geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 2)

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen.

Omdat voor veel moeders de vakantieperiode is aangebroken of voor de deur staat, deelt Tilda het hoofdstuk Ga op reis met je baby uit haar boek Toen kreeg ik weer lucht. Vanaf vandaag vind je iedere dag, een week lang, een stuk van de passage op Flaironline.nl. “Dit hoofdstuk is een must-read voor alle ouders die voor het eerst met hun kindje(s) op vakantie gaan”, aldus de ervaringsdeskundige. “Ik heb dit hoofdstuk met veel plezier geschreven en ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het lezen ervan.”

Deel 2: het is geen vluchtgedrag

“Op vakantie gaan, als je een depressie hebt, is heus geen vluchtgedrag – het ligt genuanceerder dan dat. Je stapt uit je eigen comfortzone (vaak je eigen huis) en gaat de wijde wereld in met je partner en baby. Superleuk, omdat je nieuwe en positieve ervaringen opdoet, die je gemoedstoestand verbeteren. Niet alleen dat, maar het versterkt ook je zelfvertrouwen als moeder (of vader) enorm. Zo ging het bij ons ook. Als zo’n vlucht dan weer voorbij was, zeiden we tegen elkaar: ‘Dat hebben we maar weer mooi gedaan samen!’ Tijdens je vakantie zal je allemaal leuke dingen doen, mooie plekken ontdekken en nieuwe mensen ontmoeten. Al deze ervaringen zorgen ervoor dat je zo enorm afgeleid wordt van je depressie, dat je bijna zou vergeten dat je hem had. Ik zeg bijna, want uiteraard had ik ook in Zuid-Afrika mijn angsten nog steeds. Die waren echt niet ineens met de noorderzon vertrokken. Maar ondanks die angsten kon ik enorm genieten van alles wat we ondernamen en zagen met zijn drietjes.

‘Accepteer jouw reactie op de verschillende momenten die zich aan zullen dienen’

Als je op vakantie bent en je merkt dat je ineens wordt overvallen door depressieve gedachten of angstaanvallen, denk dan terug aan wat je gelezen hebt over mindfulness. Pak die metafoor van een wolk, of ballon, er weer bij en laat elke negatieve gedachte of emotie weer wegdrijven. Accepteer dat de situatie is zoals ze is. Je kunt je ertegen verzetten, maar dat kost je uiteindelijk veel meer energie, dan wanneer je bovenstaande toepast. Iedere moeder is anders en elke dag is anders. Neem het zoals het komt en accepteer jouw reactie op de verschillende momenten die zich aan zullen dienen. Je zult merken dat je veel vaker een aangenaam gevoel hebt. Dat je innerlijke barometer vaker uitslaat naar de positieve kant, dan naar de negatieve kant. Hierdoor doorbreek je de vicieuze cirkel van je postnatale depressie. Nee, die verstikkende grijze wolk is niet meteen volledig verdreven, maar je zult je wel op sommige momenten stukken beter voelen, dan hoe je je thuis voelde. En soms is een beetje vluchtgedrag ook helemaal niet erg. Dat kan zelfs heel fijn zijn. Als je uiteindelijk maar weer met beide benen terugkomt in de realiteit van alledag.

Hulp

Durf je niet op vakantie met je kindje(s), omdat je bang bent voor wat er allemaal mis kan gaan? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen om hier overheen te komen en met meer zelfvertrouwen de vakantieperiode tegemoet te treden!”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

