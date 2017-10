Kim-Lian: ‘Wat is ze in hemelsnaam aan het doen?’

Kim-Lian van der Meij (35) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (36), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (8), William (6) en Benjamin (3). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

‘Kun jij straks even op Mia passen?’ vroeg mijn zus laatst op het schoolplein toen we de kinderen stonden op te wachten. Het zou maar 45 minuten duren, zei ze. Ze moest even iets doen. Ik kon aan de toon al horen dat ‘iets’ niet even een boodschapje was of een bezoekje aan de tandarts. Ze deed er nogal geheimzinnig over toen ik vroeg wat dat dan precies was. Soms zijn woorden niet krachtig genoeg, dus keek ik haar heel lang doordringend in de poppetjes van haar ogen aan. In de hoop dat ze het me zou vertellen. Haar gezicht wrong zich in allerlei vormen om maar niet in de lach te schieten. Een ongemakkelijk schouwspel.

‘Wat?! Zeg het nou gewoon! Anders pas ik niet op Mia,’ dreigde ik. Ik kan er zó niet tegen als mijn zus iets voor me verborgen houdt. Maar ze was onvermurwbaar. Ze zou het me later vertellen, als ze het gedaan had. Dus ik nam Mia samen met mijn kinderen en nóg een speelkameraadje mee naar huis. Een drukte van jewelste, met vijf rennende en gillende kinderen in de woonkamer, en ondertussen vulde ik bakjes met in stukjes gesneden appel voor iedereen.

Terwijl ik de hysterie van de kids in goede banen probeerde te leiden, bleef het door mijn hoofd spoken. Wat is ze in hemelsnaam aan het doen?! De raarste dingen spookten door mijn hoofd. Ging ze botox inspuiten? Een tattoo laten zetten? Haar hoofd kaal scheren? Een ondefinieerbaar bultje laten controleren bij de huisarts? Een ontmoeting met een geheime minnaar? Vet weg laten zuigen? Het moest wel iets zijn wat je niet zo snel aan de grote klok hangt, want normaal vertelt ze me alles. O die onzekerheid, die onduidelijkheid en mijn nieuwsgierigheid… een heel slechte combinatie.

De 45 minuten werden een uur. Uiteindelijk kwam ze anderhalf uur later aanzetten. Ze rende meteen naar de spiegel om naar zichzelf te kijken. Ik erachteraan (ik deed meteen een full bodycheck om te zien of er iets anders aan haar was). Maar er viel me niets op. Met een verlegen lachje en het schaamrood op haar kaken wees ze naar haar rechteroor. Dat helemaal gloeide. Ze had twee piercings in haar oorschelp laten zetten.

Was dat het?! Tjongejonge, daar hoef je toch niet zo geheimzinnig over te doen? Maar volgens haar heb ik nogal een duidelijke mening over tattoos en piercings. Nooit geweten, maar oké. Blijkbaar was ze bang dat ik haar over zou halen het niet te doen, terwijl zij met zichzelf heeft afgesproken haar bucketlist de aankomende tijd eens een boost te geven. Een bucketlist waar dingen opstaan die je na je veertigste niet meer kunt doen, volgens haar. Ze is nu 34 en dan kun je dus nog een piercing zetten. Na je veertigste doe je dat niet meer. Althans, zij niet. Nooit geweten dat er een houdbaarheidsdatum op dat soort uitspattingen zat.

Ik ging meteen bij mezelf te rade of er op mijn bucketlist dingen staan die ik per se voor mijn veertigste moet doen. En toen bleef het stil. Ik kon helemaal niets bedenken. Nul. Zelfs mijn grote droom om voor mijn veertigste te trouwen, kon ineens ook heus wel voor mijn vijftigste. Ze bleef nog lang naar zichzelf kijken in de spiegel, terwijl ik de fruitbakjes van de kinderen in de afwasmachine gooide. Tjongejongejonge… wat een ophef om niets.

