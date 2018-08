Kim-Lian: ‘Daar gaat mijn perfect voorbereide lunch, dat wordt zandhappen’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Gesneden appels. Gewassen aardbeien. Stukjes komkommer. Gesmeerde broodjes en lekkere chocoladebiscuits. Allemaal keurig in Tupperware-bakjes gestouwd. Twee flessen water, een thermoskan koffie, een halve fles rosé, plastic bekertjes en een zak chips. Lepels, vorken, een mes en een paar klontjes bruine suiker in een theedoek gerold. En oh ja, VERGEET NIET natte doekjes mee te nemen! Blijf ik tegen mezelf zeggen, terwijl ik ijverig en vlijtig alles in de koelbox probeer in te krijgen. Ondertussen schreeuwen de kinderen van alles en nog wat; ‘Maaahááám, ik kan mijn badpak niet vinden!’ ‘Mag ik mijn stuntstep mee?’ ‘Kun je mijn waterpistool even vullen, mammie?’ ‘Hangt aan de waslijn, Ronja.’ ‘Lijkt me niet handig in zand, Benjamin.’ ‘Nee, nu even niet, William!’ antwoord ik vriendelijk.

We gaan een dagje naar het strand. En terwijl ik de koelbox en picknickmand zorgvuldig en rijkelijk vul met lekkere dingen, voel ik me bijna de perfecte huisvrouw en moeder.

Ik herken allerlei handelingen die mijn moeder vroeger ook deed, terwijl ik als een schreeuwend kind aan haar been hing. Zij dacht overal aan. Waar we ook naartoe gingen, er was altijd wat te eten, te drinken, iets om je toet mee te wassen, een schoon setje extra kleding mét een vestje voor als het koud werd. Zelfs een klein EHBO-doosje.

Ik wil het perfect doen en niets vergeten. Niets mag dit heerlijke dagje strand verpesten. Ik streep het to-dolijstje af in mijn hoofd.

Eten en drinken: check

Handdoeken en kleding: check

Emmertjes, schepjes, ballen en ander opblaasspeelgoed: check

Een groot picknicklaken: check

Mijn handtas met een opgeladen telefoon en mijn portemonnee: check

Een EHBO-doosje lijkt me wat overdreven, dus ik neem alleen wat pleisters en een pincet mee: check

Een goed humeur: check

‘Gaan we al? Ik wil nu gaan,’ zeurt Benjamin. Vanaf het moment dat ik enthousiast riep dat we een dagje strand gingen doen, waren ze alle drie niet te houden. Ik had het goede nieuws beter kunnen brengen nadat ik de auto al had volgeladen met een uitpuilende bolderwagen met halve huisraad erin. ‘We kunnen gaaaaaaan!’ roep ik uiteindelijk door het huis. De kinderen rennen naar de auto, terwijl ik de onderweg verloren slippers bij elkaar probeer te grissen en nog meeneem. Shiiiit! Zonnebrandcrème! Zou ik toch bijna iets heel belangrijks vergeten. Ik ben daar nogal strikt in, ik smeer de kinderen en mezelf als een malle in met factor vijftig. Om het uur. And off we go…

Eenmaal daar parkeer ik de bolderkar (met zweet op mijn bovenlip na een kwartier door het zand trekken) op een fijn plekje. De kinderen liggen al lang en breed in het water en ik maak ondertussen op het picknickkleed de lunch klaar. Alles netjes uitgestald onder de parasol, als een waar (strand)buffet. Trots en voldaan kijk naar de heerlijke hapjes die ik heb voorbereid.

Als de kids lucht krijgen van deze ‘all-inclusive’ vakantiedag, komen ze als een stel wilde pony’s aangerend en ploffen met hun natte lijfjes en zandvoeten hard neer in het zand naast de openstaande Tupperware-bakjes. Gevolg: een zandhoos over alles heen. Mijn perfect voorbereide lunch valt in het water. Dat wordt zandhappen. AAARRGGGHHHHH!

Zand, véél zand!: check! Maar ach… zand erover. Gelukkig was ik mijn goede humeur niet vergeten mee te nemen.

Deze column van Kim-Lian komt uit Flair 31. Deze editie ligt nu in de winkels.

