geenrozewolk: ‘Als je relatie in zwaar weer komt na de bevalling’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week focust ze zich op de wrijving die kan ontstaan in je relatie na het krijgen van een kindje.

“Veel stellen hebben het zwaar, zo tijdens de eerste periode na de bevalling. Niet alleen omdat ze weinig slapen, maar omdat een kindje krijgen vaak een enorme impact op jullie beiden heeft als ouders. Daar waar jullie voorheen gewoon je eigen gang konden gaan, zit een van de twee nu vaker thuis met jullie kindje. Dit zorgt vaak voor wrijving bij stellen. Daarnaast moeten jullie die nieuwe rol als ouders nog eigen zien te maken. Iets waar de meeste nieuwbakken moeders en vaders veel moeite mee hebben aan het begin.

Kan ik even uit?

Logisch, want de enorme verantwoordelijkheid die je nu hebt voor de zorg van jullie kindje(s), is mega en alomvattend aanwezig. Je kan eigenlijk nooit meer ‘uit’. De aan-knop is daar en gaat zelden uit. Veel moeders die bij mij in de praktijk komen, hebben een of meerdere issues met hun partner. Na de bevalling is er veel veranderd en er komt veel druk op jullie schouders te liggen. Er wordt hierdoor ook meer ruzie gemaakt en de sfeer wordt er niet altijd gezelliger op. Neem dit van mij aan: een relatie is KEIHARD werken. En na de komst van één of meerdere kindjes al helemaal. Mensen die zeggen dat het niet zo is, zijn hier mijns inziens niet helemaal eerlijk over. Ik ken eigenlijk geen een stel dat niet struggelt nadat ze ouders zijn geworden.

Huiselijk geweld

Bij sommige stellen gaan de ruzies zo ver dat er naast woorden, ook klappen vallen. Ben jij zo’n moeder? Zoek dan alsjeblieft zo snel mogelijk hulp. Fysiek en huiselijk geweld komt veel vaker voor dan men denkt en hier moet veel meer aandacht aan besteed worden. Ook dit is zo’n taboe wat ik hoop te doorbreken. Geweld is nooit de oplossing en zorgt voor zowel moeder als de kindjes voor trauma’s. Deze trauma’s (en alle bijbehorende problematiek zoals hechting, gedragsproblemen, et cetera) hebben op latere leeftijd verstrekkende gevolgen voor deze kinderen. Dus schroom niet en zoek alsjeblieft hulp. Ook als er een mentale oorlogsvoering aan de gang is tussen jullie en je niet meer weet hoe dit moet stoppen. Zoek een goede relatie therapeut en maak vandaag nog een afspraak!

‘Ook bij ‘alleen ruzie’ is hulp zoeken essentieel’

Ook in de mildere gevallen is hulp zoeken vaak evident. Als je net papa en mama bent geworden, merk je dat jullie over sommige dingen heel verschillend kunnen denken. Dit zorgt vaak voor discussies omdat je vaak allebei je punt wil maken of gelijk wil halen. Zelden zorgt dit voor een positieve vibe in huis, dus probeer op normale toon te converseren, zeker als je kleintjes in de buurt zijn. Kaart een probleem of irritatie aan op het moment zelf en niet drie dagen later als je jezelf al helemaal hebt opgegeten van binnen door de boosheid en teleurstellingen die je verwerken hebt.

Plan quality time samen

Ik raad stellen vaak aan om een date night en quality time met zijn tweetjes te organiseren. Dit is zo belangrijk! Zodat je weer even nader tot elkaar komt en niet alleen maar papa en mama bent. Al praat je alleen over koetjes en kalfjes. Geheid schiet je iets te binnen wat je al heel lang wilde delen met je partner! Denk na over wat jullie gemeen hebben in plaats van waarin je verschilt van elkaar. Wie waren jullie bijvoorbeeld vroeger voordat jullie kindjes kregen? Wat waren jullie interesses? En ga daar samen weer naar op zoek! Waar denken jullie wel hetzelfde over? Wat zijn jullie gemeenschappelijke hobby’s? Zoek naar de dingen die jullie verbindt in plaats van wat jullie verder uit elkaar drijft. Een kind krijgen is geen kattenpis. Sommigen zeggen dat het is alsof je een bom legt onder je relatie. Het heeft in ieder geval heel veel impact op jullie als stel.

Ervaringsdeskundige

Ook bij mij was de bom aanwezig na de bevalling. Mijn man ging na twee dagen weer aan het werk en daar zat ik dan. Normaliter een festivalganger, nu zat ik de hele zomer thuis aan huis gekluisterd. Meerdere malen vroeg ik me af wat er van mijn leven was geworden. Ik had serieuze FOMO [fear of missing out, red.] en vond er geen snars aan. Dit had niet alleen met de postnatale depressie te maken, dit was ook omdat ik me enorm beperkt voelde in mijn doen en laten. Als je man dan ook nog eens vaak weg is, ga je hem dit op een gegeven moment verwijten.

Is dit eerlijk? Nee! Is dit redelijk? Ook niet! Maar het gebeurt wel. Veel vaker dan jullie denken. Dus schroom niet en zoek hulp, als jullie constant ruzie maken of de sfeer thuis constant gespannen is. Jullie kindje(s) merken dit ook! Je kan ruzie echt niet altijd vermijden en dat is ook niet wat ik wil zeggen. Wat ik probeer duidelijk te maken, is dat als je relatie in zwaar weer verkeert, er talloze opties zijn om hulp te vragen en te krijgen. Merk je dat je al tijden niet goed in je vel zit en jij en je partner hieronder lijden? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl! Samen gaan we hiermee aan de slag!”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: ‘Toen kreeg ik weer lucht‘. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hieronder luister je de nieuwste in de reeks:

