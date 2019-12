Het leven van een fulltime piekeraar: ‘Ik dacht dat ik mijn onzekere dagen als puber had vaarwelgezegd’

Lara komt uit Groningen en werkt als freelance presentatrice en schrijfster. Ze speelt elke week Rummikub, komt tot rust in kringloopwinkels en sorteert haar shampooflessen op kleur. Speciaal voor Flaironline.nl deelt Lara haar leven als fulltime piekeraar.

“’Dáár zitten we!’, hoor ik mijn vriend zeggen. Hij wijst naar de enige twee lege klapstoeltjes in de verte. Het is weer zo ver. Ik ben weer eens door mijn plasje-voor-de-zekerheid net iets te laat de schouwburgzaal ingelopen. ‘Nou, daar gaan we dan’, zucht ik. Met een vriendelijke doch uiterst schuldbewuste glimlach wurm ik me voorzichtig langs de rij mensen die zich net lekker in hun stoel hadden genesteld en nu weer langzaam op staan.

Als we bijna bij onze stoeltjes zijn zie ik hoe de vrouw naast mijn lege stoel druk haar uit elkaar gevallen programmaboekje opraapt. ‘Momentje!’, hoor ik een voorover gebukt hoofd zeggen. ‘Wauw!’, roept de vrouw als ze op kijkt. ‘Wat zijn jullie een enorm lang stel zeg!’ De vrouw krijgt meteen bijval van de rest uit de rij. ‘Dat zei ik ook al tegen mijn man!’, roept een vrouw ietsjes verderop. ‘Maar wel mooi lang hoor!’, vult haar man aan. Ik knik maar wat vriendelijk en ga snel zitten. ‘Ik ben in ieder geval blij dat je niet voor me zit, haha!’, zegt mijn buurvrouw opeens. Ze geeft me een knipoog en duikt weer haar programmaboekje in. En daar zit ik dan. Met mijn lange lijf. Voor het eerst in jaren weer pijnlijk bewust van mijn lengte.

‘Ik ontwikkelde manieren om als reus toch iets minder op te vallen’

Ik ben 1,84 meter. Dat is lang. En dat is prima. Vind ik nu. Je kan er immers vrij weinig aan doen. Maar als onzekere puber vond ik dit vreselijk. Hyperbewust van mijn lange lijf probeerde ik me zo onzichtbaar mogelijk door school te bewegen. Dat lukte natuurlijk niet en al snel kreeg ik de bijnaam Grote Vriendelijke Reus. Vriendelijk of niet, geen enkel meisje wil met een reus vergeleken worden.

Dus ontwikkelde ik manieren om als reus toch iets minder op te vallen. Een belangrijk onderdeel hierbij was zitten. Zolang ik zat was er niets aan de hand. Zolang ik mijn ellenlange benen maar netjes onder een tafel of in een quasinonchalante kleermakerszit prutste, was ik veilig. Ik werd er expert in. Dit kwam ongetwijfeld ook door mijn jarenlange ervaring als zittend kind. Ik sta in de familie namelijk bekend als de minst beweeglijke baby, peuter én kleuter uit de geschiedenis. Misschien dat ik sinds mijn geboorte al wist dat ik abnormaal lang zou worden en daarom zittend beter uit de verf zou komen.

Hoe het ook zij, ik bracht mijn puberteit zoveel mogelijk zittend door. Gelukkig ben ik nu ouder, hopelijk een beetje wijzer en zit ik over het algemeen lekker in mijn lijf. Ik heb mijn onzekere dagen als zittende puber vaarwelgezegd en mijn lengte omarmd. Althans, dat dacht ik.

‘Waarom heb ik nou uitgerekend vanavond mijn haar opgestoken?’

Want opeens zit ik weer opgelaten en onzeker midden in de schouwburg. Al die jaren ben ik er maar vanuit gegaan dat het zittend wel mee zou vallen. Maar klopt dat eigenlijk wel? Waarom zou ik zittend opeens niet veel langer zijn dan de rest? Voor hoeveel mensen heb ik, met mijn lange zittende lijf, inmiddels al een voorstelling verpest? Heeft de schouwburg bij het plaatsen van de stoelen wel rekening gehouden met verschillende lengtes? Voorzichtig kijk ik om me heen. Mijn wederhelft is nog langer dus naast hem val ik wel mee. Mijn buurvrouw zit inmiddels alweer voorover gebukt dus met haar kan ik me ook niet vergelijken. En dan wordt het donker.

Ik probeer mijn aandacht bij het stuk en niet bij mijn lijf te houden. En net als ik er lekker in begin te komen merk ik dat een van mijn haarschuifjes wat naar beneden zakt. Shit. Mijn haar. Waarom heb ik nou uitgerekend vanavond mijn haar opgestoken? En ook niet zo’n beetje. Met volumespray en haarpoeder ik heb thuis een groot nest op mijn hoofd vastgezet. Dat zijn sowieso nog vier extra centimeter erbij. Hoeveel zou ik nu zien als de man voor mij nog tien centimeter langer zou zijn? En wat nou als daar dan boven op nog een groot getoupeerd haarnest zou zitten? Daar betaal je dan bijna dertig euro voor. En dan na de voorstelling in de foyer te moeten staan en luisteren naar de interessante interpretaties van je vrienden die het allemaal wel zagen.

Eindelijk ontspannen

Pas bij het applaus kan ik een beetje ontspannen. Het wordt een staande ovatie. Ik verzamel al mijn moed bij elkaar en kijk voorzichtig achterom. Een grote man staat uitbundig te klappen en joelen. ‘Prachtig hè?’, zegt hij als ik hem aankijk. ‘Ja’, antwoord ik opgelucht. Ik heb helemaal niets verpest. Niemand is boos. Er is niets aan de hand. En nou verdomme nooit meer zo piekeren over mijn lengte. Van nu af aan leef ik weer heel lang en heel gelukkig.”

Beeld: Tim Simons