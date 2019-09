Hoofdredacteur Marije: ‘Ik ben blij als ik even niets hoef te zeggen’

Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

“Laatst vertelde een vriendin dat ze altijd 1 avond in de week blokt in de agenda van haar en haar man. Dan doen ze de tv uit en gaan ze de hele avond praten. Ik luisterde ernaar en probeerde me er een voorstelling van te maken. Dat je na een lange dag van overleggen op werk, social talks met de juffen van de BSO, steggelen om ten minste 2 happen groenten bij ieder kind naar binnen te krijgen, eindelijk op de bank ploft en naar de afstandsbediening grijpt en dat er dan dus iemand zegt: “Nee nee, vanavond zouden we gaan praten, weet je nog?” Er zijn dus stellen die dat doen.

Ik ben al blij als ik ’s avonds mijn ogen lang genoeg open kan houden tot het einde van een tv-programma en even niets hoef te zeggen. Maar goed, ik ben dan misschien ook niet zo’n goed voorbeeld. Wij zijn allebei niet zo van het praten. Of nou ja, we praten wel hoor, maar meer in de zin van “Hé, is dat niet de tafel van Jensen daar bij Beau” of “Heb je het al gehoord, de vader en moeder van Jasmijn zijn uit elkaar.” Ook heel bevredigend als je het aan mij vraagt, maar mijn vriendin denkt daar dus heel anders over.

Ze keek me aan met een blik vol medelijden. “Dus jullie kunnen niet de hele avond vullen met praten over elkaars werk, jeugd, verdriet, vreugde of gewoonweg 2 uur bomen over hoe de wereld is ontstaan?” Ergens begon er in al mijn stelligheid een kriebel van twijfel te ontstaan. Hadden we überhaupt weleens langer dan een uur met elkaar gesproken? Zijn jeugdverhalen kende ik wel, maar vooral van mijn schoonzussen.

’s Avonds polste ik bij mijn moeder, die meteen vertelde over haar collega, een man van mijn leeftijd, die ze vandaag toevallig sprak nadat hij net 3 weken op vakantie was geweest. Hij was gaan wandelen met zijn vriendin in Zuid-Frankrijk. Vooral bedoeld om tijd te hebben om elkaar weer eens echt te spreken. Zonder afleiding eindeloos praten. Wat bleek? Overdag hadden ze al hun energie nodig om überhaupt te blijven staan met al die zware bepakking en ’s avonds waren ze zo moe van de dag dat ze al snel doorkregen dat ze beter konden gaan slapen, want anders waren ze alleen maar aan het kibbelen. Moraal van het verhaal: verplichting is nergens goed voor.”

