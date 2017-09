Kim-Lian’s column: ‘Daar stonden we dan, tussen veertig verhuisdozen’

Kim-Lian van der Meij (36) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Het zou een rustgevende vakantie worden. Vier weken met de kinderen in ons houten boshuisje in Zweden. Omringd door bomen, bloemen, vogels en vlinders. Maar toen… Kochten we een huis! En zat ik binnen drie dagen tot mijn nek in de verhuisdozen.

Laat ik bij het begin beginnen. Tien jaar geleden kochten Daniel en ik een vakantiehuisje in Zweden. Ik was zwanger van Ronja en we hadden bedacht dat we elk jaar zo veel mogelijk naar Zweden zouden reizen om daar tijdens de vakanties de familie en vrienden te zien. Echt reislustige types zijn we niet, dus een vaste vakantieplek met je eigen spullen leek ons fijn.

Het boshuisje herbergt inmiddels veel herinneringen, want na Ronja kwam William en toen Benjamin. Alle drie geboren in Zweden, waarna ze de eerste maanden van hun leven in dat huisje hebben doorgebracht. Het was niet per se luxe, maar vooral knus. En daarom werd het met drie kinderen, twee honden en geregeld gasten uit Nederland wel wat krap.

We droomden van een groter huis in Zweden, maar we schoven het altijd weer voor ons uit. ‘We zien wel, als het komt, dan komt het.’ En het kwam! De vakantie was begonnen en vlak voor vertrek naar Zweden zagen we op internet een mooi huis te koop staan. Hoewel we nog niet overtuigd waren dat het óns huis was, vroegen we een bezichtiging aan. De derde dag van de vakantie gingen we erheen, met zo’n gevoel van: we gaan effe kijken.

En toen stonden we daar. In de prachtige tuin voor het witte, kalkstenen huis met oranje dakpannen. Ik keek vanuit mijn ooghoeken naar Daniel en zag dat hij hetzelfde voelde als ik. Op slag verliefd! Het overviel ons totaal. Dit was ons droomhuis. Het huis waarvan we dachten: dat komt ooit nog wel, misschien over twee jaar, misschien over tien jaar. En ineens staat het voor je neus en… zijn er nog meer geïnteresseerden.

Wat nu? We zijn hier voor vakantie, om te relaxen. Gaan we nu de mallemolen van biedingen in? Makelaars? Verhuizen? Nee, toch? Ja, dus. Want het was meant to be. We konden het niet loslaten en als een stel pitbulls beten we ons vast in dat té lekkere bot dat voor ons lag. Binnen drie dagen hoorden we dat ons bod was geaccepteerd. Het huis wordt van ons. Niet alleen dat, het boshuisje ging ook meteen in de verkoop. En daarmee wordt dit géén zen-mindful-genieten-zomervakantie.

Want daar stonden we dan, tussen veertig verhuisdozen en drie dit-mag-naar-het-grofvuil-stapels in de tuin. Heen en weer rijden, schoonmaken, muren sauzen en een hoop andere dingen die je je niet voorstelt als je aan vakantie denkt. Al append en facetimend met mijn lieve familie in Nederland hebben we het nieuws gedeeld en konden we godzijdank rekenen op de hulp van Zweedse vrienden. De kinderen waren vooral druk met de trampoline in de tuin en zijn vrolijk door deze grote-mensen-chaos heengesprongen.

Binnen twee weken waren we over. En nu zit ik hier aan de keukentafel van ons nieuwe zomerhuis in Zweden en kan ik niet geloven dat het is gelukt. Tien prachtige jaren hebben we in het houten boshuisje beleefd en ik hoop dat het ons gegund is om nog vele jaren te mogen genieten van dit nieuwe huis. Het is zo snel gegaan en we hebben zo hard gewerkt, dat we nu écht, écht zin hebben in vakantie. Eindelijk kan die BBQ aan.

