Kim-Lian’s column: ‘‘Ik heb weleens je naam gebruikt, Kim. Kus van je zus’

Kim-Lian van der Meij (36) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Deze week geef ik mijn zeshonderd woorden in Flair aan mijn zus Dionne. Dionne kent mij als geen ander en het leek me leuk om haar een keer aan het woord te laten. Aangezien ik laatst een column aan haar heb gewijd, is het nu haar beurt.

Liefs, Kim-Lian

Dionne over Kim-Lian

Ik vind het nog steeds apart als mensen spontaan in de supermarkt tegen me zeggen: ‘Hé, jij lijkt op Kim-Lian!’ Ik vind het ook nog steeds gek om de naam Kim-Lian te horen of ergens te lezen. Ik noem mijn zus altijd Kim.

Voor mij zijn Kim en Kim-Lian eigenlijk twee verschillende personen. Kim is mijn zus. De zus die ’s ochtends de deur voor me opendoet in haar ochtendjas, met haar haar nog door de war en haar puffy gezicht dat verraadt dat ze net wakker is. Ik schrik me soms ook rot op het schoolplein, als we allebei onze kinderen naar school brengen. Ze heeft dan nog net niet haar pantoffels aan gelaten. Lekker naturel, zeg maar, of slonzig, zo kun je het ook noemen.

Ze is ook de zus die je kunt bellen met: ‘Kun jij ons even uit de brand helpen en de kinderen een uurtje opvangen?’ De zus van wie ik weleens schoenen pik en dan net doe alsof ik ze allang heb teruggegeven. Ze is de zus die zich niet schaamt om op mijn bank een scheet te laten als ik er gewoon naast zit. De zus die tegen mij zegt dat het tijd wordt dat ik moet gaan sporten, en bedankt! Ik zeg dan dat ze SpongeBob SquarePants-billen heeft. Van die vierkante billen… Tja, ik moet toch wat terugzeggen.

Kim is is niet van de poespas. Ik bedoel, ze is heel duidelijk en lekker normaal en dat is verfrissend! Ik kom niet meer bij als ik bij haar thuiskom, ze haar lenzen heeft verruild voor haar jampotglazenbril en met een snus onder haar lip geplakt (Zweeds pruimtabak, want ze probeert te stoppen met roken) een spelletje met haar kinderen zit te spelen.

‘Ik heb weleens je naam gebruikt, Kim. Kus van je zus’

Heerlijk ongedwongen even weg van de tv-wereld. Hoewel Kim af en toe wel denkt dat ze thuis dezelfde treatment krijgt als Kim-Lian. Dan zegt ze: ‘Dionne wil jij even thee voor mij zetten?’ ‘Heb je er SUIKER in gedaan?! Gatver! Heb je geen honing?’ Maar verder zie ik weinig nadelen van een ‘bekende zus hebben’. Ik kan er soms juist van meeprofiteren. Zo heb ik weleens haar naam gebruikt om iets voor elkaar te krijgen (schaam, schaam). Wist ze nog niet, nu dus wel.

Maar nu serieus, ik bewonder haar. Ze is een gedreven talent, mooi, werkt hard en ze is lief. Hoe knap is het dat je ’s ochtends als een draak opstaat en even later in vol ornaat twee programma’s staat op te nemen, een liedje inzingt, nog even een interview op de radio doet en diezelfde dag nog een column voor Flair schrijft. En thuis gewoon weer mama bent (oké, met een beetje hulp van een au pair en een dijk van een man), maar toch.

Kim vergeet ook geen enkele verjaardag, organiseert feestjes en koopt de leukste cadeautjes. En dan vindt ze toch nog tijd om ’s avonds te netflixen met haar man! Waar haalt ze de tijd vandaan? Ik doe het haar niet na. Ik ben er trots op om de zus van Kim en van Kim-Lian te zijn. Hé Kim, kom je snel een bakkie bij me doen? Kun je meteen weer drie paar schoenen mee terugnemen.

Kus van je zus, Dionne