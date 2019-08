geenrozewolk: ‘Hoe overleef je de eerste weken met een baby?’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week tips om de eerste tijd als nieuwbakken ouders door te komen.

“Als je net bevallen bent, ben je moe, moeier, oververmoeid. Ze zeggen ook wel, dat ‘moe’ van het woord ‘moe-der’ afstamt. Ik had het niet beter kunnen zeggen. Want man, wat kan je moe zijn in die eerste maanden. Daarnaast is de hormoonhuishouding verre van ideaal en ben je soms een ware hormonella. Tel daar de enorme verantwoordelijkheid die je voelt voor de zorg van je kindje(s) bij op en je snapt hoe heftig dit kan zijn. Niet alleen voor moeders, maar ook voor hun partners. Want zij hebben ineens een heel andere vrouw naast zich. Dat vraagt ook om een flinke dosis aanpassingsvermogen.

Grote veranderingen

Was je eerst nog de kroegtijger, die in het holst van de nacht het café werd uitgeveegd. Nu lig je op zaterdagavond om 21.00 in bed met Netflix. Ook prima, maar net een tikkeltje anders. Je bent je ineens bewust van elk geluidje in huis, want dit kan zomaar veroorzaakt worden door je kindje en dan moet je in actie komen. Of je bent zo moe dat je je baby niet hebt horen huilen ’s nachts. Om vervolgens om 6.00 wakker te schrikken met doorgelekte zoogkompressen en de doodsangst of je baby nog wel leeft. Om hem vervolgens tevreden in zijn of haar bedje te zien liggen en te denken: halleluja, hij of zij heeft gewoon een nachtje doorgeslapen!

Veel aanpassingsvermogen

Het vraagt om een enorme portie aanpassingsvermogen, als je net ouders bent geworden. Moeder worden is, alsof je eindexamen doet voor iets waar je nooit een gedegen opleiding voor hebt gedaan. En dat dan elke dag opnieuw. Dit is soms killing voor kersverse moeders en vraagt enorm veel van je als vrouw. De eerste tip is, om allereerst te accepteren dat je leven nu anders is als voorheen, in plaats van er tegen te vechten. Samen met de negatieve gedachten die je soms over het moederschap kunt hebben. Nee, je zult deze gedachten niet altijd leuk vinden en heimwee hebben naar je oude leven. Dat is allemaal heel normaal en niks om je voor te schamen. Alleen doen veel moeders dit vaak wel en durven ze hier niet over te praten. Zo zonde, want zo blijft het taboe in stand. Dus wees alsjeblieft eerlijk over hoe je je voelt en deel dit met je directe omgeving. Dit haalt ene hoop druk van de ketel.

Omarm je onvolkomenheden!

Ten tweede is het belangrijk dat je je eigen onvolkomenheden omarmd. Dit klinkt wellicht wat abstract, dus ik zal het verder uitdiepen. Ben je niet goed in orde bewaren? Omarm dan de chaos? Dan is je huis maar even niet zo opgeruimd dat is überhaupt een uitdaging als je kindjes hebt. Je zou mijn huiskamer soms eens moeten zien. Ben je geen keukenprinsen? Accepteer dit van jezelf! Het is oké, echt! Bestel dan wat vaker eten of doe eens een kant-en-klaarmaaltijd in de magnetron. Leg de lat in ieder geval zo laag mogelijk voor jezelf, dan zal je minder het gevoel van falen ervaren.

Investeer in elkaar

Wat ook belangrijk is, is om te blijven investeren in je relatie. Vaak ga je als stel in de overlevingsstand na de komst van jullie kindje. Heel begrijpelijk, maar het maakt de sfeer er thuis niet per se heel gezellig op. Dus investeer in een goede oppas en quality time met elkaar. Plan in ieder geval eens per maand een date night in. Heb je de financiële middelen niet? Kijk dan eens op Pinterest voor leuke ideeën voor een date night at home. Zodra de kindjes op bed leggen, gaan jij en je partner zonder telefoons aandacht aan elkaar besteden.

Las af en toe een pauze in

Als laatste zou ik zeggen, zorg dat je ook oplaadmomenten voor jezelf creëert. Want hoe mooi het moederschap ook is, het vergt heel veel van je als ouder. Dus heb je ook momenten nodig, waarop je even op kunt laden. Dus vraag je moeder, een goede vriendin of de buurvrouw om even een paar uurtjes op te passen en ga even lekker naar de stad, de sauna of breng een bezoekje aan de kapper. Hierdoor voel je je weer even je oude ik en dat is soms bijster hard nodig. Je zou bijna vergeten wie je was, voordat je moeder werd.

Wees dus lief voor jezelf in die eerste paar maanden en benader jezelf met een milde blik. Kijk naar wat je wel lukt in plaats van wat niet gaat. Leg de lat laag en omarm de chaos. En hou dit de jaren erna ook vast. Je bent namelijk ook een goede moeder als je soms even een break van je kindjes nodig hebt, echt waar!

Wil je hulp?

Merk je dat je de roze wolk niet kunt vinden na de bevalling en je je onzeker en neerslachtig voelt? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl. Samen gaan we werken aan meer zelfvertrouwen een een positiever gevoel voor jou als moeder.”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: Toen kreeg ik weer lucht. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

