geenrozewolk: ‘Hoe ik leerde te stoppen met voor anderen in te vullen’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week vertelt ze hoe ze stopte met dingen invullen voor anderen én deelt ze haar beste tips.

“Veel moeders die ik zie ik mijn praktijk, hebben de neiging om dingen voor anderen in te vullen. Ik deed dit zelf vroeger ook heel vaak en dit kostte me veel energie en leverde me vooral piekergedachten en slapeloze nachten op. Ja, ook als mijn baby sliep.

‘Ze zullen me wel een slechte moeder vinden’

De moeders die bij mij de praktijk komen, doen dit ook. Zo hoor ik bijvoorbeeld de volgende zin heel vaak: ‘Dan denk ik, ze zullen me wel een heel slechte moeder vinden.’ Of: ‘Ik denk dat mijn vriendinnen mij een enorme aansteller vinden.’ Gevolgd door een aaneenschakeling van negatieve gevoelens. Als ik dan vraag, waarom ze denken dat anderen hun zogenaamd een slechte moeder zouden vinden, vertellen deze mama’s dat ze zich zo incapabel voelen als moeder. Dat ze het gevoel hebben dat de hele wereld het moederschap van een leien dakje gaat, behalve bij hen. Het verschil met alle Insta perfect moms lijkt soms zo groot, dat het eigenlijk niet meer te overbruggen is voor deze moeders. Ook hier wordt een hoop ingevuld voor een ander. Dat die perfecte moeders nooit ruzie hebben met hun man, dat hun haar en make-up altijd on point is en dat ze zich nooit onzeker voelen over dingen. Natuurlijk is dit niet het geval, ook de zogenaamde perfecte moeders hebben hun issues en klooien maar wat aan. Echter voelt het vaak voor deze onzekere moeders alsof de hele wereld het voor elkaar heeft, behalve zij zelf.

Het heeft weinig zin

Dit zijn heel begrijpelijke gedachten die bijna iedere moeder wel eens heeft. Jawel, ook ik! Alleen heeft het voor anderen invullen weinig nut. Omdat je simpelweg niet weet wat zich in het hoofd van een ander afspeelt. Of hoe diegene die voor je zit, zich diep van binnen voelt. Net zoals dat de buitenwereld dat ook niet aan jouw hoofd kan aflezen. Je kan niet weten wat een ander denkt. Was het maar zo’n feest. Dat je even een luikje open kon doen en bij de ander naar binnen kon spieken om te kijken wat diegene denkt en voelt. Helaas is dit geen optie. Ik kan het niet genoeg benadrukken: stop met het invullen voor een ander. Het is zo zonde van je tijd en energie. Wat kan je dan wel doen, als je je suf piekert over of je collega je geen trut vindt? Of als je bang bent dat je partner je niet meer aantrekkelijk vindt, nu je moeder bent geworden? Vraag het dan op de man af. Ja, dit is spannend, maar ik durf te wedden dat het antwoord je zal verassen.

Het kost zoveel energie

Het is een enorme energievreter, het denken en invullen voor anderen. Elke zin die in je hoofd begint met: ‘Ze zal me wel een … vinden’, mag je meteen laten gaan. Het is zo zonde van je nachtrust, zo zonde van je energie, die je toch al zo hard nodig hebt als je moeder bent. Of je nu moeder bent van een of meerdere kindjes, het moederschap is soms gewoon zwaar. Als je dan ook nog eens steeds aan het piekeren bent over wat anderen over je denken, is het einde zoek.

Hoe kom je er vanaf?

Bedenk een manier die voor jou werkt, om deze negatieve gedachten te laten gaan. Ik werk zelf veel met mindfulness en ik zie zulke mooie resultaten bij mijn cliënten! Accepteer dat je deze negatieve gedachten of aannames hebt en laat ze vervolgens gaan. Ja, dit vereist veel oefening aan het begin. Wat dat betreft is mindfulness net als fietsen. Hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt! Na een tijdje zal je merken, dat je niet eens meer bewust bent dat je dit aan het doen bent. En gaat het eigenlijk vanzelf.

Positive vibes

Pak een pak leuke gekleurde post-its en schrijf daarop: ‘Ik ben goed, precies zoals ik ben’, ‘Ik hoef niets in te vullen, alles is goed zoals het is’ en andere fijne, positieve affirmaties. Plak deze overal door het huis. Bijvoorbeeld op de koelkast, op een spiegel, op de deur van je kledingkast. Elke keer word je er op deze manier op positieve wijze aan herinnerd, dat je niet steeds dingen voor iemand anders hoeft in te vullen en dat jij gewoon goed bent, precies zoals je bent. Dit zal je zelfvertrouwen doen groeien en dat is wat je leven een stuk fijner en makkelijker zal maken, als moeder.

Hulp nodig?

Merk je dat je in het dagelijks leven vast loopt en er klaar mee bent, om je steeds zo onzeker te voelen? Mail dan naar: info@froufroubegeleiding.nl. Maak vrijblijvend een kennismakingsafspraak en dan gaan er we samen aan werken om je weer op het positieve pad te krijgen!”

Lees ook

#geenrozewolk: ‘De grootste lessen die ik leerde na het krijgen van mijn tweede kindje’

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: Toen kreeg ik weer lucht. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hier luister je de nieuwste in de reeks.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.