Kim-Lian: ‘Je ziet mensen denken: waarom staat zíj op de rommelmarkt?’

Rommelmarkten, vlooienmarkten, snuffelmarkten… ik ben er dol op. Ik vind het leuk om er een paar uur rond te struinen, op zoek naar iets wat ik eigenlijk helemaal niet nodig heb maar toch niet kan laten liggen. Vooral als het glimt en je het voor een appel en een ei kunt kopen. Wat dat betreft ben ik net een ekster. Maar ik kan er ook van genieten om zelf mijn ‘rommel’ aan de man te brengen. Van jongs af aan heb ik geleerd om te onderhandelen en af te dingen. Het is een sport: die euro meer of minder doet er niet echt toe.

Als kind keek ik vaak met open mond naar mijn vader die een hele show opvoerde om ergens twee gulden van af te pingelen. In mijn tienerjaren had ik last van plaatsvervangende schaamte als-ie weer eens alles uit kast trok om ‘een dealtje’ te maken. Maar nu kijk ik er met plezier op terug. Wij waren vroeger regelmatig te vinden op de Zwarte Markt in Beverwijk. We woonden in Heemskerk, dus het was een makkelijk gezinsuitje. Allemaal hielden we van het gevoel dat tussen de zooi misschien wel ‘een schat’ verborgen ligt. Een beeldje, vaasje of schilderij dat enorm veel waard is. Maar het is nooit gebeurd. Die schat vinden, bedoel ik dan.

De laatste keer dat ik (los van Koningsdag) op een echte rommelmarkt stond, is alweer een paar jaar geleden. Samen met een vriendin die ook smult van het fenomeen en net als ik ‘bekend’ is. Mij interesseert het geen bal, maar mensen staan toch even raar te kijken. Eerst is het: ‘Hè, zijn ze het echt?’

En vervolgens: ‘Waarom staan zíj nou op een rommelmarkt?’

‘Je ziet mensen denken: waarom staat zíj op de rommelmarkt?’

Maar ach, sommige dingen vind ik te leuk om te laten. En juist de kletspraatjes zijn zo charmant en gezellig. In Zweden kennen ze het fenomeen rommelmarkt ook. En ze houden ervan! Daar noemen ze het lopmarknad, afgekort loppis. In een schuurtje, tuinhuisje of gewoon op een kleedje in de tuin verkopen mensen hun spullen. Als wij ‘s zomers in Zweden op vakantie zijn, gun ik mezelf sowieso één loppisdag. Dan scheur ik een heel eiland over en bij elk rommelmarktbordje rijd ik het erf op. Oh, wat geniet ik daarvan! Als Daniel erbij is, blijft-ie meestal in de auto wachten met een verveelde uitdrukking op zijn gezicht. Ook daar kan ik erg om lachen. Hoe hij met diezelfde blik de achterbak open- en dichtdoet als ik weer met kleedjes, mandjes en prullaria aan kom zetten.

Ook de kinderen vermaken zich bij tijd en wijle op de rommelmarkt. Al riep Ronja onlangs demonstratief tegen haar broertjes: ‘Ik koop niks, want ik ben aan het spá-ren!’ Maar William vond een vintage voetbaltafel waar hij al weken zoet mee is. Terwijl Benjamin zijn oog liet vallen op een glimmend geeloranje ding dat er uitzag als leuk speelgoed. Het was mooi rond en er zat een snoer aan, wat vaak betekent dat het iets extra’s doet. Hij wilde het dus per se hebben.

‘Maar weet je wel wat het is, Benjamin?’

‘Ja, een speelgoed-eend. Ik vind hem mooi.’

Wat hij kocht was een citruspers… En hij is er elke dag zoet mee. Bijkomend voordeel is dat hij genoeg vitamine C binnenkrijgt. Dus als je het zo bekijkt, heeft Benjamin wél een schat gevonden.

