Blog Marjolijn: ‘Wat is er zo zwaar aan het moederschap, dat je je niet even redt zonder man?’

Marjolijn (38): “Hoe vaak hoor ik niet: ‘Ik moest nog aan je denken toen mijn man deze week in het buitenland zat. Dat jij dat altijd alléén doet zeg, pfff! Petje af!’

Ook op Instagram zie ik bijna dagelijks posts voorbijkomen met een soortgelijke strekking. Van die meiden die dan ineens de alleenstaande ouders loven, omdat hun man een paar dagen weg is. ‘O, wat heb ik het zwaar zonder mijn man deze week’, ‘Dat er mensen zijn die dit dus altijd in hun eentje moeten doen, ik ben kapot!’ #kidseindelijkopbed #respect #singleparenting.

‘Hoe zwak zet je jezelf neer als vrouw, door je zo aan een ander vast te klampen?!’

Ieder zijn ding, ieder zijn mening, maar dit is de mijne. Wat is er in vredesnaam zo zwaar aan het moederschap, dat je je niet een paar dagen redt zonder je man? Hoe vaak is hij er nou werkelijk écht bij? Hoe zwak zet je jezelf neer als vrouw, door je zo aan een ander vast te klampen?! De realiteit is nog steeds dat een op de drie huwelijken strandt, wat moet er dan van je terechtkomen als je je nu een paar dagen al niet redt zonder man?

Thierry Baudet vraagt zich in zijn veelbesproken vertaalde essay het volgende af: ‘Wat gebeurt er met vrouwen als ze 30 worden? Als ze fulltime blijven doorwerken dan wordt het bouwen aan een gezin extreem moeilijk, zelfs onmogelijk. Daarom krijgen vrouwen in de westerse wereld ook steeds vaker minder kinderen – als ze ze überhaupt al krijgen.’

‘Ik werk fulltime en verdien al sinds jaar en dag mijn eigen centjes. Ben ik trots op joh!’

Zijn essay werd volledig bekritiseerd in de media deze week. Mensen zouden het verkeerd opvatten, het was het werk van een andere schrijver niet van hemzelf. Maar, bij het lezen van deze nieuwsberichten en dus de bovenstaande ergernissen uit de socials, bedacht ik me dat ik toch het levende bewijs ben dat zijn gezwets over vrouwen volledige quatsch is.

Ha Thierry!

Ik ben al 38 en mij is geleerd, door mijn sterke moeder, maar ook door mijn vader om al van jongs af aan financieel onafhankelijk te zijn. Mijn eigen mening te hebben. Mij goed op te laten leiden, zodat ik wat van mijn leven kan maken. Dat heb ik gedaan. Ik werk fulltime en verdien al sinds jaar en dag mijn eigen centjes. Ben ik trots op joh!

En weet je wat, Thierry? Ik heb ook nog eens een gezin gesticht. Helemaal zelf, in mijn uppie. Zonder man. Een gezin met niet een, niet twee, maar al bijna drie kinderen. De derde zit, op mijn 38e, nog even in mijn buik maar is aanstonds. Dus zelfs ruim na mijn dertigste denk ik dat ik in mijn eentje aardig bijdraag om het gemiddelde aantal kinderen per vrouw in onze westerse samenleving aardig opkrik!

Het bouwen aan mijn gezin moeilijk of onmogelijk? Helemaal niet. Ik werk nog steeds fulltime en tóch heb ik even ruimte gemaakt in mijn drukke onafhankelijke vrouwenleven voor al drie succesvolle zwangerschappen.

Ik ben wel blij dat ik dan ’s avonds even niet hoef te koken voor mijn man, die de hele dag zo hard had gewerkt om geld te verdienen! Scheelde ook weer de afwas doen en ik kon lekker vroeg naar bed zonder enige huwelijkse verplichtingen aan mijn hoogzwangere lijf!

Dat er in deze tijd een vrouw is die vol trots naast zo’n type man wil lopen verbaast me. Wat moet je als vrouw dan een naar en ellendig leven hebben!

Moraal van dit verhaal? Vreselijk dat er mensen zijn die anno nu nog zó denken. Dat er vrouwen zijn die zich in deze tijd moedwillig een zodanig ondergeschikte rol toedichten. Ik ben er trots op dat ik mijn eigen boontjes dop en dat al jaren doe. Met of zonder man zou ik dat ook altijd blijven doen. Onafhankelijkheid maakt je sterk. Iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening, maar dat de denkwijze van Baudet over vrouwen onzin is, lijkt me duidelijk!”

