“Gekraak van pakpapier, het knippen van een schaar, het afscheuren van plakband. ’s Avonds laat, als ik de slaap niet kon vatten – en dat kon ik nooit in de aanloop naar die ene speciale dag – hoorde ik haar beneden rommelen. Dat begon al dagen van tevoren met cadeautjes die ze in de maanden daarvoor had verzameld. Ze verdeelde ze in categorieën. Er waren de nuttige cadeautjes: de sokken, de onderbroeken, de pyjama’s en kleding en schoenen die ze eind vorige zomer op de groei in de uitverkoop had gekocht en waarvan het altijd weer de spannende vraag was of ze zouden passen. Maar op de een of andere manier kon ze mijn groei feilloos voorspellen, want ze pasten altijd. Dan waren er de grappige cadeautjes: suikerklontjes met spinnen erin, bruistabletten die ik met enorm veel voorpret, maar op het moment zelf achteloos in het glas cola van mijn oma gooide, waardoor het schuim tot haar schrik over het glas heen hoosde.

En er was het jaarlijks terugkerende scheetkussen, waarmee we altijd zo veel schik hadden, maar dat we toch altijd weer kwijt wisten te raken. En er waren de mooie cadeaus: het poppenhuis, de pratende, piesende en poepende babypoppen, de Barbieboot. Het was altijd veel, ook omdat iedere sok apart werd ingepakt. Want ‘verrast worden is het leukste wat er is.’

‘Ze koos ieder jaar een thema, dan weer waren het lieveheersbeestjes, dan waren het hondjes, dan weer ging het over mijn favoriete speelgoed van dat moment’

De avond voor mijn verjaardag hoorde ik haar de kamer versieren. Ze koos ieder jaar een thema, dan weer waren het lieveheersbeestjes, dan waren het hondjes, dan weer ging het over mijn favoriete speelgoed van dat moment. De hele kamer was ermee doordrenkt. Van het pakpapier tot de bekertjes, de bordjes, de versiering en… de taart. De taart was altijd een heel bijzondere creatie: een lieveheersbeest, een Barbie, een raceauto. De mooiste die ik ooit heb gekregen, was een rechtop zittende beer waar ik zo de oren vanaf mocht bijten.

Klokslag 12 uur, op de eerste seconde van mijn nieuwe jaar, kwam ze dan mijn kamer binnenlopen met de taart met kaarsjes in haar handen, luid ‘lang zal ze leven’ zingend. Op 10 juli was ik weer jarig. De spanning van de dagen ervoor is inmiddels verdwenen, maar ik voel me op die dag nog altijd speciaal.”

