geenrozewolk: ‘Piekeren onder moeders komt heel veel voor’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week deelt ze tips om als kersverse moeder van al het piekeren af te komen.

“Als je net moeder bent geworden, weet je vaak niet wat je overkomt. Je hebt ineens de zorg over dit kleine baby’tje en je kijkt vol verwondering naar dit kleine wurmpje in je armen. Tegelijkertijd ben je net bevallen en moet je al dit natuurgeweld nog verwerken. Bevallen is geen kattenpis, dus het kost tijd om dit te te verteren. Niet alleen lichamelijk, maar ook het mentale stuk is belangrijk. Tijdens de bevalling laat je de vrouw achter je die je ooit was en krijg je een nieuwe identiteit. Ineens ben je niet meer gewoon Tilda, maar mama Tilda. Dat is een enorm verschil.

‘Piekeren zit in ons DNA’

Niet gek dus, dat veel moeders enorm moeten wennen, zo na de bevalling. Sommige van deze moeders krijgen last van slapeloze nachten (ja, ook als de baby slaapt) en hebben ineens veel angsten en sombere gedachten. Dit resulteert in een hoop gepieker. Drie keer raden wanneer dat gepieker plaatsvind? Juist, als iedereen lekker ligt te slapen, ’s nachts.

Veel voorkomende klacht

Piekeren is een van de meest voorkomende klachten onder moeders. Het piekeren zit in ons DNA, zou ik bijna willen zeggen. Ik ken geen man die ’s nachts uren wakker ligt. Ja, misschien wel even, maar de meeste mannen liggen ‘s nachts toch echt lekker te knorren. Moeders piekeren niet alleen veel, ze zien vaak ook een hoop beren op de weg. In mijn praktijk zie ik veel moeders die last hebben van wat ik het ‘wat-nou-als’-syndroom. ‘Wat nou als ik geen goede moeder ben? Wat nou als ik mijn kindje niet goed verzorg? Wat nou als mijn baby daar op latere leeftijd last van krijgt? Wat nou als ik geen aantrekkelijke vrouw meer ben voor mijn partner?’

De lijst is eindeloos en dit gepieker en getwijfel kost enorm veel energie. Energie die je juist zo hard nodig hebt voor je partner en je kindjes. Je gezinsleven gaat boven alles, maar gaat vaak gebukt onder de druk en stress, als een van de ouders niet lekker in hun vel zitten. Het is niet even een kwestie van: ‘als mama goed in haar vel zit, gaat het met de kindjes ook beter.’ Nee, zo zwart wit is het gelukkig niet. Het is met name voor jezelf als moeder heel vervelend, als je constant aan jezelf twijfelt en veel piekert.

Hoe stop je al dat piekeren?

Maar hoe kom je hier dan vanaf? Door te werken aan je zelfvertrouwen. Als je je meer zelfverzekerd voelt, zal je ook minder beren op de weg zien. Omdat je weet, dat je het leven als mama aankan en de dingen die op je pad komen, kan handelen. Daarnaast is grenzen stellen heel belangrijk. Heb je geen zin in maanden kraamvisite? Zeg dan gerust ‘nee’ als de vrouw van je buurman zijn achterneef langs wil komen. Je ziet deze mensen vrijwel nooit, dus waarom zou je daar je energie aan verspillen? Als je vaker grenzen hebt aangegeven, zal je merken dat dit je een goed gevoel geeft en het dus automatisch vaker willen doen.

‘Lig ik daar ’s nachts wakker van? Nee! Ik lach er tegenwoordig om’

Maar ook het accepteren van het feit dat je het moederschap niet altijd leuk vindt en bij tijd en wijlen zwaar vindt is belangrijk. Veel moeders willen toch graag voldoen aan de perfecte moeder mythe. Nou, ik zal je uit de droom helpen: de perfecte moeder bestaat niet. Echt niet. Dus streef niet langer naar perfectie maar naar status ‘goed is ook goed genoeg’. Niemand vraagt van jou om perfect te zijn, dat doe je onbewust vaak zelf. Piekeren werk je in de hand door de lat te hoog te leggen en daar niet aan te kunnen voldoen. Dus wil je minder piekeren of beren op de weg? Leg die lat dan een stuk lager en ga kijken naar wat er wel lukt op een dag. Je hoeft het niet allemaal in een keer goed te doen. Af en toe onderuit gaan is heel normaal. Ook ik faal soms glorieus als moeder, trust me. Lig ik daar ’s nachts wakker van? Nee! Ik lach er tegenwoordig om. Dat kon ik vroeger ook niet, dus ik weet waar je vandaan komt. Maar weet dus: er is een uitweg. Dit gepieker en getwijfel aan jezelf kan tot een einde komen!

Wil je er vanaf?

Merk je dat je veel piekert en je onzeker voelt als mama? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen als mama en dat je weer lekker in je vel komt te zitten.”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: Toen kreeg ik weer lucht. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl.

