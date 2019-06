geenrozewolk: ‘Als jij niet voor jezelf zorgt, wie doet het dan wel?’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week alles over het aangeven van grenzen.

“Grenzen aangeven, is iets wat veel vrouwen lastig vinden. Het woordje ‘nee’ zeggen bijvoorbeeld, zonder uit te leggen waarom ze dit zeggen. Het is een fenomeen waar veel moeders moeite mee hebben. Vaak begint dit al in je jeugd. Voor jezelf opkomen op het schoolplein bijvoorbeeld. Later als je studeert, tegen die ene jongen in je studiegroep zeggen dat hij de kantjes er vanaf loopt en jij niet weer zijn werk voor hem gaat doen. Maar ook als je zwanger bent heb je dit soort momenten. Bijvoorbeeld het aangeven dat je het niet prettig vindt, dat onbekende mensen aan je zwangere buik zitten. Eenmaal moeder geworden, gaat er een heel nieuwe wereld voor je open. Ineens wordt grenzen aangeven een heel groot iets. Want jij moet de grenzen rondom je kindje, jezelf en jullie als gezin bewaken. Een moeilijke en vaak niet al te dankbare taak. Waarom vinden moeders het zo lastig om hun grenzen aan te geven?

Niet goed genoeg zijn

Omdat je aardig gevonden wil worden. Omdat je het belangrijk vindt om ergens bij te horen. En omdat je niet het gevoel van afwijzing wil krijgen, als iemand jouw ‘nee’ niet zomaar accepteert. Heel begrijpelijk. Maar bovendien lastig, want je ondermijnt jezelf hierdoor. Dit komt door het volgende. Je bent onbewust bang dat je niet goed genoeg bent en dat je als moeder niet goed genoeg bent. Je ervaart dit waarschijnlijk niet zo op bewustzijnsniveau, maar toch is dit de onderliggende gedachte. Het goede nieuws is: dit is niet waar! Je bent namelijk wél goed genoeg. Gewoon, precies zoals je bent. Je mag er zijn, gewoon in de vorm zoals je nu bent. Je hoeft mensen geen verantwoording af te leggen, waarom ze niet op kraambezoek kunnen komen. Je hoeft vreemden niet uit te leggen waarom je borst of flesvoeding geeft. Je hoeft mensen ook niet uit te leggen waarom je minder bent gaan werken. Niks van dit alles! Puur, omdat het ze niks aan gaat. Jij bent een individu met je eigen rechten en plichten. Nee zeggen wordt je nieuwe recht. Nee, zelfs je morele plicht. Want als jij niet voor jezelf zorgt, wie doet het dan wel?

Leer effectief ‘nee’ te zeggen

Wees lief voor jezelf, vertrouw op je eigen kracht en houd bovendien van jezelf precies zoals je bent. Kom voor jezelf op. Gewoon zonder poespas en agressie. Gewoon een effectieve ‘nee’ zal de klus voor je klaren. Dat klinkt makkelijker dan het vaak in realiteit is. Toch is het evident dat je het gaat proberen. Omdat met elke ‘nee’ jij meer grenzen aangeeft en je zelfvertrouwen zal groeien. Als je merkt hoe fijn dit voelt, zal je er meer van willen. Dus zal je ook vaker voor jezelf opkomen, omdat het zo fijn voelt. Leer nee zeggen en zorg ervoor dat de tegenpartij er nog naar uitkijkt ook. Met tact en een snufje humor, want dat werkt altijd goed. Maar blijf ongeacht alles bij jezelf en bewaak je grenzen. Stel jezelf en je gezin op nummer 1, dat verdienen jullie!

Lees ook

#geenrozewolk: ‘Als je relatie in zwaar weer komt na de bevalling’

Er is hulp!

Merk je dat je dagelijks tegen dit soort dingen aanloopt en moeite hebt om je grenzen aan te geven? Wil je hier aan werken en ervoor zorgen dat niemand nog over je grenzen heen gaat? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl.

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.