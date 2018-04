Kim-Lian: ‘Ik denk soms: het is misschien beter voor haar als ze gaat’

Kim-Lian van der Meij (37) is actrice en presentatrice. Ze woont samen met Daniel (38), met wie ze drie kinderen heeft: Ronja (9), William (7) en Benjamin (4). Elke week schrijft ze in Flair over haar drukke leven.

Ze heeft het weer gehaald! Nog een jaartje erbij. Ik hoor ons vorig jaar nog zeggen: ‘Goh wat een leeftijd’ en ‘Dit zou weleens haar laatste verjaardag kunnen zijn’… En dat klopt ook, laten we eerlijk zijn, negentig jaar is een behoorlijke leeftijd. Maar vandaag doet oma Lian daar een schepje bovenop: 91 is ze geworden. Hoera! Helaas zegt ze niets meer, want ze kan na haar hersenbloeding niet meer praten en bijna niet bewegen.

Ik rol haar in rolstoel de feestkamer van het verzorgingstehuis binnen, waar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en een aantal goede vrienden haar uit volle borst ‘lang zal ze leven in de gloria’ toezingen… Het is precies hetzelfde ritueel op precies dezelfde plek als een jaar geleden. Dezelfde mensen zijn er in hun mooiste kleding. Ze geven haar allemaal knuffels en kussen. We zitten met z’n allen in een kringetje en om en om ruilen we van plek om even naast oma te zitten en haar hand vast te houden. Zij kan onze hand niet vasthouden, ze kan ons niet kussen en ze kan niet smullen van de taart. Zelfs geen koffie drinken. Oma kan ook niet meer slikken na de hersenbloeding. Ook cadeautjes openmaken is er niet bij. Eigenlijk is het heel triest als je zo’n lief mensje ziet zitten, gevangen in haar eigen lichaam.

Ik heb zo veel liefde van haar gekregen en die liefde zal altijd blijven voortbestaan.

Af en toe verschijnt er een glimlach op haar gezicht als iemand vlak voor haar neus staat en heel hard iets liefs zegt, anders hoort ze het niet. Na zo’n lachreactie van haar kant klinkt het: ‘Oh kijk nou, ze lacht’. Aaaahhhh. En iedereen kijkt naar haar. Naar oma van 91. Alsof ze weer een baby is, bij wie iedere primaire reactie wordt uitgelicht en schattig wordt bevonden. Na een tijdje zwakt de glimlach af en verdwaalt ze weer in een wereld waar wij geen weet van hebben. Het is een dubbel gevoel. Aan de ene kant ben ik hartstikke blij en dankbaar dat ze er nog is. Zij is altijd mijn lievelingsoma geweest. Mijn zusjes en ik zijn deels door haar opgevoed, omdat ze vroeger bij ons in huis woonde. Ik heb met haar en opa verre reizen gemaakt naar Indonesië, waar zij vandaan komt en waar mijn roots liggen. Ik heb zo veel liefde van haar gekregen en die liefde zal altijd blijven voortbestaan.

Aan de andere kant: doordat ik zo veel liefde voor haar voel, gun ik haar zo veel meer dan wat er nu over is. Ik denk soms: het is misschien beter voor haar als ze gaat… Naar opa. Naar de hemel, waar ze vrij is. Vrij van de rolstoel. Vrij van dat bed waar ze zestien uur per dag in ligt. Vrij van die takelmachine die haar uit bed hijst als ze in haar stoel gezet wordt. Vrij van sondevoeding. Vrij van luiers. Ach gewoon… Je snapt het wel toch? Vrij.

Oud worden lijkt me alleen leuk als je nog wat kan op die leeftijd. Dat is helaas niet voor iedereen weggelegd. Als ik een foto van haar en mij krijg, heb ik meteen de neiging om die te ‘pimpen’. Via de welbekende apps hang ik slingers op, gooi er ballonnen in, nog wat confetti en natuurlijk een filtertje. Als ik er even later naar kijk, denk ik: waarom eigenlijk? Waarom mooier of leuker maken dan het is? Voor hetzelfde geld krijgt lieve oma alles mee. En zit ze dik te genieten. Gewoon van het feit dat wij er allemaal zijn. F*ck die taart, f*ck de koffie en f*ck die cadeautjes! Het grootste cadeau zit om haar heen. Familie. Ja, ik weet eigenlijk zeker dat oma dat altijd het belangrijkst vond. Vindt! Want ze is er nog. En dat vieren wij vandaag.

