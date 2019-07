geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 5)

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen.

Omdat voor veel moeders de vakantieperiode is aangebroken of voor de deur staat, deelt Tilda het hoofdstuk Ga op reis met je baby uit haar boek Toen kreeg ik weer lucht. Vanaf zondag 21 juli vind je iedere dag, een week lang, een stuk van de passage op Flaironline.nl. “Dit hoofdstuk is een must-read voor alle ouders die voor het eerst met hun kindje(s) op vakantie gaan”, aldus de ervaringsdeskundige. “Ik heb dit hoofdstuk met veel plezier geschreven en ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het lezen ervan.”

Deel 5: Tips voor een relaxte vakantie

Tip 1: Relax and go with the flow

Want hoe graag je de hele situatie ook wilt controleren: dat kun je simpelweg niet. Dus stop met daar bakken energie in te stoppen. Ja, je kindje gaat ongetwijfeld huilen op de meest onhandige momenten. Ja, je zult met je handen in het haar zitten minstens één keer tijdens je reis ernaartoe. Maar eenmaal daar, ben je al die stress weer vergeten.

Tip 2: De nachten na een vliegreis kunnen lastig zijn, houd hier rekening mee

Ze moeten wennen aan hun nieuwe bedje en je kindje kan na zo’n vlucht erg overprikkeld zijn van alle indrukken. Dat betekent dat ze niet zo makkelijk in slaap komen, omdat ze alles moeten verwerken wat ze hebben meegemaakt. Geen nood, een beetje wiegen en zingen doet wonderen. Het is bij ons na alle keren vliegen, na een à twee nachten meestal alweer over. Het is heel normaal, ik hoor het vaak van moeders die vliegen met hun baby. Gooi dat schuldgevoel het raam uit, nergens voor nodig. Ook jullie hebben vakantie nodig en dat betekent niet dat je bij je tante op de buurcamping hoeft te gaan zitten als je dat niet wilt.

Tip 3: Koop een stuk verduisteringsstof en neem dit mee

Wat ik zelf echt een must have vind voor op vakantie, is een stuk verduisteringsstof. Niets zo irritant als wanneer je kindje eindelijk slaapt en je vervolgens om vijf uur ’s morgens alweer wakker wordt, omdat er van die dunne witte doorschijnende gordijntjes voor de ramen hangen. Neem in datzelfde tasje ook tape en veiligheidsspelden mee, zodat je bij aankomst alles bij de hand hebt om meteen de ramen te verduisteren en jullie na zo’n inspannende reis allemaal lekker kunnen gaan slapen.

Tip 4: Je maxicosi hoeft echt niet mee op vakantie

Ik snap dat als je een autovakantie gaat maken, je deze uiteraard meeneemt. Maar als je gaat vliegen, is dat echt niet nodig. Onze kleine zit vaak gewoon op de grond te spelen of kruipt/loopt door het gangpad. Ja, sommige mensen zullen daar hun wenkbrauwen voor optrekken en ja, sommige mensen zullen het afkeuren. Daar heb jij niets mee te maken. Jij wilt dat deze vlucht voor jullie alle drie aangenaam verloopt, dus dan heeft het weinig nut om je kind aan zijn of haar stoel vast te pinnen met alle dramatische huilsessies tot gevolg. Zet je blik op oneindig en gewoon doen.

Tip 5: Neem een buggy mee die plat kan

Dit is echt ontzettend handig, want waar je ook bent op vakantie, je baby kan een slaapje doen. Soms red je het niet om op het middagdutjestijdstip terug te zijn in het hotel, geen probleem. In zo’n buggy laat je je kleintje lekker slapen met een luchtdoorlatende doek eroverheen en ondertussen kunnen papa en mama even lunchen. Tevens is het belangrijk om te weten dat alleen kleine en inklapbare kinderwagens en buggy’s mee mogen tot aan de gate van het vliegtuig (ze noemen ze ook wel paraplu-buggy’s). Alleen deze kleine buggy’s (van bijvoorbeeld het merk Koelstra, Maclaren, enzovoort) mag je meenemen tot aan de deur van het vliegtuig. Vanaf dat punt worden ze door de medewerkers van de vliegmaatschappij in het ruim gelegd, bij de andere bagage. Alle andere wagens moeten verplicht ingecheckt worden, wat mijns inziens zonde is, want je wagen komt niet ongeschonden uit zo’n vlucht (trust me, ik heb ze gekrast en gekweld op de bagageband voorbij zien komen). Verder loop je de hele tijd met je baby op je arm of in de draagzak. Ik vind zo’n buggy op het vliegveld ideaal. Je kunt lekker overal naartoe wandelen en er tassen aan hangen, plus je baby kan er lekker in slapen. Ideaal dus.

Tip 6: Neem genoeg schone setjes kleding en hydrofiele luiers mee

Hoe oud je kindje ook is, die dingen zijn zo ontzettend handig. Je kunt je kindje erin wikkelen, je kunt ze als spuugdoek gebruiken, er een afdekschermpje van spannen tegen de prikkels in hun omgeving, you name it. De setjes kleding zijn een life saver, want je zult net zien dat je baby op 10 kilometer hoogte ineens een exploderende poepluier heeft, die zijn weerga niet kent. Plus, pak voor je partner en jezelf ook een schoon shirtje in, rol het op en stop het in de luiertas. Hoe vaak ik niet ondergespuugd of -gepoept ben tijdens zo’n vlucht! Heerlijk om je daarna op te frissen en een schoon, niet zuur ruikend, T-shirt aan te trekken!

Tip 7: Neem genoeg water en flesvoeding mee in de handbagage

Je mag normaal gesproken, als je gaat vliegen, geen grote flessen water meenemen. Alles onder de 100 milliliter is geoorloofd, de rest moet in het bagageruim. Voor kleintjes gelden andere regels. Uiteraard verschilt dit ook weer per luchtvaartmaatschappij, maar de meeste laten je in ieder geval drie flesjes water meenemen. Ja, ze hebben water aan boord van elk vliegtuig. Maar better safe then sorry. Daarnaast is het ook fijn, dat als je midden in de nacht bij je vakantiebestemming aankomt en je het water daar uit de kraan niet kunt drinken, je toch nog wat extra’s achter de hand hebt voor de nacht. Flesvoeding mag gewoon mee, ze hebben er speciale testmethodes voor om te testen of je water en poedermelk niet stiekem is geïnfiltreerd met drugs. Zo plaatsten ze stripjes in de flessen van ons meisje en werden onze handen afgeboend met een roller. Dan moesten we een minuut wachten en kwamen ze ons melden dat we door mochten lopen. Dat stelt echt niets voor.

Tip 8: Jetlags vallen reuze mee

Jetlags zijn een hot topic onder nieuwbakken ouders die willen gaan reizen met hun kleine spruit. Ja, het is lastig om van tijdzone te veranderen, uiteraard komt hier wel het een en ander bij kijken. Maar het is echt geen drama. Ons meisje sloeg zich er met vlag en wimpel doorheen. Ze werd weleens wakker ’s nachts (net als wij natuurlijk), maar viel uiteindelijk na een brabbelsessie vanzelf weer in slaap. Ik hoefde er niets voor te doen in ieder geval. Wijzelf lagen vervolgens wel naar het plafond te koekeloeren. ‘Als zij maar slaapt’, zeiden we dan tegen elkaar. Naast verduisteringsstof is er nog een belangrijke tip die ik je wil meegeven. Pak op je vakantiebestemming meteen het nieuwe ritme van daar op. Ontbijt op de nieuwe lokale tijd en houd het tijdschema van thuis aan. Hoe meer routine en regelmaat je kleintje heeft, hoe beter het voor jullie allemaal is. Zo’n reis is een onderneming, maar wordt veel makkelijker als jij en je baby weten waar jullie aan toe zijn. Kindjes passen zich makkelijk aan de nieuwe tijdzone aan. Makkelijker dan je denkt. Laat je kindje meteen in de nieuwe tijdzone haar middagdutje doen. Ging ze hiervoor om 12.00 uur ‘s middags slapen? Dan doet ze dat in de nieuwe tijdzone dus ook. Dan kunnen jullie even bijtanken of zelfs even meeslapen.

Tip 9: Zoek een rustig hoekje op

Tijdens de reis is het voor jullie als gezin ook belangrijk dat je je op het vliegveld af kunt zonderen, als je daar behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld als je borstvoeding wilt geven of je kleintje even op je gemak in slaap wilt krijgen. Dus zoek een rustig hoekje op, waar niet allemaal winkels en veel mensen zijn. Elk vliegveld heeft zo’n hoek. Rustig rondwandelen en voor je het weet, heb je er eentje gespot. Soms zitten daar zelfs nog stopcontacten ook en kun je je telefoon of tablet meteen nog even bijladen voor vertrek. Een grote sjaal onder in de buggy kan uitkomst bieden als afscherming tegen prikkels van buitenaf. Als je buggy plat kan, kan je kindje daar even lekker een dutje in doen. Soms is het geen slaapjestijd, dan kun je je kindje laten rondkruipen in dat rustige gedeelte of even samen vliegtuigen spotten. Dat is, naarmate ze ouder worden, helemaal te gek voor die kleintjes. Het opstijgen en landen. Ze kijken dan hun ogen uit en jij zit er lekker naast mee te genieten.

Tip 10: Neem ook een replica van de lievelingsknuffel mee

Menig ouder kent het wel, de lievelingsknuffel van je kindje moet overal mee naartoe. Te schattig. Deze knuffel kun je niet kwijtraken, dat veroorzaakt grootschalige drama’s en dat wil je niet. In de eerste plaats niet voor je baby, maar ook niet voor jezelf (lees: oorverdovend gehuil). Mijn advies is dan ook: koop een replica van de lievelingsknuffel en stop die in je eigen handbagage. Zo heb je er altijd eentje bij de hand en je kleintje weet echt niet dat het een ander(e) beer/pop/konijn is dan voorheen. Je voorkomt een hoop drama en bent ook wat minder gestrest over dingen kwijtraken.

Tip 11: Start een avondritueel

Als je dit nog niet doet, raad ik je aan er zo snel mogelijk mee te beginnen. Start een avondritueel voor je kindje. Dit kan van alles zijn. Zo kun je elke avond hetzelfde liedje laten horen, badderen/wassen en elke avond hetzelfde boekje lezen of slaapliedje zingen. De opties zijn legio, dus kies vooral iets wat bij jou en jullie kindje past. Zo weet hij of zij altijd wat de bedoeling is, vlak voor het slapengaan. Je zult zien dat ze hierdoor ook veel makkelijker gaan slapen, omdat ze snappen wat er moet gaan gebeuren. Wij doen dit al vanaf de geboorte, maar je kunt hier op elk moment mee beginnen. Dit ritueel komt heel goed van pas, als je gaat reizen met je kleine. Zo gingen wij bijvoorbeeld met zijn tweetjes naar een toilet met verschoonplank en speelden we het liedje dat we thuis ook altijd spelen, verschoonden haar, wasten haar, enzovoort. Toen deden we het slaapzakje aan en gaven we de fles op schoot. Het vliegtuig was al donker, dus dat scheelde al. De eerste keer vliegen, sliep ze in zo’n wiegje aan de muur. Dus na het hele ritueel wenste we haar welterusten en sliep ze meteen in. Geen gedoe, geen urenlange huilsessies, niets aan de hand. Ze snapte precies wat de bedoeling was en ging gewoon slapen, zonder morren. Ik vond het voor ons het ultieme bewijs dat structuur en regelmaat bij ons kindje heel goed werkt.

Tip 12: Slapen in het vliegtuig

Zoals ik al zei, is het als je gaat vliegen heel handig om een stuk verduisteringsstof of een donkere sjaal mee te nemen aan boord. De lampen in het vliegtuig zijn vrij fel en de kans dat je kleintje in slaap valt met zoveel licht, is vrij klein. Ik wikkelde de sjaal om haar hoofdje heen (losjes, zodat ze genoeg zuurstof binnenkreeg) en wiegde haar heen en weer toen ze niet meer in het wiegje aan boord paste. Soms was alleen op schoot wiegen niet genoeg en deed manlief haar in de draagzak; nog een essentieel iets om mee te nemen. Niet alleen voor aan boord van een vliegtuig, maar ook voor alle buggy-onvriendelijke plekken die je op vakantie wilt bezoeken. Dus je partner kan dan lekker door het vliegtuig wandelen met jullie baby en uiteindelijk valt jullie kleintje dan alsnog in slaap. Lekker dicht bij een van de ouders, al wiegend en jullie geur ruikend. Dat werkt altijd goed bij zo’n kleintje.

Tip 13: Neem alles wat je maar nodig kunt hebben voor je kleintje mee in je handbagage

Wat ik ook aan zou raden, is om de zetpillen, neusspray, sudocrème, druppels voor doorkomende tandjes, you name it, in je handbagage mee te nemen. Dit staat ook al op de inpaklijst en ik zal hier vertellen waarom je het altijd in je handbagage moet stoppen. Het is raar maar waar, maar onderweg gebeurt er altijd wel iets waardoor je iets nodig hebt en je kunt er beter méé dan óm verlegen zitten. Zo plukten wij ons kleintje de ochtend van onze reis naar Los Angeles met 40 graden koorts, ondergespuugd en wel, uit bed. Dan denk je op zo’n moment ook: waarom moet dit uitgerekend vandaag gebeuren? Uiteindelijk is dat helemaal goed gekomen, maar mede dankzij de neusspray, de zetpillen en de donkere sjaal die we over haar heen hadden gespannen. Ik had toen niet geweten, wat ik zonder had gemoeten.

Tip 14: Oren klaren

Wellicht weet je dit allemaal al, maar ik vind dit toch een waardevolle tip om mee te geven. Als je opstijgt en gaat landen is het belangrijk dat je kindje goed drinkt. Zo kunnen de oren van je baby klaren en krijgen ze minder snel last van oorpijn. Ja, er zal altijd een moment zijn waarop ze net niet willen drinken of net in slaap zijn gevallen. Laat dat dan gewoon gebeuren, de kans dat er een dramatisch tafereel met een krijsende baby plaats gaat vinden, is echt niet megagroot. Keep calm!

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 4)

Hulp

Durf je niet op vakantie met je kindje(s), omdat je bang bent voor wat er allemaal mis kan gaan? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen om hier overheen te komen en met meer zelfvertrouwen de vakantieperiode tegemoet te treden!”

Benieuwd naar de rest van het hoofdstuk uit Tilda’s boek? Lees morgen verder!

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.