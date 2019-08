Miljuschka Witzenhausen (34) is tv-kok, presentatrice en culinair blogger. Ze woont samen met Philip en heeft twee kinderen, Rembrandt (8) en Felina (6), uit haar huwelijk met kunstenaar Tycho Veldhoen. Elke week schrijft ze in Flair over haar rollercoasterleven.

“Het zou een intens warme week worden met temperaturen van wel 36 graden. Ik zag mezelf tussen mijn afspraken door al een eitje – of 4 – bakken op mijn motorkap en het met een beetje sambal op een parkeerplaats langs de A9 oppeuzelen. Ik máák niet alleen eten, ik fantaseer er ook over. Daar ben ik vast zo van aangekomen, van al die denkbeeldige lekkere hapjes. Maar ook dat kan fantasie zijn. De warmte was dat in elk geval niet. De zon brandde als een lasapparaat door het raam van mijn auto op mijn huid. Buiten sloeg de hitte me in het gezicht en benam ze me de adem. De hele week zou het zo heet zijn, daarom had de school van mijn kinderen een tropenrooster ingesteld. Ze moesten niet van half 9 tot kwart voor 3, maar van 8 uur tot half 2 naar school. Lekker een uur eerder vrij, dacht ik – totdat ik zag dat mijn rooster zich niet leende voor die tropentijden. Mijn agenda was al weken ingesteld op de gewone schooltijden en het verzetten van de afspraken werd voor mij een waar tropenjaar. Maar het lukte!

‘Zo moe als ze uit school kwamen, zo moe gingen ze er de volgende dag weer heen’

“Wat fijn hè, een uur eerder uit school!” riep ik enthousiast tegen 2 bleke, vermoeide koppies achter in auto. “Jaaaaah,” klonk het plichtmatig vanaf de achterbank. Ook Rembrandt en Feline hadden kennelijk bedacht dat dit leuk moest zijn. Welk kind vindt een uur eerder vrij nou niet leuk? Nou, het kind dat de slaap niet kon vatten van de warmte en het kind dat lag te woelen en te draaien van de hitte. Mijn kinderen dus. Tot laat lagen ze wakker voordat ze eindelijk in slaap vielen. Een slaap die door datzelfde tropenrooster een uur werd ingekort. Zo moe als ze uit school kwamen, zo moe gingen ze er de volgende dag weer heen. Om pas weer goed wakker te worden van het watergevecht dat op school werd gehouden.

Om ze overdag beter bij de les te houden, besloten we in de kaaskelder te gaan slapen: de enige koele plek in het huis. We sleepten de matrassen ernaartoe en snurkten de hele nacht door. Het weer had echter de volgende dag al weer besloten dat het ging omslaan. Het was behoorlijk afgekoeld. Onze matrassen sleepten we weer naar boven. Was die warmte dan toch een fantasie gebleken? En als dat klopte, was ik dan toch niet zo veel van mijn denkbeeldige hapjes aangekomen? Gelukkig is het nu vakantie en kunnen we als we willen de hele wéék een gat in de dag slapen.”

