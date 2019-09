Yay, de nieuwe Flair ligt weer in het tijdschriftenschap! En dat betekent óók weer een kersverse editorial van hoofdredacteur Marije Veerman (36), die met Franklin (36), zoon Kyano (10) en dochter Liv (7) in Purmerend woont.

Aan tafel

“Mijn herinneringen aan etentjes bij ons thuis vroeger draaien, naast de gezelligheid, toch vooral om het lawaai. Misschien is dat wel inherent aan een meidenhuis. Alles gaat dan toch al snel met 4 octaven omhoog. Ik heb menig aanhang die voor het eerst bij ons aan tafel verscheen, paniekerig om zich heen zien kijken. Met een blik van: wat gebeurt hier?

En eigenlijk is er weinig veranderd. Zo gauw de hele familie bij elkaar is, wordt er weer aardig wat afgepraat. Het begint altijd rustig en gemoedelijk, waarbij iedereen nog het geduld heeft om te luisteren. Maar naarmate de avond vordert, verschuift de actie van luisteren naar praten. En doet iedereen zijn best om toch vooral zijn verhaal kwijt te kunnen.

En dan zijn er nog de discussies. Meestal wel 3 op 1 avond. Om het hardst proberen we ons standpunt kracht bij te zetten. De onderwerpen zijn zo divers als het weer. Van de vraag of we Mark Rutte een geschikte premier vinden, tot of Yolanthe wel of niet bij Wesley was voor het geld. Inmiddels doet de aanhang vrolijk mee. Dat het nooit tot een ruzie komt, ligt vooral aan het feit dat we het over de echt wezenlijke zaken eigenlijk best eens zijn. Dus emotioneel betrokken zijn we vrij zelden. Hoewel dat er voor een buitenstaander vast anders uitziet. Onze konen zijn vaak rood aangelopen.

Toch zie ik het, bij anderen, maar al te vaak misgaan. Vooral wanneer een onderwerp iemand persoonlijk raakt. Laatst verzuchtte een vriendin: “Ik zei alleen maar tijdens de verjaardag van mijn zus dat ik niet snapte waarom je als vrouw niet zou werken…” Haar zus, bewust thuisblijfmoeder, ging daar natuurlijk vol in. Resultaat: een dichtslaande voordeur en een nogal abrupt einde van het feestje. Ze waren nu een week verder en hadden het nog steeds niet uitgesproken. “Ik heb toch gewoon gelijk,” bleef mijn vriendin bokken.”

