geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 7)

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen.

Omdat voor veel moeders de vakantieperiode is aangebroken of voor de deur staat, deelt Tilda het hoofdstuk Ga op reis met je baby uit haar boek Toen kreeg ik weer lucht. Vanaf zondag 21 juli vind je iedere dag, een week lang, een stuk van de passage op Flaironline.nl. Vandaag publiceren we het laatste deel. “Dit hoofdstuk is een must-read voor alle ouders die voor het eerst met hun kindje(s) op vakantie gaan”, aldus de ervaringsdeskundige. “Ik heb dit hoofdstuk met veel plezier geschreven en ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het lezen ervan.”

Deel 7: Alles is geoorloofd

“De tablet is tijdens zo’n reis je beste vriend. Of je nou met de auto naar Zuid-Frankrijk rijdt, of met het vliegtuig naar de Caribbean vliegt. Je vult de tablet met de leukste filmpjes en de lievelingsspelletjes van je kleintje en tijdens de ergste crisismomenten is je hummeltje weer even stil en tevreden. In mijn ogen is tijdens zo’n vlucht alles geoorloofd om m’n baby te troosten of te entertainen. Ik ben vrij streng en consequent, vind ik. Maar tijdens zo’n vlucht laat ik de teugels vieren, omdat het simpelweg geen zin heeft om je als een rigide huisvrouw te gedragen. Daar worden niet alleen jij en je partner gestrest van, maar ook je kindje en dat wil je juist voorkomen. Na de vlucht pak je je oude gebruiken weer op en is je baby zo weer in het gareel. Je hoeft echt geen bergen speelgoed mee te slepen aan boord. Voor zo’n kleintje is alles nieuw in het vliegtuig en dus is alles interessant voor ze. Van het tafeltje voor je dat open en dicht kan, tot het raampje waar eindeloos uit gestaard kan worden. Zo lag mijn baby urenlang te spelen met de oordopjes die je van de stewardessen uitgereikt krijgt, die mijn man boven haar hoofd had opgehangen. Ze kraaide erop los en was er uren zoet mee.

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 1)

Al met al kan ik het alleen maar aanraden om met je partner en kindje(s) op vakantie te gaan, ook als je geen lucht meer krijgt. Juist zelfs. Omdat de afleiding, de verandering van omgeving en het doorbreken van ingesleten patronen, je ontzettend goed zullen doen. Je komt thuis immers minder makkelijk uit de sleur van je depressie, dan wanneer je ergens tussen de bergen zit of aan het strand. Je snuift de zeelucht op, ziet je kindje genieten van het spelen in het zand en ondertussen kun je even opladen. Jezelf herpakken na zo’n intensieve periode is zo ontzettend belangrijk! Pak die rust, geniet intens van de quality time met je gezin en koester dat. Je maakt herinneringen voor de rest van jullie leven! Iets mooiers kan ik me bijna niet voorstellen!

Hulp

Durf je niet op vakantie met je kindje(s), omdat je bang bent voor wat er allemaal mis kan gaan? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen om hier overheen te komen en met meer zelfvertrouwen de vakantieperiode tegemoet te treden!”

Benieuwd naar de rest van het hoofdstuk uit Tilda’s boek? Lees morgen verder!

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.