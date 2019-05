geenrozewolk: ‘Waarom de eerste periode na de bevalling zo zwaar is’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week vertelt ze over de eerste periode na de bevalling en waarom juist deze zo heftig is.

“De eerste periode na de bevalling is voor zowel roze als grijze wolk mama’s vaak erg pittig. Dit komt doordat er mega veel op je af komt als kersverse moeder. Je hebt net de bevalling achter de rug en dan wordt er na de kraamweek van je verwacht dat je het vrijwel allemaal meteen wel weet: hoe je je baby moet verzorgen, wat je met die vreselijke krampjes aan moet, hoe vaak je je baby moet voeden (op verzoek of routine). Daarnaast moet je je nieuwe rol als moeder nog helemaal eigen zien te maken. Tel daar het slaapgebrek en de rond gierende hormonen bij op, en je hebt de poppen aan het dansen.

Druk van social media

Vandaag de dag ervaren veel moeders ook nog eens de enorme druk van social media. Ze vergelijken zichzelf vaak met de zogenaamde ‘perfect moms‘ op Instagram en voelen zich vaak tekortschieten. Dit laatste is voor de hedendaagse moeders veel zwaarder, dan voor onze vorige generatie. Die hadden weinig vergelijkingsmateriaal, dus onze moeders deden maar wat en dat was prima. Tegenwoordig vergelijkt elke moeder zich met al die Insta-moms en hop, een minderwaardigheidscomplex is geboren. Zo zonde, want je doet het als moeder echt niet zo snel verkeerd! Dat zelfvertrouwen moet vaak aangekweekt worden en dat vinden veel kersverse moeders lastig.

‘Het verantwoordelijkheidsgevoel voor je kindje is enorm, maar veel ouders weten dit niet van tevoren’

Je bent net moeder geworden en ineens heb je 24/7 die enorme verantwoordelijkheid voor je kindje. Toen hij of zij nog in je buik zat, was je baby op de veiligste plek ter wereld, maar nu is hij of zij ineens hier! En je voelt die verantwoordelijkheid ook de hele tijd, of het nu overdag is of ’s nachts. Ik ken vele verhalen van moeders die ’s nachts met een spiegel boven hun baby gingen hangen om te kijken of haar kindje nog wel ademde en of de spiegel besloeg. Of de geschrokken nieuwbakken ouders die zich afvroegen, nadat hun baby de hele nacht had doorgeslapen, zonder om een voeding te hebben gevraagd: ‘Mijn god, leeft mijn baby nog wel?’ Het verantwoordelijkheidsgevoel voor je kindje is enorm, maar veel ouders weten dit niet van tevoren en vinden dit zo net na de bevalling erg confronterend. Weet dat al deze bovenstaande dingen volkomen normaal zijn en dat veel jonge moeders zich zo voelen.

Hele dag googelen

Daarnaast is papa vaak na twee schrale dagen vaderschapsverlof alweer de deur uit, omdat hij nu eenmaal weer moet werken. De kraamweek is voorbij, de hulptroepen zijn met de noorderzon vertrokken. En daar zit je dan met je baby op schoot. Veel moeders zitten de hele dag te googelen, bijvoorbeeld of wat zij doen het juiste is, hoeveel uur een baby gemiddeld slaapt en hoe je ze het beste kan laten boeren. Ondertussen spoken de gekste gedachten door je hoofd als mama: ‘Kan ik dit wel? Volgens mij ben ik de enige moeder ter wereld die het natural mom gen helemaal mist! Hoor ik haar nog wel ademen? Wacht, ik zet even de babyfoon wat harder.’ En zo kabbelen de dagen zich voort.

Ook geluksmomenten

Natuurlijk geniet je na de bevalling ook enorm van je baby. Ja, zelfs de moeders die in een postnatale depressie terecht zijn gekomen. Alleen zijn bij hen die blije momenten veel minder frequent aanwezig. Maar ze zijn er wel. Sommige moeders zitten volledig op die roze wolk en zitten de hele dag gelukzalig met hun baby thuis en vinden het allemaal even fantastisch. Dat is superfijn. Deze moeders hebben ook dat overweldigende gevoel, alleen overheerst bij hen de positiviteit. Wees gerust, dat dit overweldigende gevoel na de bevalling op een gegeven moment ook weer wegtrekt. Niks duurt voor eeuwig, dus dit ook niet.

Het is gewoon zwaar

Dat moeder worden overweldigend is, lijkt me juist meer dan logisch. Sommige moeders hebben heel lang moeten wachten tot ze een kindje in hun armen konden sluiten. De ander was na één keer proberen meteen zwanger. Dat je een kindje wenst, wil niet zeggen dat het daarom minder zwaar is als je net bevallen bent. Ikzelf was ook zielsgelukkig dat ik zwanger was, maar vond het evengoed loeizwaar nadat ik bevallen was. Veel moeders in mijn praktijk voelen zich schuldig, als ze niet zo goed kunnen genieten van hun kindje. Ik begrijp dat heel goed, maar je hoeft je absoluut niet te schamen voor het feit dat je het moederschap niet alleen maar leuk en fantastisch vindt. Hoe eerlijker we hier met zijn allen over zijn, hoe meer dat taboe er doorbroken wordt! Merk je dat je als mama compleet overspoeld wordt door je negatieve gedachten en emoties? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je hiermee helpen!”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

