Marjolijn (38): “Hoewel ik het anders had gepland, is deze week mijn zwangerschapsverlof ingegaan. Ik vind dat altijd een hele vreemde gewaarwording. Voor zo’n lange tijd weer doei zeggen tegen je collega’s. Ik kreeg een heerlijke tas vol naar snoepjes ruikende bruisballen van ze mee voor de komende weken. Nu mag ik tenslotte nog even in bad! Voor mij worden de komende maanden heel intensief en het werkleven gaat gewoon door.

Ineens zit ik in een stil huis, kinderen naar de opvang. Rommel om me heen en ik heb geen zin om op te ruimen want als ik buk heb ik het gevoel dat ik mijn ingewanden uit wil spugen. Dus geef ik mijzelf maar het excuus om het nieuwste seizoen van Good Girls te bingewatchen op Netflix. Eerste week zwangerschapsverlof goed doorgekomen!

‘Een bevalling loopt altijd anders dan je denkt’

De reguliere controle bij de verloskundige zette me aan het denken deze week. Hoewel mijn bloeddruk nu goed is, ligt de baby nog riant over dwars in mijn buik. Ik hoefde me er nu niet al te veel zorgen om te maken, er kan nog van alles gebeuren. Maar als hij bij de volgende check up op 18 juni nog zo ligt moet ik een beslissing nemen. Een beslissing om het kindje te laten draaien of een geplande keizersnee aangaan. Geezzz… nou, dat ‘vooralsnog geen zorgen maken’ is dan natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Keizersnee

Je gaat natuurlijk op zoek naar ervaringen. Ik vroeg mijn Instagram-volgers om hun verhaal. Echt helpen met het maken van een beslissing doet het niet. Iedereen is immers anders. De baby draait overigens nog regelmatig, maar hij lijkt toch steeds wel te eindigen in first class. Lekker languit bovenin mijn buik: hoofd links, voeten rechts, kont tegen mn maag. Ik weet dat ik me iedere zwangerschap rond deze tijd zorgen maak. Een keizersnee betekent in mijn geval dat ik na de geboorte afhankelijk ben. Ik kan mijn kinderen weken niet tillen. Hulp vragen doe ik niet snel, maar dat moet dan wel.

‘Het is voor mij net als kaartlezen: ik kies altijd de verkeerde afslag!’

Maar goed, een bevalling loopt altijd anders dan je denkt. Je weet niet hoe en wanneer de weeën beginnen. Je weet niet of je kindje goed indaalt. Je weet niet of er complicaties optreden en dat is voor iemand als ik best moeilijk te accepteren. Zelfs na twee eerdere bevallingen. Ik heb gewoon graag de touwtjes in handen. Het is aan de ene kant een hart onder de riem om te lezen dat zo’n dwars- of stuitligging heel vaak voorkomt. Maar aan de andere kant is iedereen anders en is ook geen ervaring gelijk. Voor nu is het alleen maar wachten geblazen. Ik ben zelf niet heel goed in het voelen van de ligging van het kindje. Ik weet nog net of hij horizontaal of verticaal ligt, maar daar blijft het wel bij. Het voor mij net als kaartlezen, en de juiste rij kiezen in de supermarkt: ik kies altijd de verkeerde afslag!”

Over Marjolijn

Marjolijn (38) is moeder van Mick en baby M. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Anne Verhoeven – Puur Beeld