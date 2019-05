Yay, de nieuwe Flair ligt in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont. Deze week vertelt ze over griep.

“Het heerste al een tijdje, die griep, maar ik maakte me eigenlijk niet zo zorgen. Misschien doet de hele winter griepvrij blijven dat met je. Je waant je op een gegeven moment toch onoverwinnelijk. Dus toen ik in de week met maar liefst drie deadlines een keelpijn en een griephoofd voelde opkomen en op de redactie al voorzichtig geïnformeerd werd of het wel goed met me ging, wuifde ik het snel weg.

‘De volgende ochtend trachtte ik met een bonkend hoofd de kleding van mijn dochter bij elkaar te zoeken’

Even een avondje vroeg naar bed en dan ging het wel over. Tien uur en acht paracetamols later was ik geveld. Op de bank kon ik nog net mijn editorial aftikken voordat ik rillend van de koorts terug naar bed slofte. Een paar uur had ik voordat ik de kinderen van school moest ophalen, boodschappen moest doen, eten te koken en de was. Shit, die had ik in alle drukte ook al een halve week niet gedaan.

Ik kwam niet verder dan de kinderen. Terwijl zij beneden de hele buurt uitnodigden, lag ik in bed en probeer ze vanaf boven tot de orde te roepen. Tevergeefs. De volgende ochtend trachtte ik met een bonkend hoofd de kleding van mijn dochter bij elkaar te zoeken. “Hoe gaat het met je?”, Hoewel Franklin zijn best doet om het te verbergen, zie ik een lichte paniek in zijn ogen. “Mam, ik heb geen schone sokken meer.” Liv gooit met een dramatisch gebaar haar armen in de lucht.

Ik zucht en graaf door de vieze was. Mijn man mompelt iets verontschuldigends als ‘maar jij bent de motor’ en dan: ‘je kan vast niet koken vanavond hé’. Hij voelt zich blijkbaar ook onoverwinnelijk. Als ik later tegen mijn vriendinnen verzucht dat ik nooit ziek mag zijn, kijken ze me wat bevreemd aan. Hoezo? Je staat toch zelf op? En daar hebben zij dan weer gelijk in. Gelukkig ben ik op de redactie iets minder onmisbaar gezien het prachtige nummer wat weer voor je ligt. Enjoy!”

