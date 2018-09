Kim-Lian: ‘Ik snap de vooroordelen als je alleen over vluchtelingen hoort op het journaal’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Welkom

Dennis (Overeem, regisseur, red.) belt me. Ik vind Dennis uniek. Altijd enthousiast, vol talent, humor, begrip en heel veel liefde. En hij heeft een groot hart: samen met een klein team, van stichting The Buddy Film Project, is hij al bijna twee jaar bezig met het realiseren van een bijzondere speelfilm. Een film over en met vluchtelingen. Vluchtelingen die uit onder andere Syrië, Irak, Iran en Afghanistan naar Nederland zijn gekomen om de constante oorlog en angst in hun thuisland te ontvluchten. ‘Het wordt geen beladen film, maar juist een romantische komedie,’ legt hij uit. Hij vertelt gepassioneerd over de film en met welke gevluchte buitenlandse acteurs en crewleden hij gaat samenwerken. Hij vraagt mij of ik ook een rol in de film ‘Welkom’, wil spelen. De hele vluchtelingenkwestie heeft voor- en tegenstanders en ligt in Nederland natuurlijk uiterst gevoelig. Zoals bij veel situaties wanneer er iets verandert. De tegenstellingen zijn enorm. En heftig. Ik snap de angst voor het onbekende. Voor verandering. Voor die vreemdeling met onbekende bedoelingen. Ik herken het. Ik voel dat soms ook, vooral na de aanslagen van de afgelopen jaren. Maar mijn angst voor onrechtvaardigheid, ongelijkheid en menselijkheid is groter. Fatsoen, saamhorigheid, respect en begrip voor elkaar rust maar op een heel dun laagje beschaving. En dat vind ik veel angstaanjagender!

Dat gevoel werd versterkt toen ik tijdens mijn reis als ambassadeur voor SOS Kinderdorpen vluchtelingenkampen bezocht in Macedonië. Ik ben daar met vaders, moeders en kinderen in gesprek gegaan. Hun verhalen waren hartverscheurend en de situaties vaak uitzichtloos. Als ze dan uiteindelijk na maanden, soms jaren, ellende en onzekerheid in een land terechtkwamen waar ze mochten blijven, wilden ze niets liever dan herenigd worden met hun dierbaren (als die nog leefden) en een nieuw, veilig bestaan opbouwen. Dennis probeert met zijn team een film te maken door en met vluchtelingen in Nederland. Die werken voor en achter de camera. Zoals Said, voorheen een gerespecteerd cameraman in Syrië, die voor grote tv-zenders camerawerk deed. Na een helse vluchtreis naar Nederland probeert hij zijn vak weer op te pakken. Hij wil gewoon zijn geld verdienen en belasting betalen.

‘Ontmoetingen zorgen voor begrip’

Als hij solliciteert, krijgt hij de vraag: ‘Heb je een cv?’ Nee. Die heeft hij niet. Niet bij zich althans. De buurt waar hij werkte werd gebombardeerd en in de straat waar hij woonde vlogen de kogels om zijn oren. Hij moest rennen voor zijn leven. Tijd om een cv uit te printen of een showreel mee te nemen had hij niet. Gek hè?! De rest van zijn vlucht kan ik niet eens in woorden uitdrukken. Liever kijk ik naar de toekomst. Naar het moment dat Said achter de camera staat op de filmset, zodat hij geld verdient en kan doen wat hij graag doet. Ik snap de vooroordelen als je alleen over vluchtelingen hoort op het journaal, maar als je de mens achter de vluchteling leert kennen, kunnen alle verschillen wegvallen. Ontmoetingen zorgen voor begrip. Daarom wordt binnenkort opnieuw een Open AZC Dag georganiseerd. Op die dag krijg je in het hele land de kans om asielzoekerscentra te bezoeken, zodat je kunt zien hoe het leven in zo’n centrum is. Je kunt een (Hollands of Syrisch) bakkie doen met de bewoners om elkaar te leren kennen. Op zaterdag 22 september van 13.00-16.00 uur zijn er meer dan veertig AZC’s open, op openazc.nl kun je zien welke dat zijn. Ik hoop dat je hiervoor openstaat. En wie weet kun je straks zelfs samen lachen om de komedie ‘Welkom’, gemaakt door en met vluchtelingen en met een bijrol van ondergetekende. En het camerawerk van Said.

