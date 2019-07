geenrozewolk: ‘Als je voor het eerst gaat reizen met je kindjes’ (deel 1)

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen.

Omdat voor veel moeders de vakantieperiode is aangebroken of voor de deur staat, deelt Tilda het hoofdstuk Ga op reis met je baby uit haar boek Toen kreeg ik weer lucht. Vanaf vandaag vind je iedere dag, een week lang, een stuk van de passage op Flaironline.nl. “Dit hoofdstuk is een must-read voor alle ouders die voor het eerst met hun kindje(s) op vakantie gaan”, aldus de ervaringsdeskundige. “Ik heb dit hoofdstuk met veel plezier geschreven en ik hoop dat jullie net zoveel plezier beleven aan het lezen ervan.”

Deel 1: uit je comfortzone kan ook heel fijn zijn

“Moeders die geen lucht krijgen, blijven vaak thuis. Lekker veilig binnen in hun comfortzone. Weg van alle prikkels en confrontaties met de buitenwereld. Dat is heel begrijpelijk en niets om je voor te schamen. De gedachte om dan op vakantie te gaan, staat deze mama’s vaak enorm tegen. Logisch, want als je de prikkels van het dagelijkse bestaan al amper aankunt, is zo’n vakantie voor je gevoel drie stappen te ver. Op vakantie gaan, als je een depressie hebt, kan echter heel helend werken. Je bent even weg uit de gebruikelijke contreien. Je hebt een andere omgeving, nieuwe uitzichten en ontmoet nieuwe mensen. Tel daar lekker weer, fijn eten en afleiding bij op en je hebt alle ingrediënten om een depressie verder te overbruggen.

Zorgen om niets

Toen ons kleine meisje zeven maanden oud was, besloten we dat het tijd was om op vakantie te gaan. We hebben altijd ver gereisd, al zolang als we samen zijn en zijn altijd van plan geweest om dit te blijven doen. Ook als er een kleintje bij kwam (of meerdere). Natuurlijk hadden we toen niet kunnen voorzien dat ik in een postnatale depressie zou belanden. Ondanks de depressie, bleek ik erg veel behoefte te hebben om er even tussenuit te gaan. Want alhoewel mijn leven werd beheerst door angsten en depressieve gevoelens, kwam de oude Tilda na zeven maanden weer een beetje bovendrijven. Thank god! Ik vond het van tevoren allemaal heel erg spannend. Voor het eerst vliegen met mijn baby, zou het wel goed gaan? Zouden haar oortjes wel klaren, zou ze niet het hele vliegtuig bij elkaar huilen? Geen enkele van mijn doom-scenario’s vond plaats! Sterker nog, ze huilde één (!) keer tijdens die tien uur durende vlucht naar Kaapstad! Eén keer! Er kwamen zelfs mensen naar ons toe, om ons te complimenteren met onze zoete baby. Ze lag lekker te kraaien in haar mandje, die ze aan de wand hadden bevestigd voor ons. Ze sliep veel en als ze niet sliep, lag ze op het kleed onder onze voeten te spelen.

‘Je van tevoren zorgen maken, gaat niets aan de uitkomst veranderen’

Ik kan je natuurlijk niet garanderen dat het bij jou ook zo zal gaan. Dat jouw kindje zich ook zo goed door die eerste reis heen slaat. Wat ik je wel kan vertellen, is dat het uiteindelijk ook niet uitmaakt. Omdat, eenmaal op je bestemming aangekomen, je die reis binnen no-time vergeten bent. Ja, echt! Zodra jullie gesetteld zijn op de camping of in het hotel, gaan jullie slapen of wellicht de omgeving verkennen en de volgende dag is het alsof jullie er al dagen zitten. Zo snel gaat dat meestal. En als dit niet zo mocht zijn, om wat voor reden dan ook: accepteer dan dat het even niet zo loopt als jullie graag zouden willen. Je van tevoren zorgen maken, gaat niets aan de uitkomst veranderen. Als jij nu enorm gaat piekeren over hoe vaak je kindje gaat huilen, of hij of zij wel gaat slapen onderweg of doorlekt en je niet genoeg schone kleertjes bij je hebt: je hebt geen idee hoe het echt zal zijn, hoe de reis werkelijk gaat verlopen. Dus accepteer dat je het niet in de hand hebt en laat het dan los. Rust gaat je redden, echt.

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Een postpartum depressie bestaat niet’

Hulp

Durf je niet op vakantie met je kindje(s), omdat je bang bent voor wat er allemaal mis kan gaan? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen om hier overheen te komen en met meer zelfvertrouwen de vakantieperiode tegemoet te treden!”

Benieuwd naar de rest van het hoofdstuk uit Tilda’s boek? Lees morgen verder!

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.