Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week tips voor als je partner vaak van huis is.

“In sommige gezinnen zijn de partners vaak afwezig. Ik heb het nu even niet over de gezinnen waar vader helemaal uit beeld is, daar besteed ik op een ander moment weer aandacht aan. Ik heb het op dit moment even over moeders die er vaak alleen voor staan. Omdat hun partner vaak in het buitenland zit voor zijn werk, of de mama’s met een partner die vaak ook in de weekenden of feestdagen werkt en de moeders die een man hebben die op de vrachtwagen of een schip werken en langere periodes achtereen niet thuis zijn. Deze moeders hebben allemaal een ding gemeen: ze bestieren het huishouden allemaal in hun eentje. ‘It takes a village to raise a child‘, zegt men. Maar niet iedereen heeft zo’n ‘village’ om zich heen. De ene moeder heeft een enorm sociaal netwerk waarop ze terug kan vallen, de andere mama moet het echt allemaal in haar eentje zien te redden. Dit is voor deze mama’s hartstikke zwaar, want ze hebben amper tijd voor zichzelf en draaien ook de nachten in hun uppie. Ik neem mijn pet af voor deze moeders. Jullie verdienen ene medaille, echt waar!

Je partner betrekken

Wat ik vaak terug hoor van moeders, is dat ze het lastig vinden om hun partner actief te blijven betrekken bij het gezinsleven. Want als je gewend bent om in je eentje het gezin te runnen, is het soms zoeken naar de balans als vader dan ineens weer thuis is. Ook vinden deze semi single moms het een uitdaging om ervoor te zorgen dat zowel zij, als de kindjes verbonden blijven met elkaar als je elkaar zo weinig ziet. Helemaal met kleine kindjes, die je niet goed kunt uitleggen waarom papa weg is. Natuurlijk kan je videobellen, maar dat is niet hetzelfde als papa in levende lijve thuis is.

‘Zorg ervoor dat er genoeg tijd en ruimte is om even quality time met elkaar als gezin te hebben’

Mijn eerste tip is: bekijk dagelijks foto’s en filmpjes van papa en vertel over wat jullie die dag allemaal samen gedaan hebben, hoe leuk dat was en hoe fijn papa het vond om die dag met jullie te zijn. Op die manier verbind je je kindjes geheugen de positieve herinneringen en de aanwezigheid van papa aan elkaar. Daarnaast geven deze fijne herinneringen een geluksgevoel aan jullie als gezin, wat weer meehelpt op de momenten waarop ene van je kindjes boos of verdrietig zijn of papa simpelweg erg missen.

Dagelijks bijpraten

Tip twee: installeer Skype en maak de afspraak dat jullie elkaar elke dag even bellen of FaceTimen. Op die manier ziet je kindje het gezicht van zijn of haar papa en kunnen ze vertellen wat ze allemaal meegemaakt hebben en andersom. Het elkaar betrekken bij de dagelijkse beslommeringen lijkt misschien onbenullig, maar dat is het allerminst. Juist het elkaar op de hoogte houden van wat er thuis allemaal reilt en zeilt, zorgt voor verbondenheid met elkaar. Daarnaast zorgt het er ook voor dat je minder snel uit elkaar drijft als stel, niet geheel onbelangrijk.

Quality time

De derde tip die ik voor deze gezinnen heb: plan de weekenden dat papa wel thuis is, niet zo vol met afspraken. Zorg er juist voor dat er genoeg tijd en ruimte is om even quality time met elkaar als gezin te hebben. De agenda’s lopen vaak weken vooruit al vol. Probeer dit te verminderen en ruimte te laten voor spontane dierentuinbezoekjes met jullie als familie, of een lekker pyjamadagje waarin jullie in bed knuffelen of lekker films kijken. Natuurlijk willen jullie ook familie en vrienden bezoeken die je partner ook hebben moeten missen, maar zoek naar de juiste balans voor jullie als gezin.

Laat je niet negatief uit over je partner

De vierde tip klinkt misschien als een enorme open deur. Maar ik merk vaak dat moeders er enorm veel moeite mee kunnen hebben dat hun partner weg is en dit niet onder stoelen of banken steken waar de kindjes bij zijn. Dit is niet zo handig, omdat je kinderen dit vaak enorm op zichzelf betrekken en zich hier dan rot over gaan voelen op allerlei verschillende manieren. Probeer, hoe moeilijk het ook is als dit gevoel je overvalt, je hoofd koel te houden. Bel een vriendin of stuur je man een appje dat je later echt even met hem wil praten hierover. Het is niet niks, dat je zo vaak het schip alleen bemant, dit mag je echt ventileren. Graag zelfs! Alleen liever niet constant waar je kleintjes bij zijn. Is het wel ene paar keer achter elkaar gebeurd? Geen nood! Leg het dan gewoon rustig uit aan je kindje(s) en vertel dat dit niks met hen te maken heeft en je heel veel van hen en papa houdt.

Blijf investeren

Last but not least: investeer te allen tijde in je relatie met je partner. Natuurlijk is jullie gezinsleven heel belangrijk, maar ook jullie eigen relatie kan soms enorm onder druk komen te staan. Maak pas op de plaats en plan regulier een date night in met je partner. Telefoons van tafel, kaarsjes aan en lekker bijpraten over wat zich allemaal in jullie beide levens afspeelt. Dit is ook het uitgelezen moment om je hart te luchten als je het even helemaal zat bent, dat je zo vaak alleen bent. Ga samen koken of uit eten, het maakt niet uit wat je kiest, als jullie er maar blij van worden en energie van krijgen. Veel plezier samen!

Andersom

Uiteraard geldt dit ook voor gezinnen waarbij de rollen omgedraaid zijn, waar mama vaak weg is, of voor de gezinnen waar er twee papa’s of juist twee moeders zijn. Jullie hebben allemaal hetzelfde gemeen: jullie runnen het gezin alleen en dat verdient een staande ovatie, als je het mij vraagt!

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Hoe mindfulness je uit je postpartum depressie kan halen’

Merk je dat je relatie onder druk staat en je niet lekker in je vel zit, omdat je partner zo vaak weg is? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je helpen met het zoeken naar een fijne balans.”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.