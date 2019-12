geenrozewolk: ‘Hoe pak je de komst van een tweede kindje aan?’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week geeft ze advies op het gebied van de komst van een tweede kindje.

“Het is alweer ruim twee jaar geleden dat ik zwanger was van ons tweede meisje, Emmi. Ik weet het nog zo goed, het voelde soms best onwerkelijk dat er weer een baby’tje aan kwam. We wilden dit zo graag en het voelde als zo’n enorme zegen dat het ons weer gegund was. Livia ging van enig kind naar grote zus! Dat vonden we nogal wat. De overgang was al vrij snel in volle gang gezet, want voor onze oudste wilde ik dit zo goed mogelijk voorbereiden. En voor ons zelf natuurlijk ook.

Horrorverhalen

Ik kende de negatieve verhalen van peuters die grote broer of zus gingen worden. De verhalen die je als moeder liever overslaat, omdat ze nogal confronterend zijn. Zindelijke peuters die ineens weer vol gas in hun broek poepen, zodra de baby er is. Of stikjaloerse broertjes en zusjes die de baby hun neus dichtknijpen als jij even niet kijkt. Daar word je niet blij van. Sterker nog, daar word je vrij ongerust van. Maar hoe pak je de komst van een tweede kindje nu aan?

Het fenomeen zwanger zijn

Leg allereerst het fenomeen zwangerschap uit aan je peuter. Vertel dat baby’s langzaam groeien in mama’s buik, dat de baby jullie kan horen, zelfs kan lachen. En dat als de baby er eenmaal is, hij niet meer terug kan in je buik. Dat laatste is vrij belangrijk. Ik ken verhalen van moeders waarbij de oudste vond dat de baby maar weer terug in mama’s buik moest, of in het ziekenhuis mocht blijven. Ze bleven liever alleen met papa en mama. Leg dus in simpele taal uit, dat de baby blijvend in jullie huis komt.

Wakker het grote broer/zus-gevoel aan

Praat over de verschillen tussen de grote zus/broer en de kleine baby. Leg bijvoorbeeld aan je oudste kindje uit hoe knap het is dat hij of zij al zelf naar de wc kan en dat een baby overal bij geholpen moet worden. Het trotse ‘ik ben grote zus’-gevoel flink aanwakkeren dus!

Veranderingen die komen

Vertel ook over de veranderingen die al gaande zijn, maar vooral over wat er komen gaat. Leg uit dat mama straks haar tijd moet verdelen tussen jullie twee en dat mama van jullie allebei evenveel houdt. Help ze dus visualiseren wat er gaande is. Dit kan met boekjes van bijvoorbeeld het Nijntje-boek Kleine Pluis of Bobbi wordt grote broer. Samen dit soort boekjes lezen helpt het zich in rap tempo ontwikkelende peuterbrein en grip te krijgen op de situatie. Een baby is een vrij abstract gebeuren voor je peuter. Hoe meer levendig je het maakt, hoe beter.

Overal bij betrekken

Betrek je oudste kindje(s) zoveel mogelijk bij de babyvoorbereidingen. Laat je kindje(s) bijvoorbeeld meehelpen met het uitzoeken van behang voor de babykamer. Of geef ze een verfkwast en laat ze meehelpen met verven van een muur, commode of stoel. Hierdoor laat je hem of haar heel belangrijk en betrokken voelen. ‘Kijk eens wat een belangrijke taakje jij nu doet.’ Prijs ze dus voor hun harde werken.

Stel verwachtingen bij

Wat ook erg belangrijk is, dat je de verwachtingen bij moet stellen, over wat een baby kan en vooral niet kan. Leg bijvoorbeeld uit dat een baby aan het begin vooral veel slaapt en nog niet met zijn grote zus of broer kan spelen. Dit tempert niet alleen de verwachtingen, maar voorkomt ook grote teleurstellingen als de baby eenmaal geboren is.

Foto’s van zwangere buiken en baby’s doen het goed

Laat foto’s van zwangere moeders zien en andere kleine baby’s en ga indien mogelijk op bezoek. Hierdoor krijgt je peuter een beter beeld van de situatie en kan hij of zij vast zien hoe klein zo’n newborn eigenlijk is. Misschien vind je oudste het wel super spannend, zo’n kleine baby. Dan weet je dat vast en komt dat in de hectische periode na de bevalling niet rauw op jullie dak vallen. Het is voor een peuter altijd heel leuk om babyfoto’s en filmpjes te kijken van hem of haar. Benoem hoe schattig hij of zij was als baby en dat ze nu nog steeds heel erg lief zijn. Je kan ook nog foto’s laten zien van toen je zwanger was van hem of haar, dat vinden ze vaak heel leuk en interessant.

Gouden tip

Als laatste de tip die ik van veel moeders om me heen hoorde en die ik zelf ook heb uitgevoerd. Koop namens de baby een cadeautje voor je oudste. Dit kan van alles zijn, een Nijntje-knuffel, een mooi voorleesboek of een racebaan. Geef het met veel tamtam namens de baby en benoem hoe lief het is van de baby, dat hij of zij een cadeau voor zijn of haar grote zus heeft gekocht. Andersom kan je dit natuurlijk ook doen. Laat je peuter dan een cadeautje uitzoeken voor de baby en laat hem of haar dit geven zodra de baby geboren is.

Ben je zwanger en wil je hulp?

Ben je zwanger van jullie tweede kindje en merk dat je tegen dingen aanloopt die je tijdens de eerste zwangerschap ook lastig vond? Zie je er tegenop om straks de overgang van een naar twee kinderen te doorstaan? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik ga je hiermee helpen!”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: Toen kreeg ik weer lucht. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl.

