geenrozewolk: ‘Oók vaders kunnen een postnatale depressie krijgen’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week richt ze zich tot mannen met een postnatale depressie.

“In mijn praktijk zie ik vooral moeders die na de bevalling niet op een roze wolk zitten. Echter zitten niet alleen moeders soms op een grijze wolk, ook vaders kunnen hier last van hebben. Uit onderzoek is gebleken dat een op de tien vaders hier last van heeft, in mindere tot soms ernstige mate. In mijn praktijk komen ook vaders, die na de bevalling erg moeten wennen aan hun nieuwe rol. Deze papa’s hebben vaak veel moeite met de grote veranderingen en de enorme verantwoordelijkheid die bij een new born komt kijken. Zij hebben weliswaar geen last van de hormonen, maar bovenstaande gecombineerd met een hoge mate van onzekerheid en slaapgebrek, brengt deze vaders volledig uit balans. Dus komen deze papa’s bij mij in de praktijk voor begeleiding in deze moeilijke periode in hun leven.

Belangrijk!

Ik vind het enorm belangrijk om aandacht voor postnatale depressies onder vaders te vragen. Omdat er van deze papa’s vaak wordt verwacht dat ze het allemaal maar aankunnen. Terwijl het voor nieuwbakken vaders, ook heel moeilijk is om aan hun nieuwe vaderrol te wennen. Vaders vertellen mij: ‘Vroeger gingen we samen naar festivals en zakten we avonden door in de kroeg. Nu liggen we elke avond om 21.00 uur in bed.’ Dat is even omschakelen voor veel mannen. Ook het veranderen van hun vrouw, vinden veel vaders lastig. Draaide het vroeger nog om hen tweeën en werd er uitgebreid getafeld, tegenwoordig bepaalt de baby vrijwel alles en is er weinig ruimte meer voor hun tweeën, laat staan voor spontaniteit. Ik vertel deze uitgebluste papa’s dan ook dat dit allemaal weer gaat komen. Dat het eerste jaar met een baby nu eenmaal heftig is. Dat het wennen is, om samen voor een kindje te zorgen en dat jullie elkaar hierin weer moeten vinden.

De symptomen

Het is heel begrijpelijk dat je als net ‘bevallen’ vader ook in een postnatale depressie kan belanden. De symptomen variëren, maar zijn vaak:

Slecht slapen

Weinig eetlust

Veel piekeren en stress ervaren

Angstige gevoelens of gedachten

Negatieve emoties met betrekking tot het vaderschap

Redelijke tot extreme mate van onzekerheid

Acceptatie is de sleutel

Accepteer van jezelf dat je als vader niet op een roze wolk zit. Het is niet niks, een kindje krijgen. Het is een hele verandering, op alle vlakken. Geef jezelf de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen en leg de lat een stuk lager voor jezelf. Lukt het vandaag even niet? Dat is jammer, morgen weer een nieuwe dag. Wees mild voor jezelf! Zeg ook tegen jezelf: het hoeft niet allemaal perfect te gaan, goed is ook goed genoeg.

Weinig seks

Ook het seksleven wordt vaak besproken in mijn praktijk. Ene vader deelde met mij het volgende: ‘Vroeger hadden we een paar keer per week seks. Tegenwoordig mag ik blij zijn, als we een keer per maand halen.’ Mannen raken hier eerder door gefrustreerd dan vrouwen. Ik leg deze vaders dan ook uit dat er heel veel gebeurd is met hun vrouw. Dat hun lijf een tijd lang niet van henzelf is geweest en dat ze haar lichaam gedeeld heeft met hun kindje. Daarnaast is er tijdens de bevalling behoorlijk wat natuurgeweld losgelaten op de ‘kritieke zones’, zullen we maar zeggen. Logisch, dat een nieuwbakken mama dan niet meteen staat te springen om seks. Uitzonderingen daar gelaten, natuurlijk. Seks komt echt wel weer. Sommige vaders hebben – door het enorme slaapgebrek en de stress – zelf juist helemaal geen seksdrive. Beide is heel begrijpelijk en hoort ook bij de signalen van een postnatale depressie bij mannen.

Dit is een serieuze zaak

Waar het om gaat is dat ook vaders in een postnatale depressie terecht kunnen komen. Ook zij worstelen met extreme vermoeidheid en psychische stress. Hier wordt soms een beetje lacherig over gedaan, maar dit is een serieuze zaak die ook als zodanig benaderd dient te worden. Soms neemt de behoefte om sociaal contact te hebben af en gaan vaders steeds minder de deur uit. Dit staat het dagelijkse functioneren van de kersverse papa in de weg. Hier moet meer begrip voor komen. Naast het feit dat vaders vanaf het komende jaar na de bevalling langer thuis mogen blijven, pleit ik voor meer openheid onder vaders. Het is niet niks wat deze mannen te verduren krijgen. In de hedendaagse tijdsgeest draait het toch vaak om moeder en kind. Logisch, maar daarmee wordt de rolverandering en alle daarbij komende klachten van de jonge vader vaak onderkend.

Wil je hulp als vader?

Dus ken je of ben je een vader die niet op een roze, maar op een grijze wolk zit? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik neem je serieus en ga samen met jou werken aan je herstel en meer zelfvertrouwen in je rol als vader!”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk.

