geenrozewolk: ‘Mag ik een daverend applaus voor de alleenstaande moeders?’

Tilda Timmers is de trotse moeder van Livia en Emmi, en kampte een aantal jaar geleden met een postnatale depressie. Als ervaringsdeskundige helpt ze vrouwen zónder roze wolk en schrijft ze wekelijks voor Flaironline.nl een blog om deze moeders te helpen. Deze week brengt ze een ode aan alle alleenstaande moeders.

“Het wordt te weinig gezegd, dus vind ik dat er meer aandacht moet komen voor de alleenstaande moeders onder ons. Ik neem namelijk heel diep mijn pet af voor deze groep sterke mama’s. De moeders die elke avond in hun eentje het avondritueel bestieren. Elke dag opnieuw de spagaat tussen werk, kindjes, school en opvang proberen te overbruggen. Waar de meeste moeders die in een relatie zitten, dit al zwaar zat vinden (inclusief ondergetekende), doen deze alleenstaande moeders dit dag in, dag uit alleen. It takes a village to raise a child, maar zij hebben een dergelijke village vaak niet.

Verschillende redenen

De redenen waarom je als vrouw single mom wordt of bent, zijn legio. Soms begin je aan een zwangerschap, vol vertrouwen en geluk. Jullie zijn een gelukkig stel in een stabiele relatie en jullie willen niets liever dan samen een kindje krijgen. Toch loopt jullie relatie op de klippen. Of je bent inmiddels veertig en hebt de juiste man nog niet ontmoet en moeder worden is je ultieme wens. Of je bent na een one night stand per ongeluk zwanger geworden en de vader is in geen velden of wegen te bekennen. Of je partner is overleden en je bent ineens alleen achtergebleven samen met je kindje(s). Er zijn talloze voorbeelden met hetzelfde resultaat: je bent een alleenstaande moeder.

Alle respect voor de single moms

Waar wij vrouwen in een goede relatie nog weleens klagen over onze man die niet genoeg in het huishouden doet of het verschonen van poepluiers probeert te ontwijken, staan deze alleenstaande mama’s er echt helemaal in hun eentje voor. Ik heb zo ontzettend veel respect voor deze moeders! Een alleenstaande moeder is niet alleen een soort bedrijf dat nooit ophoudt, ze krijgt ook nog al eens te maken met vooroordelen. Want waarom is ze eigenlijk een alleenstaande moeder? Wilde de vader haar soms niet meer? Was ze ‘lastig’? Of kon ze geen partner aan zich binden om een kindje mee te krijgen en moest ze het daarom maar alleen doen? Allerlei impertinente vooroordelen en vragen, als je het mij vraagt.

Je had het je zo anders voorgesteld

Ik denk dat geen enkele alleenstaande moeder het ooit van te voren zo had bedacht. Persoonlijk denk ik dat elke moeder vroeger dezelfde droom had als wij allemaal. Een huisje, een partner en een baby. Daarom vind ik ook dat we de alleenstaande moeder wat meer mogen ondersteunen in haar leven als mama, maar ook in haar strijd tegen de vooroordelen. Soms heb je de dingen die in je leven gebeuren, niet in de hand. Sterker nog: ik denk dat de meeste dingen in het leven je grotendeels overkomen. Terwijl wij allemaal doen alsof we de touwtjes in handen hebben en de boel kunnen controleren. “Life is what happens to you, while you’re busy making other plans“, zei John Lennon ooit. I rest my case.

Motiveer haar zoveel mogelijk!

Laten we de alleenstaande moeder prijzen en motiveren. Zullen we haar onze hulp aanbieden? Een keertje op haar kindje(s) passen, zodat ze iets leuks voor zichzelf kan doen? Of een pan met eten langs brengen, zodat ze dit een keer niet zelf hoeft te bereiden. Laten we de single moms het gevoel geven dat ze trots mag zijn op zichzelf, als moeder. Zij krijgt niet zo vaak complimenten als wij en hoort het immers een stuk minder vaak. Complimenteer de alleenstaande moeder als je haar tegenkomt, vertel haar hoe sterk je haar vindt en wie weet maak je haar hele dag weer goed. Misschien is haar zelfbeeld wat aan de lage kant en fleurt ze hier helemaal van op. Kleine moeite, groot gemak.

Wil je ondersteuning?

Ben je alleenstaande moeder en heb je hier moeite mee? Merk je dat je je soms eenzaam voelt en graag eens met iemand over dit soort dingen wil praten? Mail dan naar info@froufroubegeleiding.nl.”

Over Tilda

Tilda is moeder van Livia (5 jaar) en dreumes Emmi. Samen met haar man Tim woont ze in Amersfoort. Tilda is ervaringsdeskundige en therapeut voor moeders zonder roze wolk. In haar praktijk Frou Frou Begeleiding doet ze naast een op een sessies ook Skype consulten. Tevens heeft Tilda een boek geschreven: Toen kreeg ik weer lucht. Binnenkort verschijnt haar podcast voor moeders zonder roze wolk. Tilda is ook te vinden op Insta: www.instagram.com/geenrozewolk. Meer lezen van Tilda? Lees iedere week haar blog op Flaironline.nl. En oh, sinds kort maakt Tilda ook podcasts voor moeders zonder roze wolk. Hier luister je de nieuwste in de reeks.

