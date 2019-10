Miljuschka Witzenhausen: ‘Die liefde begon bij mij al weer te kriebelen’

Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

De kat deel 2

“Ik schrik me kapot. ‘Ben je daar weer? Kun je niet gewoon even aan de deur kloppen? Je jaagt me de stuipen op het lijf.’ De rode kat is weer op de vensterbank gesprongen en kijkt me verwachtingsvol aan. ‘Oh, je hebt zin in melk?’ Ik schenk een schaaltje vol en zet de tuindeur op een kier. Daar is hij. Hij likt het schaaltje leeg en ik verwacht weer een dramatische verdwijning. Maar nee, hij loopt naar de tuinstoel, springt erop en gaat heerlijk met zijn grote kattenlijf in het zonnetje liggen soezen.

Wat ben ik toch gek op katten en hun manier om van het leven te genieten. Eten, zonnebaden, geaaid worden: ze ondergaan het met de grootste vanzelfsprekendheid, en kijken je aan alsof ze je vragen waarom het leven moeilijk zou moeten zijn.

Mogen we hem houden? hoor ik de stemmen van de kinderen in mijn hoofd. De gedachte is heel verleidelijk. Ik was 5 toen ik mijn eerste kat kreeg. Ik kreeg haar van een familielid die er niet langer voor kon zorgen. Een volledig witte poes, niet 1 haartje zwart, met de originele naam Witje. Ze had ogen als David Bowie: 1 blauwe en 1 groene en luisterde voor geen meter omdat ze doof was geboren. Ze leefde totaal in haar eigen wereld. In dat opzicht leken we sprekend op elkaar en we ontwikkelden een bijzondere band. Zodra ik thuiskwam, liep ze me overal achterna. Zat ze bij me als ik zat te tekenen, keek ze uren verbaasd naar mij als ik mijn danspasjes oefenden voor het grootse optreden dat ik mijn moeder zou geven. Het was Witje en ik. Ik was heel voorzichtig met haar. Lette goed op dat ze niet naar buiten kon, want dat zou haar dood betekenen. Ze zou geen auto aan horen komen en dus doodgereden worden.

De paniek sloeg dan ook volledig toe toen de buurvrouw aanbelde en vertelde dat ze zojuist Witje van het balkon naar beneden had zien vallen. Ze was onmiddellijk naar beneden gerend maar zag haar nergens.

Uren liepen we te zoeken. Met de hele familie. Over dag en ’s avonds. Mijn moeder ook ’s nachts. De uren werden dagen en de dagen werden een week. Witje was nergens te vinden. Huilend maakte ik pamfletten met de vraag of iemand mijn Witje had gezien, die ik ophing. Geen reactie. Mijn Witje was weg. Waarschijnlijk dood. Een week druk verkeer op straat zou ze nooit overleven. Toen kwam er bericht. Iemand had haar in een tuin aan de overkant van de straat gezien. Mijn moeder en ik gingen er zoeken en daar zat ze, gehavend, vies en ondervoed. Maar ze leefde nog! Mijn kleine kinderhartje liep over van blijdschap.

Witje had een infectie opgelopen. Ik zorgde voor haar en ze werd langzaam weer beter. Ik liet haar geen moment meer uit mijn zicht. En zij week geen moment meer van mijn zijde als ik er was. We hielden intens van elkaar. Die liefde tussen mens en dier is onbeschrijfelijk en voor sommigen misschien wel onbegrijpelijk. Maar die liefde begon bij mij al weer te kriebelen. Dit rode gevaarte had mij al ingepakt. Mogen we hem houden was geen vraag meer. De vraag was, liet dit rode gevaarte zich houden.”

