Kim-Lian’s column: ‘En daar gaat weer een beker sap over de net gedweilde vloer. Sorry mam!’

Kim-Lian van der Meij (35) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (8), William (6) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Lees ook: ‘Daar stonden we dan, tussen veertig verhuisdozen’

Het Heerlijke Huishouden, laten we het dáár eens over hebben. Kuch. Met drie jonge kinderen en twee volwassenen (de familie die een paar keer per week komt aanwaaien niet meegerekend), is dat elke dag een uitdaging. En dan heb ik het nog niet eens over Skai en Moon, onze alaska-malamutes. Die grote poolhonden verharen like you don’t believe it.

Heel belangrijk om alles in dat volle huis op de rails te houden, vind ik reinheid. Reinheid is blijheid. Een schoon huis geeft me een rustig en fijn gevoel. Dan kan ik de wereld aan. Maar ging dat maar zo makkelijk als in die reclame met de perfecte huisvrouw in haar polkadotjurkje en bloemetjesschort, die met één veeg vet- en grasvlekken verwijdert uit haar hagelwitte tapijt. Zonder ook maar één druppeltje zweet op haar voorhoofd. Dan zie ik er toch heel anders uit als ik sta te boenen…

Ken je ze nog, die foute homeshopping Amazing Discoveries uit de jaren negentig? It’s amazing, Mike! Zelf heb ik een kast vol met ‘de beste producten’, maar toch gaat het in echte leven niet zo makkelijk als ‘ze’ je laten geloven. Heb je net de vloer gedweild, valt er een beker sap overheen.

‘Sorry,’ *grote onschuldige ogen* ‘het was een ongelukje, mam.’

Tot tien tellen, Kim!

‘En daar gaat weer een beker sap over de net gedweilde vloer. Sorry mam!’

Ook zoiets: de was. Waarom ben ik altijd de andere sok kwijt, die ik écht in de trommel heb gedaan? Op Pinterest kun je trouwens trucjes vinden om je sokken als paar bij elkaar te houden. Maar als die hele berg was droog, heerlijk riekend en netjes opgevouwen (ik strijk nooit, daar begin ik niet aan) in de kasten ligt, kan ik zo gelukkig zijn. Voldaan! Totdat een van de kinderen net dat shirtje aan wil dat onder op het achterste stapeltje ligt. Als een mislukte Jenga-toren dondert de hele boel in elkaar.

Huil! Tot twintig tellen, Kim.

Het huishouden behelst natuurlijk meer dan alleen schoonmaken. Zo moeten de kinderen naar school, sportclubjes, muziekschool en knutselklasjes. Taxibedrijf ‘Mama rijdt B.V.’ draait overuren. O wacht, iets te veel credits… ‘Papa rijdt B.V.’ is natuurlijk ook actief. Over papa’s gesproken, mag ik even zeiken? Zijn Google-zoeksysteem ligt er vaak uit.

‘Schat, waar zijn die voetbalschoenen? En heb jij mijn autosleutels gezien?’

Tot dertig tellen, Kim!

Een tijdje dacht ik dat het aan mijn man lag, maar een kleine troost: bij mijn zus, moeder en vriendinnen thuis gaat het niet veel anders. Kennelijk weten vrouwen altijd precies waar alles tussen de georganiseerde rotzooi ligt. Al glipt er bij ons ook weleens iets tussendoor. Zoals het spinnenweb waarvan je al maanden denkt: dat haal ik zo even weg. Mijn reddende engel is de hulp, die één keer in de week alle klusjes komt doen waarvoor het mij ontbreekt aan tijd (en oké, zin).

Wat ook fijn is: de kinderen zijn nu op een leeftijd dat ze hun eigen taakjes kunnen doen. Zo maken ze ’s ochtends hun eigen bedje op, leggen ze hun tas, jas en schoenen netjes weg als ze thuiskomen, zetten ze hun bord na het eten zelf in de vaatwasser en ruimen ze hun eigen speelgoed op. De tijd dat ik achter hun kont aan liep om alles op te rapen, is voorbij. Mijn plan is om die die taakjes voorzichtig iets te gaan uitbreiden. Want laten we eerlijk zijn, het huishouden is net iets makkelijker als iedereen z’n steentje bijdraagt. Dan ben ik maar niet de perfecte huisvrouw.

Isn’t it amazing, Mike?!

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome