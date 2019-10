#geenrozewolk: ‘Niet happy in je zwangerschap? Er is iemand die je kan helpen’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week heeft ze een nieuwtje voor alle vrouwen die tijdens hun zwangerschap niet zo gelukkig zijn als ze hadden gehoopt.

“Sinds ik Frou Frou Begeleiding ben gestart, heb ik al veel moeders mogen helpen die na de bevalling niet op een roze wolk zitten. Het voelt nog steeds onwerkelijk en tegelijkertijd levensecht, dat ik dit werk mag doen, na alles wat ik zelf heb meegemaakt. Ik voel me zo dankbaar!

Steeds vaker gevraagd

Gedurende de afgelopen jaren kwam steeds vaker de vraag: begeleid je ook moeders die in hun zwangerschap al niet op een roze wolk zitten? Dit deed ik wel, maar was niet de standaard. Omdat de vraag steeds vaker komt en ik via social media steeds meer om hulp gevraagd wordt, heb ik besloten om mijn werkzaamheden als therapeut uit te breiden.

Prenatale depressie moeders

Vanaf nu ga ik ook moeders begeleiden die in de zwangerschap al niet op een roze wolk zitten. Of dit nu moeders zijn die gewoonweg niet lekker in hun vel zitten of onzeker zijn, of mama’s die eerder een postpartum depressie hebben meegemaakt. Of de mama’s die iets ingrijpends meemaken tijdens hun zwangerschap: een overlijden, baanverlies, HG, HELLP. Of de moeders die meerdere miskramen of doodgeboren kindjes hebben gekregen. Alle moeders zijn welkom in mijn praktijk.

Nog steeds een taboe

Omdat dit onderwerp ook nog enorm in de taboesfeer hangt, vind ik het belangrijk om hier meer aandacht voor te vragen. Steeds meer moeders voelen de druk om tijdens de zwangerschap alleen maar happy te zijn. Ik zie dit niet alleen bij moeders die via de natuurlijke weg zwanger zijn geworden, maar ook bij de vaders en moeders die een fertiliteitstraject achter de rug hebben. Bij laatstgenoemde ouders ligt de lat vaak enorm hoog. Want ze hebben enorm veel moeten opofferen en doorstaan om deze zwangerschap te mogen krijgen. Dus dan moet het allemaal leuk en fantastisch zijn.

Schuldgevoel en schaamte

Als de zwangerschap dan niet van een leien dakje gaat of moeder zich simpelweg niet blij voelt, is dit vaak een enorme domper. Dit wordt vaak in rap tempo opgevolgd door gevoelens van schuld en schaamte. Want: ik zou toch dankbaar moeten zijn dat ik überhaupt zwanger heb kunnen worden? Natuurlijk zijn deze moeders blij dat het gelukt is om zwanger te worden. Maar wil dat zeggen dat er ook meteen sprake moet zijn van een roze wolk? Nee!

Ik vind er geen snars aan

Dus voor al die moeders die thuis zitten met een zwangere buik en denken: ik vind er geen snars aan, weet dat je hierin niet alleen bent. En bovendien: dat er iemand is die je kan helpen. Ook ik zat tijdens de zwangerschap al niet op een roze wolk, doordat mijn lieve oma overleed. Zij was mijn rolmodel, mijn moederfiguur, mijn steun en toeverlaat. Dat ze uitgerekend overleed toen ik 22 weken zwanger was, vond ik niet te verteren. De hormonen maakten de rouwverwerking tien keer zo heftig als normaal en ik huilde zoveel. Ik voelde me totaal verloren en het verdriet was amper te behappen.

Gemiste kans

Ik kaartte dit aan bij mijn toenmalige huisarts, de verloskundige, de gynaecoloog. Niemand vond het zorgwekkend en ik kreeg te horen: ‘wie dan zorgt, wie dan leeft’. Een behoorlijk achterhaald principe, als je het mij vraagt. Want wie laat er nu een zwangere vrouw, die bol staat van de hormonen, aan haar lot over als ze zo’n belangrijk persoon in haar leven verliest? Daarom wil ik me hard maken voor goede mentale zorg en begeleiding tijdens de zwangerschap, voor moeders die zich kwetsbaar voelen en die een steuntje in de rug nodig hebben. Want dat is volkomen normaal.

Voel je je niet happy in je zwangerschap?

Herken je bovenstaande en denk je: dit gaat over mij. Ik voel me ook niet op een roze wolk zitten in mijn zwangerschap? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. En ik ga je door deze periode en die van na de bevalling heen helpen.”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: Toen kreeg ik weer lucht. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hier luister je de nieuwste in de reeks.

