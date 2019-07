geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 3)

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen.

Omdat voor veel moeders de vakantieperiode is aangebroken of voor de deur staat, deelt Tilda het hoofdstuk Ga op reis met je baby uit haar boek Toen kreeg ik weer lucht. Vanaf zondag 21 juli vind je iedere dag, een week lang, een stuk van de passage op Flaironline.nl. “Dit hoofdstuk is een must-read voor alle ouders die voor het eerst met hun kindje(s) op vakantie gaan”, aldus de ervaringsdeskundige. “Ik heb dit hoofdstuk met veel plezier geschreven en ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het lezen ervan.”

Deel 3: voorbereiding op de vakantie

“Er zijn van die dingen die je van tevoren niet weet als je voor het eerst met je kindje op vakantie gaat. Daarom vind ik het belangrijk om deze dingen te vermelden, zodat jullie niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben bijvoorbeeld geen melk aan boord. Hiermee bedoel ik niet alleen poedermelk, maar ook geen koemelk. Als je dat wilt geven, moet je dit zelf meenemen. KLM heeft dit ook niet aan boord, maar heeft wel kant-en-klare potjes met babyvoeding aan boord, dus dat hoef je niet zelf mee te nemen. Als laatste een tip voor als je aankomt op je vakantiebestemming. Of je nu hebt besloten te gaan kamperen (of het tegenwoordig fameuze glamping) of je gaat naar een hotel in Thailand: mail ze van tevoren met de vraag of ze een babybedje hebben en die klaar willen zetten in je hotelkamer/tent/caravan. Dit voorkomt dat je na uren reizen oververmoeid moet gaan zitten wachten tot ergens uit de uithoeken van het hotel dat campingbedje opgesnord is, met een huilende baby (en waarschijnlijk ook huilende mama) als gevolg. Het duurde bij ons soms uren voor ze dat ding opgespoord hadden en daar heb je dan echt geen zin meer in. Kleine moeite, groot gemak.

Inpaklijst vakantie

donkere sjaal om je kindje af te schermen tegen prikkels of om een raam af te schermen, je kindje op te leggen, enzovoort

voldoende flesvoeding en water

speen, tut, lievelingsknuffel

hydrofiele luiers; die kun je werkelijk overal voor gebruiken

schone kleding voor jullie allemaal, inclusief ondergoed en sokken

voldoende luiers, zwemluiers, billendoekjes, snoetenpoetsers en een verschoonmatje

veiligheidsspelden om allerlei dingen mee vast te maken

paracetamol zetpillen, thermometer, neusspray, druppels voor tandjes, ORS, anti-muggencrème/spray, Luuf, sudocrème, kam, nagelschaartje en doe dit in een toilettasje bij elkaar

zonnebrand en zonnehoedje (eventueel baby-zonnebril)

batterijen

tandenborstel en tandpasta

(wegwerp)slabbetjes

wasgel, shampoo, bodylotion

slaapzak of dekentje

alle flessen en bijbehorende spenen

zwemkleding voor jullie allemaal

draagzak of draagdoek

speelgoed (niet te veel, ze hebben daar ook winkels)

paspoorten en tickets

eventuele medicatie

Vul dit aan met dingen waar jij blij van wordt zoals een goed boek, oordoppen, je iPod en sla dit lijstje op ergens op je pc of laptop. Dan hoef je hem de volgende keer alleen nog maar af te vinken.

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 2)

Hulp

Durf je niet op vakantie met je kindje(s), omdat je bang bent voor wat er allemaal mis kan gaan? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen om hier overheen te komen en met meer zelfvertrouwen de vakantieperiode tegemoet te treden!”

Benieuwd naar de rest van het hoofdstuk uit Tilda’s boek? Lees morgen verder!

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.