geenrozewolk: ‘Als je je als moeder eenzaam voelt’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week richt ze zich tot iedere moeder die zich weleens eenzaam voelt én nodigt ze je uit voor een van haar groepsbijeenkomsten.

“Als je net moeder bent geworden, kan je leven er ineens heel anders uitzien. Was je vroeger de kittige kroegtijger die elke week tot laat in de kroonluchters hing, nu zit je met dubbele zoogcompressen op de bank, je tepelkloven in te smeren. Het contrast kan niet groter zijn, denk ik. De eerste periode na de zwangerschap is er één vol ups en downs. Het ene moment word je verzwolgen door de liefde die je voelt voor je kleine wurm. Het andere moment jank je de ogen uit je hoofd omdat je je totaal niet meer jezelf voelt. Heel vermoeiend en het voelt alsof niemand je echt begrijpt. Daar begint het gevoel van eenzaamheid meestal al. Tel daarbij op dat steeds meer vrouwen op latere leeftijd pas voor kinderen kiezen. Hierdoor hebben veel (jonge) moeders weinig aanspreekpunten in hun nabije omgeving om even fijn tegen aan te praten. Vroeger deden vrouwen dat dan bij hun moeders, maar die hebben tegenwoordig ook allemaal een baan en een druk leven. Kortom: het gevoel van eenzaamheid wordt van alle kanten gevoed.

Delen is helen

Heel erg zonde eigenlijk, als je het mij vraagt. Want juist het delen met andere moeders kan zo helend en fijn zijn. Je kan even lekker spuien bij die vriendin wier leven ook alleen maar bestaat uit poepluiers, geen slaap en een allesverzengende bezorgdheid of je het allemaal wel goed doet. Zij ervaart die eenzaamheid ook, net als jij. Maar ook de fijne, mooie momenten wil je delen. Tot in den treuren. En eerlijk is eerlijk, je kinderloze vriendinnen zijn daar op een gegeven moment toch echt wel over uitgepraat. Dus zij haken af, na foto of schattige anekdote nummer driehonderdzeventig. Wat ook te begrijpen is, want om het moederschap volledig te kunnen begrijpen, moet je het zelf echt ervaren.

Steeds groter probleem

Eenzaamheid onder moeders is daarom een groter probleem aan het worden en met name onder de jongere moeders onder ons. Die hebben een enorme behoefte om van zich af te praten en te zeggen wat ze op hun hart hebben. De mooie, maar ook de minder fijne emoties en gedachten die ze ervaren. Maar ze kunnen vaak bij een enkele vriendin of bij tijd en wijle hun moeder terecht. Dat is meestal niet genoeg voor deze moeders. Om deze reden ben ik de groepsbijeenkomsten gestart bij Frou Frou Begeleiding. Om de eenzaamheid onder moeders te doorbreken. Bij mij kunnen alle moeders terecht voor het delen van hun anekdotes, emoties en vragen. Of je nu één kleintje hebt of een groot gezin. Of je nu geen roze wolk ervaart of gewoonweg even je hart wil luchten.

Groepswandeling voor alle mama’s!

Woensdag 12 juni organiseer ik de groepswandeling voor moeders in het Amersfoortse bos! Hier mag elke mama aansluiten, of je één of meerdere kindjes hebt. Of je tieners hebt of pasgeboren kindjes, het mag allemaal! In een oprechte, authentieke en veilige omgeving kan je tijdens deze wandeling vertellen hoe je het moederschap nu echt ervaart. Zonder filter en zonder gene kan je je verhaal kwijt. Ik begeleid jullie en zorg ervoor dat je niet langer die eenzaamheid voelt. Want als ik eerlijk ben, vond ik dat eenzame gevoel één van de ergste dingen aan het kersverse moederschap. Dus, schroom niet en meld je aan voor de groepsbijeenkomsten via info@froufroubegeleiding.nl. Ik hoop 12 juni in het echt te mogen ontmoeten!”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.