Kim-Lian’s column: ‘Ik geniet echt van dit simpele boodschappengedoe’

Kim-Lian van der Meij (36) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Wonderlijk hoe je tijdens je vakantie alles leuk vindt, zelfs boodschappen doen. Iets waar ik normaal gesproken geen fan van ben en wat ik liever aan Daniel overlaat. En nu, in Zweden, heb ik er juist zin in, want ik ben vrij. Mijn hoofd is leeg en mijn lichaam ontspannen. Alleen al van het klappende geluid van mijn slippertjes verschijnt er een tevreden glimlach op mijn gezicht.

We nemen zelfs met plezier de kinderen mee naar de supermarkt. Iets wat in Nederland zelden gebeurt. Drie van die monstertjes die aan je benen hangen in de Appie H…. Maar in ons zomerhuisje in the middle of nowhere is elk tripje naar de stad een uitje. Zelfs een trip met de kids naar de supermarkt.

Natuurlijk alle drie met een eigen karretje, want dan is het pas écht echt! Om te voor-komen dat ze met de karretjes gaan racen door de supermarkt en mensen tegen de gevoelige enkels botsen, nemen we altijd eerst even de regels door.

Niet rennen met de karretjes. Niet springen of klimmen in de karretjes. Niet zomaar iets pakken en in je karretje leggen. Niet schreeuwen in winkel. Ja, het klinkt schooljufachtig, maar deze regels moeten altijd even doorgenomen worden met onze kids, anders wordt het een chaos.

Ik geniet echt van dit simpele boodschappengedoe

En om te voorkomen dat de een zich voorgetrokken voelt ten opzichte van de ander omdat er meer in zijn/haar karretje zit, geven we ze om de beurt een opdrachtje:

‘Ronja, wil jij een zak met appeltjes halen?’

‘William, kun jij het brood zoeken en in je karretje doen?’

‘En Benjamin, jij mag de koekjes pakken.’

Twee van de drie roetsjen weg, (toch net iets te hard met dat karretje, maar oké) en dan begint het gelazer al: ‘Jaaaa, waarom mag Benjamin altijd de lekkere dingen pakken, mam, en ik alleen de stomme dingen?’ klaagt William. ‘Jij mag straks de chips pakken,’ zeg ik sussend. Intussen proberen Daniel en ik de andere noodzakelijke dingen te vinden en dat is in een andere supermarkt dan je gewend bent toch net iets lastiger. Maar hé, we zijn op vakantie, dus haast hebben we niet.

Ik geniet van de typisch Zweedse dingen die ik zie, zoals die overheerlijke, met groen marsepein belegde slagroomtaart die de naam Prinsesstårta draagt. Die gaat mee voor bij de koffie. Of de 1001 soorten knäckebröd, lekker voor het ontbijt en de lunch. Ik geniet van dit simpele boodschappengedoe. Klinkt misschien onbenullig, maar daar heb ik in Nederland niet de rust voor in mijn hoofd. Daar is het meer het snelle graai- en gooiwerk en door!

Klap, klap, klapperdeklap doen mijn slippers in de gangpaden van de Zweedse COOP. Bam! Al snel word ik uit mijn vakantievibe gehaald, want William knalt boven op Benjamins karretje. Daar zijn de tranen en de schreeuwende kinderstemmen. Maar ik heb een héél lang lontje, want ik ben op vakantie. Dus ik los dit als een ‘ik-heb-alles-onder-controle-en-doe-alles-met-een-glimlach-moeder’ op en we gaan vrolijk verder met dit familieuitje.

Uiteindelijk zijn we dik een uur in de supermarkt, inclusief kettingbotsingen en onenigheid over snoepgoed, maar al met al zijn de drie karretjes overvol en schrik ik weer van de Zweedse kronen die op de kassabon staan, want f*ck wat is Zweden duur. Maar hé, ik ben op vakantie en niets zal mijn goede humeur verstoren. Klap, klap, klapperdeklap loopt deze happy mama die supermarkt uit. Overmorgen weer?