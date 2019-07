geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 4)

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen.

Omdat voor veel moeders de vakantieperiode is aangebroken of voor de deur staat, deelt Tilda het hoofdstuk Ga op reis met je baby uit haar boek Toen kreeg ik weer lucht. Vanaf zondag 21 juli vind je iedere dag, een week lang, een stuk van de passage op Flaironline.nl. “Dit hoofdstuk is een must-read voor alle ouders die voor het eerst met hun kindje(s) op vakantie gaan”, aldus de ervaringsdeskundige. “Ik heb dit hoofdstuk met veel plezier geschreven en ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het lezen ervan.”

Deel 4: low-budget vakantie

“Mocht je niet het budget of de mogelijkheden hebben om ver weg op vakantie te gaan, deze adviezen zijn natuurlijk ook heel bruikbaar als je in Nederland gaat kamperen. Of zelfs, als je een dagje of een weekendje weggaat met je partner en baby. Je hoeft echt niet per se ver weg op vliegreis te gaan, om van deze tips en tricks in dit hoofdstuk gebruik te maken. Neem ook altijd zijn of haar eigen slaapzakje mee, waar je ook naartoe gaat. Dat ruikt lekker vertrouwd en daardoor voelen ze zich in een nieuwe omgeving vaak sneller op hun gemak. Hun lievelingsknuffel erbij en klaar ben je. Of je nou een nachtje uit logeren gaat bij je tante in Meppel of je gaat kamperen in Zuid-Frankrijk. Neem beide mee en je zult zien dat je kleintje makkelijk in slaap valt.

Back to our happy place

Ik herinner me het moment nog goed dat we voor het eerst op vakantie waren met onze dochter. Ik zat een beetje te dagdromen en toen ik ‘ontwaakte’ zei ik: ‘Ik vind het bijna eng om te zeggen, maar ik voel me bijna gelukkig.’ Dat was een enorme openbaring voor mij, weet ik nog. Omdat ik me al maanden niet meer happy had gevoeld. Mijn man en ik besloten ondanks mijn postnatale depressie toch op vakantie te gaan. Het voelde vooraf als een enorme berg; hoe vaak ik aftellend naar die vakantie niet gedacht heb: Ik lijk wel gek! Dit kan ik niet! Mocht je ook geen lucht krijgen en denken: ik kan dit niet, dan heb ik goed nieuws voor je. Jawel, jij kun dit ook! Morgen volgen tips waarmee je de vakantie in goede banen leidt en er zelfs nog van kan genieten ook!”

Hulp

Durf je niet op vakantie met je kindje(s), omdat je bang bent voor wat er allemaal mis kan gaan? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen om hier overheen te komen en met meer zelfvertrouwen de vakantieperiode tegemoet te treden!”

Benieuwd naar de rest van het hoofdstuk uit Tilda’s boek? Lees morgen verder!

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.