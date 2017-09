Kim-Lian’s column: ‘Ik schreeuw terug: ‘I love you toehoe!”

Kim-Lian van der Meij (35) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (8), William (6) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

‘Ronjaaaaa, Wiiiiiiiliam en Beeeeeeeenjamin, mama gaat werken, schatjes! Mag ik een dikke knuffel?’ ‘Hoe lang blijf je weg, mama?’ vraagt William (6). Hij kijkt me met zijn grote bruine hondenogen vragend aan. Op een luchtige manier probeer ik ‘tien dagen, lieverd,’ te antwoorden, maar de trilling in mijn stem verraadt dat ik er toch niet zo luchtig over denk. Ik zie zijn gedachten gaan, tien dagen? Tien, dat is mijn leeftijd + vier. William zit enorm in zijn rekenfase en gebruikt wat hij maar kan om hardop sommetjes te maken.

Benjamin (3) vraagt: ‘Mag ik mee, mama?’ Hij zit in zijn zwaan-kleef-aanperiode. Als ik maar éven naar het toilet ga of de vuilniszakken buiten in de containers wil gooien, wil hij mee. ‘Ik wil méééheeee!’* (*mama smelt). Ronja (8) kijkt op van haar tablet. Ze is druk bezig met Minecraft. ‘Ga je tv-maken, mama? Met die reuzesjoelbak?’ Ik antwoord: ‘Ja schatje, inderdaad, ik ga draaien voor Zullen we een spelletje doen?’ Een gezellig spelletjesprogramma bij SBS6 dat ik met Nick en Simon maak.

Het eerste seizoen was een feestje om te doen, dus ik heb veel zin nieuwe afleveringen op te nemen.Alleen deze keer zijn de opnames midden in onze vakantie gepland. Dus terwijl de kinderen bij papa in Zweden blijven, vertrek ik per taxi naar het vliegveld om in mijn uppie naar Nederland te vliegen. ‘Take care, baby,’ zegt Daniel en ik krijg een dikke kus.

‘Ik schreeuw terug: ‘I love you toehoe!’

Ik slik een brok in mijn keel weg, als ze mij vanaf de veranda van ons vakantiehuisje uitzwaaien. ‘Doeiiiiiii mama, tot snel. We love joeeeee!’ Ik schreeuw terug: ‘I love joe toeehoe!’ en strooi handkusjes. Wat zijn nou tien dagen? Mijn gedachten dwalen even af naar de vaders en moeders die weken of maanden lang van huis zijn vanwege hun baan. Hoe doen zij dat? Ik ben niet vies van hard werken, maar elke dag op zijn minst even die knuffel, éven dat verhaaltje voor het slapen gaan… dat lijkt me zo moeilijk om voor een lange periode te missen.

Maar goed, na wat relativeren concludeer ik dat die tien dagen van mij niets voorstellen en vast voorbij vliegen. Vooral als het leuk is, en dat wordt het zeker, dat kan niet anders. De vorige opnames heb ik bijna in mijn broek gepiest van het lachen. Dus ja, ik heb er zin in. Ik veeg mijn tranen weg en ga volle goede moed en met een bak energie – ik heb drie weken vakantie gehad – terug naar Nederland.

Op weg naar Nick en Simon en de tv-studio. Nou, je kunt je een vervelender ontvangstcomité bedenken. Nick en Simon hebben droge humor en muzikaal talent, maar zijn daarnaast ook nog eens gewoon heel lief! Dat vind ik zo fijn aan die Volendammers, je voelt je meteen ‘thuis’ bij hen. En over tien dagen sta ik weer voor diezelfde veranda in Zweden, hopelijk bomvol leuke verhalen. Net als zij.

