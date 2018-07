Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Zussen. Ik heb er twee. Twee heel leuke. Soms ook minder leuke, trouwens. Vooral vroeger: we konden elkaar regelmatig achter het behang plakken. Ruzie om vriendjes, ruzie om kleding, ruzie om ons uiterlijk, ruzie om van alles. Allerlei onbelangrijks… Ach, het hoort natuurlijk zo. Zussen maken ruzie.

Is dat met broers onderling ook zo? Als ik naar mijn twee eigen zoons kijk, vermoed ik van wel. Alhoewel zij over heel andere zaken ruziemaken en vaak na één knuffel of kus op de wang weer is opgelost. Of – op latere leeftijd – met een stoer en wellicht iets te hard schouderklopje. Bij ons vrouwen blijft ruzie hangen. Sudderen. En soms ook etteren. Net zo lang tot het niet meer op te kroppen valt. En dan… PATS BOEM BENG! Een grote emotionele explosie die z’n weerga niet kent. Althans, zo ging dat bij ons thuis. Lekker theatraal en dramatisch. Want zo waren wij. Vroeger, zoals ik al zei.

Nu zijn we ouder en wijzer. Tellen we eerst tot tien. Praten we rustig over onze gevoelens en frustraties en hebben we meer begrip voor elkaar. En als het toch eens hoog oploopt, halen we daarna even rustig adem en lossen we het op onder het genot van een goed glas wijn. Wijn helpt. Het praat gewoon iets makkelijker met een glas in je hand. En het voelt ook wat gezelliger, zelfs bij een moeilijk gesprek. We zijn niet heel samen met z’n drieën. Mijn jongste zusje woont wat verder weg, dat maakt het lastig om even snel af te spreken. Het voordeel van afstand is wel dat je minder botsingen hebt. Met mijn andere zus, die ik minstens drie keer week zie, zijn er wat vaker akkefietjes. Maar hé, ook meer wijntjes dan, hè?!

’Eén woord is vaak genoeg’

Even zonder dollen: ik ben dol op mijn zusjes. Ik hou ontzettend veel van ze. Onze band is niet te evenaren. Zij groeiden op waar ik ook opgroeide. Zij kennen de ouwe koeien uit de sloot. Die sloot waar we allemaal weleens in sprongen of vielen. Als we dan weer eens met z’n drieën zijn, is het heerlijk om over vroeger te praten. Over de leuke én minder leuke dingen. Eén woord is vaak genoeg. Eén blik soms al. En we kunnen erom lachen. Nou ja, meestal. Laatst hadden we weer zo’n avond, zo een dat het laat wordt en hartstikke gezellig. Zo gezellig dat onze vader, de bob van de avond, het niet kon laten om als een soort zwaan-kleef-aan te blijven plakken aan ons tafeltje. Hij maakte ook deze foto, maar daarna hebben we hem weg moeten sturen. ‘Doei, pap! Tot later hè. We bellen wel als we klaar zijn.’

