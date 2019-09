geenrozewolk: ‘Als je als moeder niet meer uit je depressie komt’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week richt ze zich tot moeders die niet uit hun depressie kunnen komen.

“Op het moment dat je als moeder in een postpartum depressie bent beland, dan kan je je maar moeilijk voorstellen dat er ooit weer licht gloort aan de horizon. Als je ergens onderin de put bungelt, is het lichtpunt namelijk nog nooit zo ver weg geweest. Dus is het zaak dat je hulp zoekt. Want in je eentje zo’n depressie aangaan, is vrijwel niet te doen. Ten eerste verergeren je klachten en gaan je donkere gedachten en emoties met rasse schreden vooruit. Daarnaast werk je eenzaamheid en isolatie in de hand. Als je vervolgens je gedachtes niet durft te delen en je je depressie voor de buitenwereld verbergt, zal je je als moeder erg geïsoleerd en alleen voelen. Dit verergert de depressie vervolgens weer en zo beland je in een negatieve spiraal, waar je moeilijk alleen uit kunt komen.

Desillusie

De meeste moeders die ik zie in mijn praktijk, hebben er maanden over gedaan om de eerste stap richting hulp te zetten. Sommigen hebben een poging gedaan, maar kregen geen of de verkeerde hulp. Uitspraken van huisartsen, consultatiebureaus of andere hulp professionals als: ‘alle nieuwbakken moeders hebben het zwaar.’ Of: ‘Tja, alle baby’s huilen nu eenmaal veel.’ Ze zijn niet op twee handen te tellen. Ik vind dit onbegrijpelijk. Dan heeft deze depressieve moeder eindelijk de moed gehad, om het tegen iemand te uitten en wordt haar gevoel totaal niet serieus genomen. Vervolgens keert deze moeder totaal ontmoedigd huiswaarts en durft ze het ene volgende keer veel minder makkelijk open te gooien. Want wie gaat er na zo’n deceptie nog even fijn haar verhaal zitten vertellen?

Veel donkere gedachten

Als de moeders die ik zie in mijn praktijk dan eindelijk die eerste stap hebben genomen om uit hun depressie te komen, schamen ze zich zo voor hun donkere gedachten en gevoelens, dat ze het mondjesmaat durven te vertellen. Het schuldgevoel overheerst zo enorm, dat ze zich afvragen of ze wel een goede moeder zijn. Ze voelen zich verloren. De depressie heeft hen totaal overgenomen. Stukje bij beetje, als een sluipschutter. Voordat je het door hebt, zit je er midden in en er is niks wat je daar tegen had kunnen doen.

Een postpartum depressie overkomt je

Een depressie overkomt je. Daar kies je niet voor. Het is geen kwestie van ‘even de schouders eronder zetten’ of uit de slachtofferrol kruipen. Niks van dit alles. Maar er is ook goed nieuws. Want je kan er wel van alles aan doen om er vanaf te komen. Je kan met een coach of therapeut gaan praten die jou aanspreekt en bij wie je je goed voelt. Daarnaast zijn er groepssessies met moeders die in hetzelfde schuitje zitten als jij. Ook heb ik een boek geschreven Toen kreeg ik weer lucht. Dit boek gaat je helpen om uit het ergste dal te komen. Daarnaast biedt mindfulness vaak ook een grote uitkomst, als je een postpartum depressie hebt. Het is geen gezweef of geitenwollensokken gebeuren. Het is juist down to earth en heel praktisch. Je gaat op een andere manier naar jezelf en het leven kijken en zal bewuster leren leven.

Wil je hulp?

Lieve mama: je hoeft deze depressie niet in je eentje te doorstaan. Er is iemand die precies weet hoe jij je nu voelt. En ik kan je helpen! Met alles wat ik in me heb! Heb jij moeite om je donkere gedachten en emoties te handlen en wil je hulp? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl.”

Lees ook

#geenrozewolk: ‘De 7 grootste vergissingen met betrekking tot het moederschap’

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: Toen kreeg ik weer lucht. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hier luister je de nieuwste in de reeks.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.