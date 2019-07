geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 6)

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen.

Omdat voor veel moeders de vakantieperiode is aangebroken of voor de deur staat, deelt Tilda het hoofdstuk Ga op reis met je baby uit haar boek Toen kreeg ik weer lucht. Vanaf zondag 21 juli vind je iedere dag, een week lang, een stuk van de passage op Flaironline.nl. “Dit hoofdstuk is een must-read voor alle ouders die voor het eerst met hun kindje(s) op vakantie gaan”, aldus de ervaringsdeskundige. “Ik heb dit hoofdstuk met veel plezier geschreven en ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het lezen ervan.”

Deel 6: Andere praktische zaken

“Je kunt bij elke vliegmaatschappij vragen om de zogeheten bulkhead seats. Dat zijn de stoelen die iedereen altijd wil, maar nooit krijgt. Juist: die met extra beenruimte. Wacht niet tot het moment dat je op Schiphol komt, maar bel een paar weken van tevoren alvast op naar de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt. Vraag ze om deze bulkhead seats en laat ze die stoelen vast op jullie naam zetten. Voordeel hiervan is, dat je geen discussies krijgt als je op Schiphol staat. Want zeg nou zelf, dan heb je ongetwijfeld al genoeg stressmomenten gehad. Ik vind die stoelen echt een zegen. Je kindje heeft dankzij de extra beenruimte een plekje om te zitten en te spelen en ondertussen kun jij even ademhalen omdat hij of zij op die manier niet continu aan je vastgeplakt zit op schoot. Mochten de bulkhead seats niet aanwezig zijn in het vliegtuig, bijvoorbeeld bij kleinere maatschappijen of vluchten binnen Europa, dan zou ik vragen om een plek bij het raam. Je kindje heeft dan afleiding en kan lekker naar buiten kijken. Ook kan het fijn zijn om ertegenaan te leunen tijdens een slaapje.

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 4)

Van tevoren haal je je waarschijnlijk allemaal rampscenario’s in je hoofd over wat er allemaal mis kan gaan tijdens de reis of de vlucht. Stop hiermee en stop vooral met je schamen naar andere mensen toe. Ten eerste kost dat je nodeloos veel energie, die je veel beter voor je baby en jezelf kunt gebruiken. Ten tweede snappen die mensen heus dat jij je baby niet willens en wetens laat huilen tijdens zo’n vlucht. Jullie kunnen er nou eenmaal beiden niets aan doen. Ten derde: je ziet deze mensen hierna nooit meer en hoeft je dus niet vervelend te voelen. Over een jaar zijn die mensen het allang vergeten en denken ze nooit meer aan jou of je jengelende baby. Ik las laatst over een echtpaar met baby, dat aan de dichtstbijzijnde stoelen om hen heen oordoppen met een briefje hadden uitgedeeld. Op dit briefje stonden excuses voor de wellicht nog komende overlast. Geestig bedacht moet ik eerlijk bekennen. Volgens mij alleen niet nodig, tenzij je dit zelf heel graag wilt doen natuurlijk.

Verdeel de reis in shifts

Wat wij zelf heel fijn vinden om te doen, is de reis onderverdelen in shifts. Dat kan in zowel de auto, als in het vliegtuig. Zo kan je man bijvoorbeeld vier uur rijden en dan wissel jij hem af. Maar ook in het vliegtuig kun je dit hanteren. Zo doet je partner bijvoorbeeld de eerste vier uur van de vlucht alle hapjes, flesjes, luiers, slaapjes en jij de tweede helft. Zo kunnen jullie tijdens een nachtvlucht om de beurt slapen en is er, behalve een duidelijke taakverdeling, ook een moment van rust en bijkomen voor jullie beiden. Vooral tijdens de nachtvluchten is dit fijn, zodat je allebei wat uurtjes slaap kunt pakken. Overdag ben je wel wakker, maar is het ook fijn als je je vliegtuigmaaltijd in ieder geval warm op kunt eten.

Hulp

Durf je niet op vakantie met je kindje(s), omdat je bang bent voor wat er allemaal mis kan gaan? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen om hier overheen te komen en met meer zelfvertrouwen de vakantieperiode tegemoet te treden!”

Benieuwd naar de rest van het hoofdstuk uit Tilda’s boek? Lees morgen verder!

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.