie die ik altijd gebruikte bij mijn vader. Groot was mijn teleurstelling toen er niet een ‘Ah schat, zal ik het even doen voor je’ volgde, maar hij doodleuk zei: Ja ik zou het maar snel doen, voordat hij wordt gestolen.’ Compleet verbouwereerd was ik.

Het was één van die momenten waarop ik begon te beseffen hoe een grote rol je vader eigenlijk speelt, in het beeld en de verwachtingen die je hebt van mannen. Dat je onbewust toch projecteert. En daarbij meteen het besef in hoe ik heb gemazzeld met het voorbeeld wat ik heb gehad, Hoe leuk, is het dan ook dat in de nieuwste Flair, speciaal voor Vaderdag, 12 lezeressen een ode brengen aan hun vader en vertellen waarom ze zo onmisbaar zijn geweest in hun leven. Want één ding is zeker: de rol van de vader mogen we niet onderschatten.”

