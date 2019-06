geenrozewolk: ‘Hoe mindfulness je uit je postpartum depressie kan halen’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week vertelt ze je alles over de invloed van mindfulness op je leven.

“Toen ik midden in mijn postpartum depressie zat, dacht ik dat dit nooit meer over zou gaan. Omdat ik er met bijna niemand over praatte, had ik het gevoel dat ik de enige moeder op aarde was die dit onderging. Daarnaast dacht ik ook nog eens dat ik de uitzondering op de regel was, dat ik nou net die ene mama was waarbij dat oergen, dat oergevoel van het moederschap, totaal ontbrak. De onzekerheid, de angsten en de enorme depressieve gedachten slokten mijn hele bestaan op. Hoe doen al die andere moeders dat, vroeg ik me dagelijks af.

Geitenwollensokken-imago

Mijn toenmalige therapeut raadde me mindfulness aan. Omdat het nogal een geitenwollensokken-imago had, dacht ik dat mindfulness iets was voor mensen met geitenwollensokken in hun Birkenstocks. Niks mis met Birkenstocks trouwens, ik draag ze graag en met verve. Afijn, mindfulness had dus een vrij stoffig imago. Ik had er weinig verwachtingen van. Wat achteraf gezien eigenlijk vooral in mijn voordeel werkte. Ik begon me in te lezen en hoe meer ik erover las, hoe meer ik me realiseerde dat mindfulness eigenlijk voor iedereen goed zou zijn. Niet alleen voor moeders zonder roze wolk. Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat als de hele wereld een snufje minfulness tot zich zou nemen, de wereld er heel anders uit zou zien. Een stuk leuker en vriendelijker, in ieder geval.

Heel down to earth!

Mindfulnees gaat niet over zweverig gepraat, maar over doelbewuste aandacht geven aan hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. Gewoon, in het hier en nu blijven met beide benen op de grond. Eigenlijk is het heel praktisch. Ja, meditatie hoort er inderdaad bij, maar ook dat haalt je uit je hoofd en weer terug in het heden. En dat is nou juist wat je als moeder zonder roze wolk zo nodig hebt. Want je zit me toch een partij in je hoofd, als je die roze wolk niet kan vinden. Piekeren, huilbuien, doom gedachten, angstaanvallen, intrusies, you name it: het komt allemaal voorbij in mijn praktijk.

Ervaringsdeskundige

Ook ik had hier enorm veel last van. Ik kwam maar niet van die negatieve gedachten af. Die gingen niet alleen over mijzelf als falende moeder, maar ook over mijn man, mijn kind, het moederschap en het leven an sich. Ik vond er allemaal geen snars aan, echt niet. Ik was constant aan het piekeren en deed ’s nachts geen oog dicht. Ook niet als mijn baby gewoon sliep. Mijn hoofd was simpelweg aan en wilde niet meer uit. Dit noemen ze in mindfulness-land: de ‘doe-modus’. Deze doe-modus is heel efficiënt in je dagelijkse bestaan en zorgt ervoor dat je zoveel gedaan krijgt op een dag. Het is de reden dat wij als mens zover geëvolueerd zijn. Hij lijkt dus je beste vriend, je rechterhand, degene waar je niet zonder kunt. En daar zit nou net de crux… want als je constant in de doe-modus zit, ben je dus ook constant aan het nadenken en komt je geest niet tot rust. De mallemolen wordt aangezwengeld en voor je het weet lig je je ’s nachts af te vragen of pinguïns knieën hebben.

Luister naar je lichaam

Kortom, uit je hoofd en meer in je lijf. Voelen waar je last van hebt. Stress uit zich vaak in hoofdpijn, buikpijn, gespannen schouders, diarree, maagkramp en allerhande klachten. De meeste mensen fietsen hier aan voorbij, omdat ze denken dat het erbij hoort of dat ze even langs de fysio moeten. Dat kan ook best, maar die lichamelijke manifestatie van waar je last van hebt, komt vaak omdat je het mentale stuk hebt overgeslagen. Dus trekt je lijf aan de bel. Dat zegt eigenlijk: ‘Joehoe! Ik weet niet, maar zou je het niet wat rustiger aan kunnen doen? Gewoon even een tip van mijn kant. Bedankt!’ Als je als moeder niet op een roze wolk zit, ben je aan het ontzwangeren en sta je logischerwijs vaak niet stil bij deze lichamelijke kwalen, omdat je denkt dat dit bij het hormonale afkick proces hoort. Maar ondertussen pieker je maar door en worden er beren op de weg gevonden, waarvan je niet eens wist dat ze bestonden.

Ook als je wél op een roze wolk zit

Probeer je eens in mindfulness te gaan verdiepen. Ook als je wel op een roze wolk zit, want mindfulness brengt de rust terug in je leven. Het ordent de chaos in je hoofd en zorgt dat je gaat stilstaan bij de kleinste en mooiste dingen van het leven. Dingen waar je door je drukke bestaan vaak zo aan voorbij gaat. De blaadjes aan de bomen, de geur van je kind, de zon op je gezicht, alles! Dit is zo’n waardevolle toevoeging aan je leven. En als je niet wil mediteren, is dat allemaal prima. Het is jouw leven, dus doe vooral wat bij je past.

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Als jij niet voor jezelf zorgt, wie doet het dan wel?’



Wil je ook meer uit je hoofd komen en meer genieten in het moment als moeder? Wil je minder stress en meer zelfvertrouwen als mama? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je hiermee helpen!”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.