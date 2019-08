Blog Marjolijn: ‘Mensen vragen zich af hoe ik het doe, voor mij is het vanzelfsprekend’

Marjolijn: “De vraag die mij het meest gesteld wordt de laatste tijd is: ‘Hoe doe je dat?!’ Mensen zijn echt verbaasd terwijl het voor mij zo vanzelfsprekend is. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat toen ik zwanger was van baby nummer drie bij vlagen heel benauwd werd hoor.

Dan dacht ik: Hoe moet dat nou straks in de auto met z’n vieren? Met drie autostoeltjes op de achterbank gaat niet! Dat is opgelost want de oudste zit naast mij op de bijrijdersstoel in een gecertificeerd stoeltje.

‘Ik wilde geen kind dat in de supermarkt ging liggen krijsen om snoepgoed!’

Maar dan de vraag in mijn hoofd: ‘Hoe kunnen we wandelen naar de supermarkt? Ik ga toch zeker niet met een drielingwagen op pad?!’ En de oudste aan de hand meenemen leek me ook een crime. Je ziet ze nogal eens in de supermarkt voor de snoepzakken liggen: van die peuters die gillen ‘Ik wil snoepjeeeesss!!!’ Nou, dat zou mij niet overkomen. Ik ben dus als een malle gaan zoeken naar een nieuwe kinderwagen. En ik heb informatie waar alle mama’s baat bij hebben.

Hoewel ik een dure duowagen had, had deze toch ongemakken waar bij het ontwerpen niet goed over nagedacht was. Ik dacht dat Joolz toen het merk was, maar de jaren na deze kostbare aankoop bleek de wagen gewoon onhandig voor twee kinderen. Denk aan een wieg die tegen de wind in was gepositioneerd, nagenoeg aan de grond. Bij een winterbaby was dat behoorlijk zielig als die snijdende koude wind draaikolkjes via de kap de wieg in maakte.

‘Hoewel ik sentimenteel werd toen ik de oude wagen verkocht, keek ik uit naar de dag dat we comfortabel met zijn viertjes konden wandelen!’

Daarnaast kon mijn duowagen niet gebruikt worden om alleen met de baby te wandelen. Nouja, het kon wel, maar dan lag de baby nog steeds helemaal onderin de wagen, zonder broertje of zusje erboven. Ja, dat was net of ik als volwassen vrouw met mijn pop of hondje aan het wandelen was. Tot slot werd de boodschappenmand opgeofferd in de duofunctie van de wagen. En dat was nou net waarom in de Geo had gekozen. Om nog maar niet te spreken hoeveel zo’n duo uitbreidingsset je kost. Dus hup, oude wagen op Marktplaats en zoeken geblazen. Overigens vond ik dit heel moeilijk hoor, ik had de wagen van mijn ouders gekregen. Dan word je toch weer sentimenteel.

‘Als een ware kinderwagen Sherlock Holmes ging ik op onderzoek uit’

Mijn onderzoek wees uit dat er bij de mij bekende a-merken (Bugaboo, Nuna, Quinny, Stokke, Joolz) geen duowagen op de markt was die de wieg beschermde tegen tocht. Daarnaast is er geen handige duowagen die over een fatsoenlijk boodschappenmandje beschikt. Bijna alle wagens zijn van Nederlandse afkomst. Op de Stokke na, maar dat merk is helaas gestopt met het fabriceren van zijn duowagen. Grrr… de beroemde Bugaboo heeft een hele brede wagen, waarvan ik weet dat ik de hele Kruidvat bij elkaar scheld omdat ik niet door de smalle paden pas met de wagen.

Zoek en gij zult vinden: hoe blij je kunt zijn met een boodschappenmandje!

Maar ik zou Marjolijn niet zijn als ik er niet een had gevonden. En we zijn er net een paar keer mee naar buiten geweest. Met zijn viertjes. De oudste op een meerijdplankje of aan de hand. Hij doet het meelopen eigenlijk ook heel knap en luistert goed. De kleine meid zit in een stoeltje naar mij gericht, handig dat het zwaarste gewicht aan deze kant van de kinderwagen is gepositioneerd. Daardoor is de wagen stabieler. En de kleine man? Die ligt in een heerlijke wieg, een stuk hoger boven de grond dan bij mijn oude duowagen. Er komt geen wind in de wieg want hij staat tegen de wind in en… ik heb een enorme boodschappenmand onder de wagen.

Waar je als moeder al niet blij van kunt worden, hè? Nog steeds een kostbare wagen hoor, maar ik had een mooie prijs op Marktplaats gekregen voor de oude. En met een mooie aanbieding voor deze wagen had ik alsnog een goede deal! Voor alle moeders die zoeken naar de meest handige, bestendige en uitgebreide duokinderwagen: het Zweedse merk Thule, dat je in deze tijd het beste kent van de dakkoffers haha, biedt de oplossing. En ik kan het weten, ik vind mezelf de ultieme tester. Ik heb een Thule Sleek. Dus mensen: zo doe ik dat!”

Over Marjolijn

Marjolijn (38) is moeder van Mick, dochter M. en baby W. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor Flaironline.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

