Blog Marjolijn: ‘Ons moderne huishouden van Jan Steen’

Marjolijn: “Zaterdag is het zover. Een moment waar ik naar uitkijk. Tegelijkertijd ook een moment waar ik enorm tegenop zie. Mijn meisje wordt twee en mijn oudste zoon vier. Hij moet binnenkort naar school. Officieel mag hij maandag al, maar dat vind ik met deze dagen een beetje een gekke start. Dus ik laat hem in januari starten.

Vanaf dan wordt alles anders. Logistiek een andere indeling voordat ik naar mijn werk ga. En een kind dat écht voor je ogen met de dag ouder wordt. Wijzer wordt. Een emotioneel moment. Komende week wel even een dagje wennen, dus volgende keer lees je of ik het droog heb gehouden, haha!

Mijn zoon en dochter zijn op dezelfde dag jarig

De comboverjaardag van broer en zus blijft bijzonder. Mensen denken ook vaak dat ik een foutje maak als ik hun geboortedata doorgeef. Bijzonder dat ik bij allebei op 21 december was uitgerekend en op 14 december beviel. Toen ik vier jaar geleden van de oudste beviel, had ik niet durven dromen dat ik nu drie liefdes van mijn leven om me heen zou hebben. En toch is het zo. En maken we dagelijks het nodige met zijn viertjes mee.

Deze week was geen uitzondering: hectiek alom

Afgelopen week bleek weer een week die zich het beste laat typeren door een huishouden van Jan Steen. Een moderne Jan Steen hè, dat wel. Maandagochtend ging al vroeg de wekker. ‘Au!’, dacht ik. Ik heb pijn! Heel veel keelpijn. Heel veel oorpijn. Fuck! Ik was ziek. Rillerig. Bah ik moest me ziek melden. Als ik ergens een hekel aan heb, is dat het wel. Maar ik had ook in mijn achterhoofd dat, als ik niet uit zou zieken, het feestelijke weekend wel eens in de soep zou kunnen lopen. Dus ik heb me afgemeld, heb de kids op de crèche gedropt en ben de hele dag gaan slapen. Heerlijk!

‘Moeders kunnen niet ziek zijn, maar ík kan écht niet ziek zijn’

Dinsdagochtend was de pijn niet beter. Erger zelfs. Dokter gebeld. Ik mocht een kuurtje! Ik vind het sowieso gelul dat daar altijd zo moeilijk over wordt gedaan. Mijn beste vriendin had een huisarts in Den Haag, kinderen vaak echt heel erg ziek, maar ze kregen nooit een kuur. Kinderen eindigden niet zelden in het ziekenhuis. Echt waar. Ik niet gelukkig. Mijn huisarts is altijd echt heel erg begaan. Geeft niets iets als het niet nodig is. Maar heeft ook nog zoiets van menselijkheid. Begrip. Hij kent mijn situatie. Moeders kunnen niet ziek zijn. Geen enkele moeder. Maar als ik ziek ben heb ik nog een extra probleem zonder iemand die de zorg van de kids even over kan nemen. Kortom: die kuur was een geschenk uit de hemel.

Shit, nu ook mijn dochter geveld

Ik mijn bed weer in, zie ik twee gemiste oproepen. De crèche belde dat mijn dochter tegen de 40 graden koorts had. Ik had ze nog op hun hart gedrukt: alleen maar bellen als er echte noodzaak is! Ik wil uitzieken. Semi grappig bedoeld, maar met een kern van waarheid. En toen moest ik dus als een malle naar de crèche om haar op te halen. Ze was een beetje aan het ijlen. Dus direct doorgereden naar de huisarts.

‘Ha ben je daar weer?’ Ja ik was er weer. ‘Jeetje, de damp komt van haar af zo warm is ze’, zei de dokter. Oorontsteking. Arm kind. Huilen, hangen, intens verdriet. Ook een kuur te pakken. Naar huis geracet, zetpil erin, spuitje antibio en naar bed. Wat is het een wondermiddel: antibiotica. Beiden knapten we zichtbaar binnen een dag op. Ik had na een dag al geen pijn meer en de kleine meid was na de tweede dag volledig koortsvrij.

En kunnen we dus zaterdag een fijn verjaardagsfeest vieren. Een bijzonder feest in alle opzichten. Ik heb nu al zin om vanavond stiekem de hele kamer te versieren. Die gezichtjes morgen te zien. Mijn zoon als eerste wakker te zingen. Mijn dochter daarna samen te wekken. Ik heb er zin in!”

