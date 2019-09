geenrozewolk: ‘Help, ik ben moeder geworden!’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week richt ze zich tot vrouwen die nét mama geworden zijn.

“Als je net moeder bent geworden, komt er heel veel op je af. Allereerst heb je nu ineens het wezentje in je armen, wat je negen maanden lang hebt voelen trappelen, bewegen en groeien in je buik. Voor sommige moeders is dit heel onwerkelijk aan het begin. Daarnaast ben je moe van de bevalling en heb je vaak al twee nachten niet geslapen. Tel daar de rond gierende hormonen bij op en je hebt de poppen aan het dansen.

Wat als mijn kindje iets overkomt?

Voor veel nieuwbakken moeders is het enorm wennen, zo net na de bevalling. Je hebt ineens de enorme verantwoordelijkheid voor de zorg van je kindje. Iets wat veel moeders onrust en angsten geeft. Sommige mama’s vragen zich dagelijks af: wat nou als mijn kindje iets overkomt door mijn toedoen? Ook vinden nieuwbakken mama’s het niet altijd even leuk om moeder te zijn. Omdat ze hun oude leventje missen, veel van zichzelf kwijtraken en zichzelf helemaal opnieuw moeten uitvinden. Was je vroeger nog de laatste die op feestjes naar huis ging en het licht uitdeed, nu zit je ineens veel thuis met je baby. En hoeveel je ook van je kindje houdt, je verlangt soms wel eens terug naar de tijd waar je festival na festival afging en het licht zag worden met je partner. Alleen zeggen de meeste moeders dit niet, omdat ze niet ondankbaar of een slechte moeder willen zijn.

Het missen van je oude leven

Moeder worden is soms ook een rouwproces. Omdat je als nieuwbakken moeder rouwt om wat ooit was, maar wat niet meer terugkomt. Niet alleen je lijf verandert na een zwangerschap, ook je brein verandert. Ineens draait je hele wezen en dagelijkse bezigheden om de zorg van je kleintje. Er is vrij weinig ruimte voor andere dingen in je hoofd of voor jezelf. Om van die eeuwige zwangerschapsdementie maar te zwijgen. Je moet jezelf weer opnieuw vinden. Wie ben ik, nu ik moeder ben geworden, vragen veel net bevallen mama’s zich af. Veel moeders vinden dit ingewikkeld en dat mag ook. Het is ook enorm wennen als je net moeder bent geworden!

Het is voor iedereen wennen

Naast het feit dat jij enorm moet wennen, moet ook je baby enorm wennen aan het leven buiten jouw buik. Eerst hoorde hij of zij jouw ademhaling, hartslag en elk geluidje 24/7. Nu is dat niet meer zo en dat is wennen voor je kleintje. Daarnaast is het hier in de buitenwereld vrij licht (vergeleken met in je buik) en zijn er hele harde geluiden waar ze aan moeten wennen. Voeg daar de darmkrampen en soms verkrampte lichaamsdelen van het door de ‘tunnel duwen’ down under aan toe en je snapt: een baby zit niet altijd lekker in zijn of haar vel zo net na de bevalling. Je baby vindt dit dus ook best wel aanpoten. Logisch, dat pasgeboren baby’s aan het begin veel huilen en enorm moeten wennen aan het leven op aarde.

Hoe doen andere moeders dit?

Als je voor het eerst moeder bent geworden, vraag je je waarschijnlijk vaak af: hoe doen andere moeders dit? Is dit alles wat ik voel en denk normaal? Ik mis mijn oude leven best vaak. Is dat erg? Welnee! Dat is hartstikke normaal. Alleen, de ene moeder heeft hier meer last van dan de ander.

#geenrozewolk: ‘Moeders, schaam jullie niet voor wat je denkt’

Merk je dat het je te veel wordt en je slecht slaapt (ook als de baby slaapt)? Merk je dat je je neerslachtig voelt en dit gevoel maar niet weg wil trekken? Dat je soms teleurstellingen voelt over het moederschap en dat je je hier schuldig over voelt? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Ik weet als geen ander hoe je je nu voelt. Ik voelde me namelijk net zo toen ik net bevallen was. Als ervaringsdeskundige, ga ik je helpen om hieruit te komen, zodat je weer goed in je vel komt te zitten, je meer zelfvertrouwen hebt in je rol als moeder en je weer lekker slaapt.”

