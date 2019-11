Blog Marjolijn: ‘De verbouwing was heftig, maar het was het dubbel en dwars waard’

Marjolijn: “Dit keer geen gezanik over mijn slapeloze nachten. Ik wil graag mijn mooie woonkamer met je delen. Eind september was alles ingepakt, gingen de oude keuken en de oude vloer mee met kopers via Marktplaats en kon de verbouwing beginnen. Mijn vakmannen had ik zelf allemaal op auditie gehad en via Werkspot gevonden.

Ik vond dat best spannend, want je weet nooit wat je in huis haalt. Maar ik heb met iedereen geboft. Eerst werden alle muren, die nog voorzien waren van dat afschuwelijk lelijke spachtelputz, gestuct. Alles werd strak en wit. Check! De eerste grote klus was geklaard! Nu de schilder erin en dan de vloer gieten.

To giet or not to giet, that was the big question!

Een gietvloer… wat heb ik daar lang over getwijfeld. Zo kostbaar, maar zo mooi! Bovenal ook zo handig met drie kleintjes en een grote kwijlende hond. Dus ik heb er niet op bezuinigd en ben voor mijn droomvloer gegaan. En wat ben ik blij met die keuze, de vloer is geweldig! De keuken was mijn grootste vrees van de hele verbouwing. De verhalen die je leest over de keukenboeren zijn niet misselijk. Iedereen wil je hoe dan ook op alle mogelijke manieren een poot uitdraaien. Dat merkte ik ook bij een aantal zaken. Ik kwam er met een heel naar gevoel weer naar buiten ik werd gewoon gedwongen om dezelfde dag te tekenen voor 17.000 euro anders zouden ze het niet redden in oktober. WTF?! Uiteindelijk ben ik gegaan voor een keuken van Kvik, een strakke Deense designkeuken. Hier hoor je gewoon rechttoe rechtaan wat een kastje kost en waarbij de apparatuur ook gewoon eerlijk is geprijsd. Niets wordt je opgedrongen. Alles van aankoop tot plaatsing van de keuken verliep vlekkeloos. Onvoorstelbaar dat ik me hier zo druk om heb gemaakt. Ik lag er echt van wakker kan ik je vertellen, maar de keuken is echt een plaatje!

‘De deuren geven misschien wel de meest ingrijpende andere look aan de woonkamer’

Ik kijk graag naar het programma Weer verliefd op je huis en werd zelf verliefd op die gave opdekdeuren die daar altijd voorbijkomen. Dus bedacht ik me: ‘Dat wil ik ook!’ Ik heb de aftiteling goed in de gaten gehouden. Hoewel, dat is bij dat programma eigenlijk niet nodig met al die reclame voor alle sponsors. Anyway, ik stond een week later in een geweldige showroom en fabriek van GewoonGers. Heel tof, ik kwam de deuren bestellen en kon direct zien hoe ze gemaakt worden. Als je een stalen deur op maat laat maken moet je vaak direct een heel nieuw kozijn in je deurpost laten maken omdat die deuren gigantisch zwaar zijn. Bovendien zijn de deuren dan gigantisch duur. Deze deuren die ik heb zijn van aluminium dus het was een kwestie van oude deuren eruit nieuwe erin en echt heel betaalbaar.

‘Ik houd niet van half werk dus ik had al mijn meubels op Marktplaats verkocht: alles moest nieuw!’

Wat ik wel heb gedaan is de bestaande kozijnen in exact dezelfde kleur geschilderd als de deuren. Zo lijkt het een geheel. Ik vind de deuren, naast de keuken, de meest mooie en ingrijpende verandering in de woonkamer. Je kijkt nu zo de hal in, de bruine voordeur heb ik daarom mooi lichtroze geschilderd. Gewoon omdat het kan.

Op naar de inrichting… ik houd niet van half werk dus ik had van tevoren vrijwel mijn hele inboedel op Marktplaats gezet en verkocht. Maarja, ik moest nog wel wat nieuws kopen. Tegenwoordig doe je dat allemaal online. Ik had op Instagram steeds een supertoffe hoekbank langs zien komen en wist dat deze behoorlijk groot zou zijn in mijn woonkamer. In twee klikken besteld en binnen een week in huis. Ik wilde niet te veel meubels om de bank hebben staan. Maar ik had wel opbergruimte nodig, want de bergen speelgoed groeien.

Zagen, zagen, wiedewiedewagen

Ik had het idee om op een grote wand van 5 meter bij 2.60 meter een kast op maat te maken. Ik had hem helemaal getekend en dacht ok, nu naar de Praxis om plankjes te zagen? Dat durfde ik niet aan. Het was natuurlijk geen technische tekening en ik wist niet hoe ik alles aan elkaar moest monteren. Googelen naar meubelmakers leverde me ineens een vondst op OpMaatZagen.nl. Haha, het bestaat echt! Ik had ze mijn tekening gemaild en binnen een week had ik een technische tekening in mijn mailbox. Het is best een investering geweest die kast, maar ik heb zoveel opbergruimte. Ik heb een uniek meubelstuk in huis van underlayment, heel stoer. Zelf heb ik er een grafische print op geschilderd in roest en lichtroze. Het meubel heeft een schattig zitje voor de kids waar ze lekker kunnen lezen. En doordat ik het werk had uitbesteed, kreeg ik een kant-en-klaar bouwpakket geleverd dat ik alleen als een puzzel in elkaar hoefde te schuiven. Met hulp van mijn buurman was dat zo gefixt.

Grappig dat zo’n verbouwing van een aantal weken nu staat opgeschreven in een blogje. Alsof het niets was. Nou, ik vond het echt best heftig. Maar ik heb het er dubbel en dwars voor over gehad want het is zo mooi geworden. Maar zeg nou zelf, de foto’s liegen er niet om. Toch?”

Over Marjolijn

Marjolijn (39) is moeder van Mick, dochter M. en baby W. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

